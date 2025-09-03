¡Ú¶È³¦·ã¿Ì¡ª¿·¶ÈÂÖ½é½ÐÅ¹¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥â¥¢¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÌÚµ¬æÆ¡Ë¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö°ìÈÖ¸®¡×¤ËÂ³¤¯¿·¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¾ÆÆÚ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ãæ²Ú¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡Ö¾ÆÆÚÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ¤·¤²¤ë¡×¤ò2025Ç¯9·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿»°ÌÚµ¬æÆ¤¬¡¢Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¾ÆÆÚ¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤¿´°Á´¿·¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¨¡¨¡
ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó³¦¤ÇÀäÂÐÅªÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿»°ÌÚµ¬æÆ¤¬¡¢10Ç¯´ÖÌ©¤«¤Ë²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¾ÆÆÚÍýÏÀ¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ØÂçÃÀ¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ÆÆÚ¤¬¼çÌò¡×¤È¤¤¤¦³×Ì¿Åª¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Ãæ²Ú¤½¤Ð¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ³µÍ×
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û¾ÆÆÚÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ¤·¤²¤ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£³ÃúÌÜ£²－£²£· ¤¦¤òÍ¿¥Ó¥ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û052-888-4716
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û ¢£·îÍËÆü～ÌÚÍËÆü¡§11:00～15:00¡¿17:00～25:00
¢£¶âÍËÆü¡¦ÅÚÍËÆü¡¦½ËÁ°¡§11:00～28:30
¢£ÆüÍËÆü¡§11:00～25:00
¡ÚÄêµÙÆü¡ÛÌµ¤·
¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¡Û2025Ç¯9·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥ãー¥·¥åーÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¡¡/1,270±ß
¡Ö¤·¤²¤ë¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã°Ç°¤Ë»Å¾å¤²¤¿¼«²ÈÀ½¾ÆÆÚ¤Ç¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤¹¤³¤Î¾ÆÆÚ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹ー¥×¤äÌÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ë§½æ¤Ê¥¹ー¥×¤ò¡¢¸·Áª¤·¤¿¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤«¤é»Å¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥À¥ì¤È¹ç¤ï¤»¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¡£ÌÍ¤Ï¡¢¤â¤Á¾®Çþ¤È¹ñ»º¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¼«²ÈÀ½¶ËÂÀÌÍ¡Ö¥â¥Á¥Ö¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÄ´ÏÂ¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿·¶ÈÂÖ¡Ö¤·¤²¤ë¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê]
¡Ö°ìÈÖ¸®¡×¤ÇÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿»°ÌÚµ¬æÆ¤¬¡¢¥éー¥á¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃµµá¤¹¤Ù¤Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¾ÆÆÚ¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¹ü¤«¤éÃæ²Ú¤½¤Ð¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅ¾´¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÈÂÖ³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥éー¥á¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¼çÌò¤È¤Ê¤ë¾ÆÆÚ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂåÉ½»°ÌÚµ¬æÆ¤«¤é¤Î°§»¢
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾ÆÆÚÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ¤·¤²¤ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¸®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤ÏÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï±ü¿¼¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃµµá¤¹¤Ù¤Ì£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ÆÆÚ¤òÏÆÌò¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¨¡¨¡¤³¤ì¤¬10Ç¯Á°¤«¤é»ä¤Î¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤Ï¡¢»ä¤¬Ä¹Ç¯²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ö¾ÆÆÚ¡×¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤ÎÀ®¸ù¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î³×¿·¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼çÌò¤Ï¡¢Ã°Ç°¤Ë»Å¾å¤²¤¿¼«²ÈÀ½¾ÆÆÚ¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë»ÝÌ£¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡¢¤³¤Î¾ÆÆÚ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹ー¥×¤äÌÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥×¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ë§½æ¤Ê¥¹ー¥×¤ò¡¢¸·Áª¤·¤¿¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤«¤é»Å¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¥À¥ì¤È¹ç¤ï¤»¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¡£
ÌÍ¤Ï¡¢¤â¤Á¾®Çþ¤È¹ñ»º¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¼«²ÈÀ½¶ËÂÀÌÍ¡Ö¥â¥Á¥Ö¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÄ´ÏÂ¤òÁÕ¤Ç¤ë¤è¤¦¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇÕ¤ÎÐ§¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¡Ö¾ðÇ®¡×¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¡¢°ìÇÕ¤Î¿©»ö¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿´¤«¤éËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆÚÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ¤·¤²¤ë Å¹¼ç¡¡»°ÌÚµ¬æÆ
¡ü¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤Îµ»½Ñ³×¿·
¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹»°¤Ä¤Î³×¿·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¼«²ÈÀ½¶ËÂÀÌÍ¡Ö¥â¥Á¥Ö¥È¡×
¤â¤Á¾®Çþ¤È¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¶ËÂÀÌÍ¤ò³«È¯¡£
2. ¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¥Ùー¥¹¤ÎÆÃÀ½¥À¥ì
¸·Áª¤·¤¿¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¿¥ì¤ò¥Ö¥ì¥ó¥ÉÇÛ¹ç¡£
3. ¾ÆÆÚÆÃ²½¤ÎÄ´ÍýË¡
¾ÆÆÚ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÐÆþ¤ì¤«¤é»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¾ÆÆÚÃæ¿´¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»ê¶Ë¤Î¾ÆÆÚ¤ò¼Â¸½¡£
¡ü¶È³¦Å¸Ë¾¤È´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó
º£²ó¤Î¡Ö¤·¤²¤ë¡×¥ªー¥×¥ó¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¡ÖÏÆÌò¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶ñºà¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤ë¡Ö¶ñºàÆÃ²½·¿¥éー¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿·¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÁÏÂ¤¤Ï¡¢¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥â¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤·¤²¤ë¡×¤ÎÀ®¸ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³×¿·Åª¶ÈÂÖ¤Î³«È¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÂè3¤Î¿·¶ÈÂÖ¤ÎÈ¯É½¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¶È³¦¤Î¾ï¼±¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥éー¥á¥óÊ¸²½¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü´ë¶È¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥â¥¢¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¸®¡×¤ÇÃÛ¤¤¤¿ÆÚ¹ü¥éー¥á¥ó¤ÎÃÏ°Ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÆÆÚÃæ²Ú¤½¤ÐÀìÌç ¤·¤²¤ë¡×¤Î³«Å¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥éー¥á¥ó¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êË¤«¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥â¥¢
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bestmore.jp/conpany
¡üSNS¾ðÊó
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@1ichibanken
Instagram¡§https://www.instagram.com/1ichibanken
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥â¥¢
¹ÊóÃ´Åö¡§ËöÉÚ ¹§¹¬
TEL¡§052-433-3412
MAIL¡§t.suetomi@outlook.com
