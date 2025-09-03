【Business Technology Conference Japan (BTCONJP) 2025】「株式会社一休」ブロンズスポンサー決定のお知らせ
一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会（代表理事：岡村 慎太郎）は、2025年11月15日(土) に「Business Technology Conference Japan（BTCONJP：びーてぃーこんじぇーぴー） 2025」を開催いたします。このたび「株式会社一休(https://www.ikyu.co.jp/)」がブロンズスポンサーに決定しました。
■ ご協賛企業紹介
- 社名： 株式会社一休
- 所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー10階
- 代表：榊 淳
- 設立：1998年7月30日
- 事業内容：宿泊予約事業、レストラン予約事業など
- 公式サイト：https://www.ikyu.co.jp/
■ ご協賛企業からのメッセージ
わたしたちは、「一休.com」「一休.comレストラン」といった宿やレストランなどのWeb予約サービスを運営しており、 サービスを通して「こころに贅沢」な時間を世に増やすことを目指しています。 会員数1,000万を超える大規模なビジネスをテクノロジーで推進するため、情報システム・コーポレートITの力で従業員のパフォーマンスを最大限に支え、最高の体験を追求しています。
■ Business Technology Conference Japan（BTCONJP）とは
ビジネステクノロジー（BT）とは、ビジネスニーズに応えビジネスを加速させるためのテクノロジー（IT）またはその戦略のことです。
ビジネステクノロジーとは何か（note）(https://note.com/okash1n/n/ne5b60dfe0d8a)
従来、組織におけるITとは、単なるツールとしてIT部門が維持管理していくものでしたが、現代の経済活動はITの力を活用して、より効率的に、より速く、より安全に、より多くの価値を生み出すことが求められています。
IT部門は進化し続けるITを最適な形で組織全体に取り入れ続け、ビジネスと統合し、ビジネスをドライブしていく必要があり、また経営者はそういった役割を持つIT部門を組織に設置し、適切なリソースを提供していく必要があります。
Business Technology Conference Japan（BTCONJP）は、ITをビジネステクノロジーの領域に昇華し、日本のあらゆる経済活動をアップデートするイベントです。
昨年2024年に初のハイブリッド開催をし、今回が第3回目となります。
第2回のセッション一覧や動画は以下から閲覧可能です。（一部のセッションは非公開となっております）
https://btcon.jp/2024/sessions
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpLi4053fBxN_w1gszFEg0nwWiZCDtQSr
■ 開催日時・会場
開催日: 2025年11月15日(土)
会場: LINEヤフー株式会社 本社 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー17F
■ 参加申し込み方法
チケット購入ページ(https://luma.com/btconjp2025?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=prtimes&utm_id=prtimes2025&utm_content=ikyu)からご登録ください。
購入方法は、BTCONJP2025チケット購入方法(https://corp-engr.notion.site/2025ticket?pvs=143)のページをご参照ください。
■ 本年度のテーマ
「情シスが創るビジネスの明日」
情シスは、企業のデジタル基盤を支えるだけでなく、ビジネスの成長を牽引する存在です。日々の業務改善からDX推進、セキュリティ対策まで、多岐にわたる役割を担い、組織全体の変革を支えています。その一歩一歩が、企業の未来を形作る原動力となるのです。今こそ、情シスの力を再認識し、共にビジネスの明日を創り上げましょう。
■ スポンサー募集中
スポンサー募集要項(https://corp-engr.notion.site/2025sponser?pvs=143)をご参考のうえ、専用フォームから応募をお願いいたします。
※ 現在、ブロンズスポンサーのみ募集しております。
■ 各種リンク
公式サイト: https://btcon.jp
公式 X（旧 Twitter）: https://x.com/btconjp
各種ドキュメント：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-documents
メディアキット：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-mediakit