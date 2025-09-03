【夫婦の営み】どこでする？誘うのは夫・妻どっち？既婚男女3,000人にアンケート調査：第4報
既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」を運営する株式会社リンクス（東京都港区）は、全国の20歳～59歳の既婚男女3,000人を中心に「夫婦の営み」に関するアンケート調査を実施しました。
＜これまでの調査＞
第1報：夫婦の営みの頻度は？ https://www.dreamnews.jp/press/0000327010/
第2報：営みのタイミングと結婚前後の変化 https://www.dreamnews.jp/press/0000327445/
第3報：子どもができた後の営みの変化 https://www.dreamnews.jp/press/0000327763/
第4報では、「夫婦の営みをする場所」「どちらから誘うか」、そして「満足度」について掘り下げます。配偶者にも友人にも聞きづらいリアルな実態をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328534&id=bodyimage1】
■営みの場所は「寝室」が圧倒的
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328534&id=bodyimage2】
第3報で「営みがある」と答えた1,357人（男性714人・女性643人）に、主な場所を尋ねたところ（複数回答可）、
・寝室：1,177人（86.74％）
・リビング：207人（15.25％）
・お風呂：79人（5.82％）
自宅外では、
・ラブホテル：114人（8.4％）
・旅行時のホテル・旅館：108人（7.96％）
・車：28人（2.06％）
第2報で「夜」の営みが多かったこととも一致し、寝室での営みが多数派であることが裏付けられました。
■誘うのはどちらから？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328534&id=bodyimage3】
同じ1,357人に「主にどちらから誘うか」を尋ねた結果、
・男性（夫）：自分から誘う 393人（55.04％）
・女性（妻）：相手から誘われる 354人（55.05％）
つまり、夫から誘うケースが半数を超える結果となりました。
一方で、男女ともに「どちらも同じくらい」と回答した人が4割近くおり、若い世代ほどこの傾向が強く見られます。
■満足度は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328534&id=bodyimage4】
夫婦の営みに対する満足度（5段階評価）は以下の通りです。
・とても満足：206人（15.18％）
・まあまあ満足：547人（40.31％）
→ 満足合計：753人（55.49％）
・どちらとも言えない：407人（29.99％）
・やや不満足：134人（9.87％）
・不満足：63人（4.64％）
→ 不満合計：197人（14.51％）
第2報の結果（満足53.83％／不満15.07％）とほぼ同じ傾向で、男性のほうがやや不満率が高い傾向がありました。
年代別では「とても満足」は20代が最多、「不満足」は40代が最多でした。
■まとめ
場所は圧倒的に「寝室」。次いで「リビング」「お風呂」。自宅外では「ラブホテル」「旅行先」「車」も少数派ながら存在。
誘うのは夫からが多数派だが、「どちらも同じくらい」も4割近く。
満足度は半数以上が「満足」と回答する一方、約15％は不満を抱えている。
【次回予告】
次回の第5報では、「営みがない」と答えた夫婦にフォーカス。最後に営みをしてからどれくらい経っているのか、そのリアルな実態をお届けします。
【調査概要】
調査期間：2025年3月17日
対象者：全国の20歳～59歳以下の既婚男女
有効回答数：3,000（男性：1,472人・女性：1,528人）
年代構成：20代155人／30代541人／40代963人／50代1,341人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/21
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328534&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社リンクス
プレスリリース詳細へ