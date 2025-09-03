旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、香港政府観光局と共同でモニターツアーを実施

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、香港政府観光局との共同企画として、元NMB48の山田菜々さん・寿々さん姉妹とともに香港を舞台にしたモニターツアーを開催いたします。

本ツアーでは、フォトジェニックな街角やカフェ、夜景スポットの魅力を、ツアー参加者限定のトークショーを通じてお届けします。さらに、世界中のグルメが集まる香港最大級の美食イベント「香港ワイン& ダイン・フェスティバル」にテイスティングパスつきでご招待。年に一度しか味わえない香港ならではのグルメ体験をお楽しみいただけます。

香港の魅力をぎゅっと凝縮した、ここでしか味わえない体験をご提供します。

◆グルメも夜景もkawaiiも! ときめきいっぱいの香港へ “だいすき”に出会えるツアー

概要ページ：https://newt.net//wonder/yamadasisters-hongkong

■ ツアー実施の背景

近年、日本人の海外旅行は“モノ消費”から“コト消費”へとシフトし、特に20～30代女性を中心に、旅先での体験や目的を重視する傾向が高まっています。香港は、カラフルで活気ある街並みや多彩なショップ、フォトジェニックなグルメなどが“kawaii”と注目され、若い女性旅行者から支持を集めています。

こうした潮流を背景に、香港政府観光局は「kawaii 香港」プロモーションを開始し、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』と共同でモニターツアーを実施いたします。本ツアーでは、街歩きやグルメ、アートなど香港ならではの多彩な魅力を盛り込んだ体験型の旅を提案します。

さらに、元NMB48の山田菜々さん・寿々さん姉妹とのコラボレーションにより、若年層に向けて特別な旅行体験をお届けしてまいります。



■ NEWT Wonder「グルメも夜景もkawaiiも!ときめきいっぱいの香港へ “だいすき”に出会えるツアー」

山田姉妹とともに、グルメも夜景も“kawaii”も満喫できる特別な香港ツアーをお届けします。日本からわずか約5時間で訪れることができる香港は、進化を遂げた新スポットと古き良き街並みが入り混じる、ときめきに満ちた都市。フォトジェニックな街角やカフェ、そして煌めく夜景をめぐりながら、ここでしか体験できない時間へとご案内します。

現地では、山田姉妹による参加者限定のスペシャルトークショーを開催。仲良し姉妹ならではの掛け合いで、旅の魅力や思い出を語り合うひとときをお楽しみいただけます。さらに、アジアを代表する美食の祭典「香港ワイン & ダイン・フェスティバル」に、テイスティングパスつきで特別ご招待。ワインや世界各国のグルメを堪能しながら、年に一度しか味わえない華やかなひとときをお過ごしいただけます。

「おいしい・kawaii・楽しい」をぎゅっと詰め込んだ本ツアーは、香港政府観光局との共同開催により、モニター特別価格でご提供いたします。あなたの“だいすき”に出会える忘れられない2泊3日をNEWTがプロデュースします。

■ 募集概要

１.20名限定！成田発 フライトつきツアー

・価格：99,800円 (燃油込み/諸税別)

・日程：2025/10/24(金)～10/26(日)の2泊3日

・費用に含まれるもの

・成田⇄香港の往復フライト（直行便）

・香港の3つ星ホテル宿泊費（1名1室 / 2泊分）

・トークショー参加

・香港ワイン& ダイン・フェスティバル 2025入場券・クーポン

※NEWTのクーポンなど割引は併用できません。

２.30名限定！関西発 フライトつきツアー

・価格：89,800円 (燃油込み/諸税別)

・日程：2025/10/24(金)～10/26(日)の2泊3日

・費用に含まれるもの

・関西⇄香港の往復フライト（直行便）

・香港の3つ星ホテル宿泊費（1名1室 / 2泊分）

・トークショー参加

・香港ワイン& ダイン・フェスティバル 2025入場券・クーポン

※NEWTのクーポンなど割引は併用できません。

３.現地発着プラン

・価格：44,800円 (諸税別)

