魏使が来た道を完全復元！魏志倭人伝を実証的にたどる新視点の探究書――熟練ヨット乗りが挑む『海からの邪馬台国』出版
『海からの邪馬台国 ヨットとバイクでたどる魏志倭人伝』9月1日（月）発売！【新刊情報/梓書院】
株式会社梓書院（本社：福岡市博多区）は、熟練のヨット乗りである田中洋氏の著書『海からの邪馬台国 ――ヨットとバイクでたどる魏志倭人伝』を出版いたしました。
田中氏がこの5年間にわたり、魏志倭人伝に記された航路（水行）と陸路（陸行）をヨットとバイクで実際にたどり、現場で得た一次情報を丹念にまとめた書籍です。邪馬台国の謎に迫る新たな視点と臨場感あふれる探究の記録が詰まった一冊となっています。
■魏使が来た道を完全復元！
釜山から邪馬台国女王都まで、水行と陸行の復元を試みた全データを公開
熟練のヨット乗りによる航海復元で見えてきた驚きの真実に迫る
■机上では見えてこない、魏使が見た風景をヨットとバイクで徹底検証
・「水行十日陸行一月」を実際に辿ってみるとどうなる？
・航路復元で見えてきた唐津上陸、糸島陸行への疑問
・「水行二十日」を読み解く
・北21か国、一大率、狗奴国、皆倭種国、侏儒国、裸国黒歯国とは？
・魏船の帰りの海上コースについて
【目次】
・第１部：序章・海上コース
序章
第１章 第１レグ：釜山から上対馬までの海路「始度・一海千余里・至對海国」
第２章 第２レグ：上対馬から下対馬まで「原文に記述なし」
第３章 第３レグ：下対馬から壱岐島まで「又南渡一海・千余里・至一大国」
第４章 第４レグ：壱岐島から博多湾まで「又渡一海・千余里・至末盧国」
第５章 通説「唐津上陸、糸島陸行」は、不自然で不合理だ
第６章 停泊した古今津湾は末盧国、海民が住む茺山海居
コラム ①上対馬・大浦で出会った人
②壱岐島・勝本港で出会った人
③平戸島・平戸港で出会った人
④佐世保・防空壕で出会った人
・第２部：陸上コースと全体像
第７章 末盧国から上陸して伊都国、奴国、不弥国まで
第８章 南に水行すること二十日で投馬国、「南至・投馬国・水行二十日」
第９章 不弥国から邪馬台国女王都までの、残余の距離は三百里となる
第10章 女王都までの全行程、「南至・邪馬台国・女王之所都・水行十日・陸行一月」
第11章 邪馬台国女王都の有力な候補地、大分県・日田盆地を考察する
第12章 北の21か国、一大率、狗奴国、皆倭種国、侏儒国、裸国黒歯国
・エピローグ：魏船の帰りの海上コース
おわりに
参考文献
『魏志倭人伝』原文
著者略歴
【著者プロフィール】
1947年 山口県生まれ。
山口高、長崎大（経済）をへて東海銀行（現・三菱UFJ 銀行）入行。
国内勤務は愛知、大阪、東京。海外では、ロンドン研修、ニューヨーク、シカゴ、香港で勤務。
国際金融情報センターでインド・アジア各国の投融資リスク調査。本部各部勤務をへて浅草、シカゴ、渋谷各支店長。
日本国土開発・資金担当更生管財人代理、米国公認会計士、オートバックスセブン調査IR、武蔵大学非常勤講師、外為どっとコム社外役員。
千葉県在住 無職
著書：
「分野別『この仕事なら、この英語』経理・財務・監査」
（単著、ユーリード出版2004年）
ヨット資格ほか：
１級小型船舶、２級海上特殊無線、カナダ海上無線、
ISPA公認クルーザーヨット・インストラクター、
長崎大学ヨット部（1年次クルー２年次スキッパー）、
