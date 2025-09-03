【Business Technology Conference Japan (BTCONJP) 2025】「株式会社一休」ブロンズスポンサー決定のお知らせ

一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会

一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会（代表理事：岡村 慎太郎）は、2025年11月15日(土) に「Business Technology Conference Japan（BTCONJP：びーてぃーこんじぇーぴー） 2025」を開催いたします。このたび「株式会社一休(https://www.ikyu.co.jp/)」がブロンズスポンサーに決定しました。

■ ご協賛企業紹介

- 社名： 株式会社一休- 所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー10階- 代表：榊 淳- 設立：1998年7月30日- 事業内容：宿泊予約事業、レストラン予約事業など- 公式サイト：https://www.ikyu.co.jp/■ ご協賛企業からのメッセージ

わたしたちは、「一休.com」「一休.comレストラン」といった宿やレストランなどのWeb予約サービスを運営しており、 サービスを通して「こころに贅沢」な時間を世に増やすことを目指しています。 会員数1,000万を超える大規模なビジネスをテクノロジーで推進するため、情報システム・コーポレートITの力で従業員のパフォーマンスを最大限に支え、最高の体験を追求しています。

■ Business Technology Conference Japan（BTCONJP）とは

ビジネステクノロジー（BT）とは、ビジネスニーズに応えビジネスを加速させるためのテクノロジー（IT）またはその戦略のことです。

ビジネステクノロジーとは何か（note）(https://note.com/okash1n/n/ne5b60dfe0d8a)

従来、組織におけるITとは、単なるツールとしてIT部門が維持管理していくものでしたが、現代の経済活動はITの力を活用して、より効率的に、より速く、より安全に、より多くの価値を生み出すことが求められています。

IT部門は進化し続けるITを最適な形で組織全体に取り入れ続け、ビジネスと統合し、ビジネスをドライブしていく必要があり、また経営者はそういった役割を持つIT部門を組織に設置し、適切なリソースを提供していく必要があります。

Business Technology Conference Japan（BTCONJP）は、ITをビジネステクノロジーの領域に昇華し、日本のあらゆる経済活動をアップデートするイベントです。

昨年2024年に初のハイブリッド開催をし、今回が第3回目となります。

第2回のセッション一覧や動画は以下から閲覧可能です。（一部のセッションは非公開となっております）

https://btcon.jp/2024/sessions

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpLi4053fBxN_w1gszFEg0nwWiZCDtQSr

■ 開催日時・会場

開催日: 2025年11月15日(土)

会場: LINEヤフー株式会社 本社 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー17F

■ 参加申し込み方法

チケット購入ページ(https://luma.com/btconjp2025?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=prtimes&utm_id=prtimes2025&utm_content=ikyu)からご登録ください。

購入方法は、BTCONJP2025チケット購入方法(https://corp-engr.notion.site/2025ticket?pvs=143)のページをご参照ください。

■ 本年度のテーマ

「情シスが創るビジネスの明日」

情シスは、企業のデジタル基盤を支えるだけでなく、ビジネスの成長を牽引する存在です。日々の業務改善からDX推進、セキュリティ対策まで、多岐にわたる役割を担い、組織全体の変革を支えています。その一歩一歩が、企業の未来を形作る原動力となるのです。今こそ、情シスの力を再認識し、共にビジネスの明日を創り上げましょう。

■ スポンサー募集中

スポンサー募集要項(https://corp-engr.notion.site/2025sponser?pvs=143)をご参考のうえ、専用フォームから応募をお願いいたします。

※ 現在、ブロンズスポンサーのみ募集しております。

■ 各種リンク

公式サイト: https://btcon.jp

公式 X（旧 Twitter）: https://x.com/btconjp

各種ドキュメント：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-documents

メディアキット：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-mediakit