・日程：2025/10/24(金)～10/26(日)の2泊3日

・費用に含まれるもの

・香港の3つ星ホテル宿泊費（1名1室 / 2泊分）

・ファンミーティング参加費

・香港ワイン& ダイン・フェスティバル 2025の入場券・クーポン

※ホテル予約のみ。

※フライトはご自身での手配をお願いします。

※NEWTのクーポンなど割引は併用できません。

＜参加条件＞

・積極的に香港の魅力をSNSで発信し、盛り上げてくれる方

・ツアー内で撮影した写真や動画をNEWTや香港政府観光局に提供いただける方

・NEWTや香港政府観光局、山田姉妹のSNS・動画などに掲載されても問題ない方

※上記に加えて、「応募規約(https://www.notion.so/reiwatravel/Kawaii-25435afeab518033b066d5197402507c)」「旅行業約款(https://newt.net/license/yakkan.boshu.pdf)・条件書(https://newt.net/license/jyoken.boshu.pdf)・プライバシーポリシー等(https://www.reiwatravel.co.jp/privacy)」を

必ずご確認ください。ご応募された時点で、同意したものとみなします。

◆グルメも夜景もkawaiiも!ときめきいっぱいの香港へ"だいすき"に出会えるツアー

概要ページ：https://newt.net//wonder/yamadasisters-hongkong



■ ナビゲーター：山田菜々 / 山田寿々(元NMB48)

山田菜々

2011年 元NMB48 1期生メンバーとしてデビューし2015年に卒業。タレント活動を経て2019年に芸能活動を引退。2024年よりアイドルグループ″すべての瞬間は君だった。″のプロデュースを務めている。

山田寿々

NMB48、Strawberry Girlsの元メンバー。 兄は中山優馬、姉は山田菜々。 アイドル、女優、モデル、レースクイーンなど幅広いジャンルで活動するマルチタレント。

■ ツアーの特長

１.山田姉妹のスペシャルトークショー

香港の魅力や思い出を、なかよし姉妹ならではの掛け合いで語るトークショーを現地で開催！ここでしか聞けないおふたりのエピソードに出会えます。

２.香港ワイン& ダイン・フェスティバルで乾杯！

香港最大級のグルメイベント「香港ワイン& ダイン・フェスティバル」に特別参加。

入場料に加え、現地で利用できる7,000円相当のフード＆ドリンクチケットつき！

ワインや世界各国の美食を堪能しながら、ここでしか味わえない華やかなひとときを楽しめます。

３.kawaii香港ガイドブックつき

山田姉妹おすすめの“香港だいすきスポット”も入った、kawaii香港ガイドブックつき。ひと味違った香港の魅力を堪能できます！

４.“だいすき”を見つける自由時間

ツアーにはフリータイムもご用意。最新アートやおしゃれなカフェ、ローカルグルメ、ショッピングなど、自分だけの”だいすきな香港"をぜひお楽しみください！

■ コメント

山田菜々

初めまして ︎山田菜々です！旅行は大好きなのですが今回の旅は初香港！！そして姉妹2人っきりでは初海外旅行！！！未知の旅にすでにどきどきでたのしみです！旅行といえばやっぱり美味しい食べ物ですが、検索したら無限にありそうで香港最高では...？とすでに思っています。可愛い写真と美味しいご飯とみなさんの旅の後押しをできるスポットを見つけられたらなと思っています！

山田寿々

山田寿々です！今回、初めて香港に行かせて頂くので今からとってもワクワクしています！食べることが生きがいなので香港の美味しい料理を食べることも楽しみですし香港の色んなところで写真を撮ることも楽しみなので今から携帯の容量あけています！ 私みたいに香港に行ったことないという方にも魅力が伝わるように、見ていてワクワクするような投稿をしたいと思っています！

◆グルメも夜景もkawaiiも!ときめきいっぱいの香港へ"だいすき"に出会えるツアー

概要ページ：https://newt.net//wonder/yamadasisters-hongkong

■ NEWT Wonderとは

「NEWT Wonder」は、知的好奇心をくすぐるテーマ設定、五感を揺さぶるプレミアムな体験、そして各界で活躍するナビゲーターとの時間を組み合わせた、これまでにない旅行です。舞台は海外に限らず、見慣れたはずの国内の風景すら新しく感じられるような、”おどろき”に満ちた旅行をお届けします。

「好奇心、ここから。」

想像を超えるテーマと体験、そして唯一無二のナビゲーターが導く、あたらしい旅行を提供してまいります。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

◆公式LINE

https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel



