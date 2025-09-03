【チャイナ梅の花】実りの秋を味わう贅沢中華。秋の味覚を堪能する期間限定コースを9月1日より販売開始。

株式会社梅の花グループ

株式会社 梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する創作中華の店 チャイナ梅の花は、2025年9月1日から11月30日まで期間限定で秋の味覚を存分にお楽しみいただける期間限定メニューを販売開始いたします。

秋の味覚の代表格である松茸やきのこと高級食材フカヒレを組み合わせた「フカヒレの姿煮ときのこの秋の贅沢コース」や、平日限定の「秋のおすすランチ」など、様々なシーンでご利用いただけるメニューをご用意しております。

自社製豆腐や湯葉など、梅の花ならではの食材を取り入れた創作中華から本格中華まで幅広く提供しております。

敬老の日や長寿のお祝い、ご家族やご友人との会食、記念日など特別なひとときにぜひご利用ください。

旬の食材を使用した季節限定のおすすめメニュー

◆『フカヒレの姿煮ときのこの秋の贅沢コース』 価格：7,200円

きのこの豊かな風味とフカヒレの贅沢な味わいが楽しめる、秋限定の特別なコースです。

～お品書き～

◇湯葉豆腐とサーモンのピリ辛ソース掛け ◇南瓜となめこのスープ

◇海老と秋の味覚のスパイシー揚げ ◇フカヒレの姿煮

◇鶏とフクロ茸のパイ包み焼きトリュフ風味 ◇ふく福豆冨 松茸とあわびのあん掛け

◇合鴨の陳皮炒め ◇華味鳥とチンゲン菜の塩そば ◇杏仁豆腐 マロンソース掛け ※杏仁不使用

◆『きのこと肉の秋の贅沢コース』 価格：5,800円

～お品書き～

◇湯葉豆腐とサーモンのピリ辛ソース掛け ◇南瓜となめこのスープ

◇海老と秋の味覚のスパイシー揚げ ◇えびづつみ チリソース掛け

◇鶏とフクロ茸のパイ包み焼き トリュフ風味 ◇ふく福豆冨 松茸とあわびのあん掛け

◇合鴨の陳皮炒め ◇華味鳥とチンゲン菜の塩そば ◇杏仁豆腐 マロンソース掛け ※杏仁不使用

◆『秋のおすすめランチ』 価格：2,900円

※昼限定・日祝日を除きます。

～お品書き～

◇蒸し鶏の豆腐棒棒鶏（バンバンジー)ソース掛け ◇サーモンの生春巻き

◇茶樹茸（チャジュダケ）の酸辣湯 ◇湯葉春巻き 牡蠣ソースあん掛け ◇白身魚のスパイシー揚げ ◇海老と栗のチリソース煮 ◇パリパリ牛蒡の土鍋麻婆豆腐 ◇合鴨と葱の中華そば

◇デザート［杏仁豆腐 マロンソース掛け ※杏仁不使用、豆腐レアチーズケーキ シャインマスカットソース添え］

◆秋のおすすめ単品メニュー

『松茸とフカヒレのスープ』 1,480円

風味豊かな松茸の香りと、フカヒレの味わいが楽しめる秋限定の逸品です 。



◇お得にチェンジ！

ランチ・懐石・コースの、スープまたは茶碗蒸しをプラス600円で「松茸とフカヒレのスープ」に変更できます 。

『パリパリ牛蒡の土鍋麻婆豆腐』 1,620円

梅の花自社製豆腐を使用。

香ばしく揚げたごぼうのパリパリとした食感がアクセント。豆板醤の辛味と調和した秋らしい麻婆豆腐です。

『海老と栗のチリソース煮』 2,024円

プリプリの海老に、秋の味覚である栗を合わせた創作チリソース煮です。

栗のほのかな甘みが、チリソースの辛さを引き立て、まろやかで奥深い味わいを生み出しています。

『牛ハラミときのこの牡蠣ソース炒め』1,980円

香ばしく炒めた牛ハラミときのこを牡蠣ソースでさらに風味豊かに。

※価格はすべて税込です。

※写真はすべてイメージです。

秋の訪れを告げる「秋祭り」開催！旬の松茸をふんだんに使用した、この時期だけの特別メニューをご提供。秋の味覚を存分に楽しめる期間限定メニューもぜひご賞味ください。

＜チャイナ梅の花の秋祭りはこちら＞ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000079479.html

■販売期間：2025年9月1日～11月末日

■販売場所：創作中華の店 チャイナ梅の花 各店舗

佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町尼寺四本松3732-1 TEL：0952-51-2351

福岡東店 福岡県福岡市東区八田4-1-1 TEL：092-674-3838

久留米店 福岡県久留米市城南町5-26 TEL：0942-40-0111

＜チャイナ梅の花の店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/14

チャイナ梅の花について

「湯葉と豆腐の店 梅の花」がプロデュースする、創作中華料理の店「チャイナ梅の花」。

1999年2月に佐賀県佐賀市大和町に1号店を開店いたしました。自社製豆腐を使用した「土鍋麻婆豆腐」や、もちもちとした食感が人気の生麩（なまふ）を使用した「海老と生麩のチリソース煮」など、梅の花の人気商品を取り入れた創作中華から本格中華まで幅広くお楽しみいただけます。季節ごとに旬の食材を組み合わせた期間限定コースもご提案しており、一皿ずつご提供する中華懐石スタイルは、お祝いやご法要、その他特別な日のお席やご家族での団欒にも最適です。

■URL: https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/china_umenohana/

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

「うめのあぷり」ダウンロードはこちら :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001