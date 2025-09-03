こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人気メニューが最大６００円お得になる、とんでん『周年祭』関東２８店舗で９月１９日（金）～２１日（日）開催
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東２８店舗にて、２０２５年９月１９日（金）～２１日（日）の３日間限定で『周年祭』を開催いたします。
本イベントでは、人気のメニュー２品と、当日限定メニュー１品、おこさまメニュー１品、デザートメニュー１品の計５品を特別価格で販売いたします。
また、ご家庭でもとんでんの味をお楽しみいただける「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」を特別価格で販売する他、とんでん公式アプリ会員様限定で、お得なクーポンやプレゼントと交換できるとんでん独自ポイント「２０エッグ」をプレゼントいたします。
日頃の感謝の気持ちを込めて、人気メニューを特別価格でご用意
いつもご利用いただいているお客様や地域の方へ感謝の気持ちを込めて実施する『周年祭』。その店舗の誕生日として、オープン日に基づき３回に分けて（今年度は６月・９月・２月）、各関東店舗で年に１回実施しています。９月は、９月１９日（金）～２１日（日）の期間に、計２８店舗で開催いたします。
『周年祭』では、感謝の気持ちを伝えるため、人気メニューの「うな重」、「旨いわし巴膳」と、3日間限定メニュー「ミニ丼まんぷく膳」、おこさまもお楽しみいただける「おこさまうどんセット」、デザートにぴったりな「懐かしの昭和プリン」を特別価格でご用意いたします。
≪特別価格・特別販売メニュー≫
●ふっくら香ばしい食べ応えのある「うな重」
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）のところ
【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円） と６００円お得
肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさをぐっと引き立てる“特製のタレ”につけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供いたします。セットでご用意する、漬物・みそ汁と一緒にご堪能いただけます。
●自慢のいわしが楽しめる「旨いわし巴膳」
【通常価格】１,６２０円（税込１,７８２円）のところ
【特別価格】１,３２０円（税込１,４５２円） と３００円お得
千葉県を中心に全国から選別した、厳しい鮮度管理がされた真いわしを使用した旨いわしの刺身、骨まで柔らかく煮た旨いわしの生姜煮、手付パン粉でふんわりサクッと揚げた旨いわしのフライ、茶わんむし、ごはん、小鉢、漬物、みそ汁を御膳でご用意します。四半世紀こだわり続けてきた、脂のりのよい旨いわしがお楽しみいただけます。
●３日間限定でご用意する「ミニ丼まんぷく膳」
【特別販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
旨味のぎゅっと詰まったねぎとろをのせたミニねぎとろ丼と、店舗で揚げたサクサクの天ぷらに甘辛い特製のタレをかけたミニ天丼、コシのあるうどん、滑らかな食感とだしが特徴の自慢の茶わんむし、小鉢、漬物、みそ汁をセットでご用意します。様々な味わいを少しずつお楽しみいただけます。
●ドリンク・おもちゃ・シール付き「おこさまうどんセット」
【通常価格】５００円（税込５５０円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１１０円お得
おこさまに人気のあるうどん、ミニいくら丼、ゼリーなどを１つのプレートにのせ、ドリンクとおもちゃ、『周年祭』限定でとんでんオリジナルキャラクター“ジャンボくん”のシールと一緒に提供いたします。
●食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」
【通常価格】４９０円（税込５３９円）のところ
【特別価格】３９０円（税込４２９円）と１００円お得
大人からおこさままで大人気のプリンを、特別価格でご用意いたします。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューです。
●【お持ち帰り】ご自宅でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）のところ
【特別価格】５８０円（税込６２６円）と２００円お得
一部店舗で販売中の「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」を、『周年祭』の開催期間限定で、通常は販売をおこなっていない店舗でも特別に販売いたします。
北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。冷蔵庫で解凍後お好きなタイミングでサッと焼いてお召し上がりいただけます。
≪アプリ会員様限定≫期間中のご利用で「２０エッグ」をプレゼント！
当日ご来店時にとんでん公式アプリをご提示いただいたアプリ会員様に、アプリでご利用いただけるとんでん独自ポイント“エッグ”を、「２０エッグ」プレゼントいたします。
貯まったエッグは、お得なクーポンやプレゼント等、お好きな特典と交換いただけます。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
≪ とんでん“周年祭”概要 ≫
■対象期間 ： ２０２５年９月１９日（金）～２１日（日）の３日間
■対象店舗 ： 「北海道生まれ和食処とんでん」関東一部店舗（２８店舗）
〈埼玉県〉戸田中町店、鳩ヶ谷店、草加新田店、草加店、越谷南荻島店、川越富士見店、坂戸店、狭山店、狭山ヶ丘店、白幡店、川口芝店、原山店、大宮桜木町店、和光店、春日部緑町店、越谷大袋店、北本店、加須店、蓮田店
〈千葉県〉習志野台店、君津店、幕張店、鎌ヶ谷店
〈東京都〉志村小豆沢店、昭島店
〈神奈川県〉座間入谷店、星が丘店
〈群馬県〉渋川店
■メニュー ：「うな重」《６００円お得》
【通常価格】２,８９０円（税込３,１７９円）→【特別価格】２,２９０円（税込２,５１９円）
「旨いわし巴膳」《３００円お得》
【通常価格】１,６２０円（税込１,７８２円）→【特別価格】１,３２０円（税込１,４５２円）
「ミニ丼まんぷく膳」 ※周年祭限定販売
【特別販売】１,３９０円（税込１,５２９円）
「おこさまうどんセット」《１１０円お得》
【通常価格】５００円（税込５５０円）→【特別価格】３９０円（税込４２９円）
「懐かしの昭和プリン」《１００円お得》
【通常価格】４９０円（税込５３９円）→【特別価格】３９０円（税込４２９円）
※通常価格とはグランドメニュー価格です。
お持ち帰り「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」※数量限定
【一部店舗販売価格】７８０円（税込８４２円）→【特別価格】５８０円（税込６２６円）
■ご来店特典： ≪アプリ会員様限定≫期間中のご利用で独自ポイント「２０エッグ」をプレゼント
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
