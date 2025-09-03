TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 糖質に関する意識・実態調査（第3弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 糖質に関する意識・実態調査（第3弾）』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2025年8月27日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328535&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、第3弾ということですが、なぜ「脂質」ではなく「糖質」なのでしょうか。
福井：糖質が注目されはじめたのは、2012年あたりかなと記憶しています。その後、2017年頃に「野菜から食べる」、「淡水化物を減らす」などの糖質制限ダイエットブームが起こりました。TPCでは・・・
◆そのような流れがあるんですね。2024年はどのような気づきがあったのでしょうか。
福井：サブタイトルにした「ダイエットから健康へ」の意識変化ですね。体重から血糖値対策に移行しているかなとおもいます。日本人は体質的に糖尿病に罹りやすく、高齢化の影響もあり、糖尿病患者や・・・
◆私も健康にいいかなとおもって雑穀米や全粒粉を選んでいます！
福井：それはとても良い選択だとおもいます。腸内環境にもよいですし。そうそう、今回の調査では、腸内環境対策ニーズの高まりも把握できました。「糖質制限中は食物繊維が不足しがちで便秘になりやすい」と回答した人が62.2％、・・・
◆良い選択をしており安心しました。糖質制限と腸内環境のデータも興味深いですね。
福井：そうですね。ほかにこのユーザーは完全栄養食との親和性も高いとおもい、調査しました。その結果、完全栄養食の認知度（30.7％）、利用率（12.7%）ともに・・
◆いろんな気づきがありそうですね！ほかにお客さまが活用できるファクトはありますでしょうか。
福井：TPC消費者調査レポートは、ご予約時にお客さまのご要望を反映し「メーカーのご担当者さまが知りたい」設計になっています。計52問の調査項目の中身は、糖質制限をする目的や考え方、・・・
◆とても気になるファクトが満載ですね！レポートの試読方法について教えてください。
福井：TPCでは、30分～1時間程度でレポート全ページをご試読いただけ、さらに、リサーチャーとのディスカッションにより、「課題解決が早い」、「クラスターの理解が深まった」と好評のオンラインミーティングを実施しています。日時など気軽にご相談いただけますとうれしいです。
◆さらに、おトクなTPC消費者調査レポートの無料オプションのお知らせをお願いします。
福井：福井：（1）出典名の記載で社内外データとして活用いただけます。活用方法としては、リリースや、HPでの補足データとして、さらに、展示会での説得材料として、など様々です。まだ、・・・
◆有料オプションも人気と聞いていますが、どのような内容なのでしょうか。
福井：より有益な戦略立案のために、お客さまのユーザー解像度をアップしたいというご要望は年々アップしているとおもいます。TPC消費者調査では、ペルソナ分析やカスタマージャーニー分析、さらに・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6026/
2024年 糖質に関する意識・実態調査（第3弾）
－ダイエットから健康へ！糖質対策層の意識変化が明らかに－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220240492
発刊日：2024年4月30日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328535&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、第3弾ということですが、なぜ「脂質」ではなく「糖質」なのでしょうか。
福井：糖質が注目されはじめたのは、2012年あたりかなと記憶しています。その後、2017年頃に「野菜から食べる」、「淡水化物を減らす」などの糖質制限ダイエットブームが起こりました。TPCでは・・・
◆そのような流れがあるんですね。2024年はどのような気づきがあったのでしょうか。
福井：サブタイトルにした「ダイエットから健康へ」の意識変化ですね。体重から血糖値対策に移行しているかなとおもいます。日本人は体質的に糖尿病に罹りやすく、高齢化の影響もあり、糖尿病患者や・・・
◆私も健康にいいかなとおもって雑穀米や全粒粉を選んでいます！
福井：それはとても良い選択だとおもいます。腸内環境にもよいですし。そうそう、今回の調査では、腸内環境対策ニーズの高まりも把握できました。「糖質制限中は食物繊維が不足しがちで便秘になりやすい」と回答した人が62.2％、・・・
◆良い選択をしており安心しました。糖質制限と腸内環境のデータも興味深いですね。
福井：そうですね。ほかにこのユーザーは完全栄養食との親和性も高いとおもい、調査しました。その結果、完全栄養食の認知度（30.7％）、利用率（12.7%）ともに・・
◆いろんな気づきがありそうですね！ほかにお客さまが活用できるファクトはありますでしょうか。
福井：TPC消費者調査レポートは、ご予約時にお客さまのご要望を反映し「メーカーのご担当者さまが知りたい」設計になっています。計52問の調査項目の中身は、糖質制限をする目的や考え方、・・・
◆とても気になるファクトが満載ですね！レポートの試読方法について教えてください。
福井：TPCでは、30分～1時間程度でレポート全ページをご試読いただけ、さらに、リサーチャーとのディスカッションにより、「課題解決が早い」、「クラスターの理解が深まった」と好評のオンラインミーティングを実施しています。日時など気軽にご相談いただけますとうれしいです。
◆さらに、おトクなTPC消費者調査レポートの無料オプションのお知らせをお願いします。
福井：福井：（1）出典名の記載で社内外データとして活用いただけます。活用方法としては、リリースや、HPでの補足データとして、さらに、展示会での説得材料として、など様々です。まだ、・・・
◆有料オプションも人気と聞いていますが、どのような内容なのでしょうか。
福井：より有益な戦略立案のために、お客さまのユーザー解像度をアップしたいというご要望は年々アップしているとおもいます。TPC消費者調査では、ペルソナ分析やカスタマージャーニー分析、さらに・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6026/
2024年 糖質に関する意識・実態調査（第3弾）
－ダイエットから健康へ！糖質対策層の意識変化が明らかに－
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220240492
発刊日：2024年4月30日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