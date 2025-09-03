【フード出店決定】肉料理がメインのキッチンカー20店、「ニクオン町田BASE 2025」に集結！
株式会社アシストは、2025年10月11日（土）・12日（日）に町田シバヒロで開催する野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」において、9月3日（水）、フード出店のキッチンカー全20店を発表しました。
町田シバヒロで20店舗規模のキッチンカーが一堂に集まるのは、来場者にとっても大きな見どころのひとつ。各地の話題店が集結し、音楽とともに、多彩な肉グルメを楽しめるラインアップとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328768&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328768&id=bodyimage2】
キッチンカー全20店紹介
1.スルジュキッチン
「やみつきケバブ」
ピタパンの中にジューシーなお肉がたっぷり！チーズケバブ、アボカドケバブも絶品です。
2.HEART WRAP
「ハーブフランク タコライス」
幅広い年代を考え、肉と野菜のバランスがベストマッチ！スパイスは全て自家製オリジナルで作っています！中でも爽やかでジューシーなハーブフランクは当店NO.1商品です！
3.ザンギ屋大吉
「特製ザンギ」
特製の生姜タレに一晩寝かせてしっかりと味付けされたザンギは、食べた瞬間に生姜の香りが口の中に広がります。
あっさりとしながらも深い味わいは、一度食べると何度も食べたくなる事間違いなし。
ボリューム満点のザンギは小さいお子様から大人まで大満足の逸品です！
4.HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-
「チーズチミー」
ブラジル式特製生ソーセージ「リングイッサ」とグリルドオニオン、たっぷりのナチュラルチーズを香ばしいバケットでサンド。9種のハーブとビネガーベースの自家製チミチュリソースが決め手の絶品ホットドッグです。
5.Bring a Smile
「クリームブリュレ」
人気No. 1！ちょっぴり贅沢クリームブリュレ、ホイップとカスタードのクレープ。カスタードで表面を覆いシュガーまぶし、最後にバーナーで炙って完成！SNS映え間違いなし！中は最高！バニラアイスも入ってます！最初から最後まで美味しいこと間違いなし！
6.鉄板dining 響
「和牛100% 濃厚チェダーチーズバーガー」
2025年、お台場ニクフェスにも出店した響。自慢のハンバーグが進化して町田に上陸。
7.からあげ専門店すごいっ手羽
「骨なしもも唐揚げ 甘辛ダレ」
神奈川県グルメフェスタ優勝の唐揚げ専門店です。
シェフがプロデュースするオリジナルソースや秘伝の漬けダレに一昼夜漬け込んだ鶏肉は驚くほどジューシーです！地元相模原でお店大賞を受賞している唐揚げ専門店は当店のみです！
15年以上愛されている自慢の味を是非ご賞味下さい♪
8.MIKAバインミー
「スペシャルパインミー」
Mikaバインミーは、東京で大人気の本格ベトナムバインミーを専門に提供しています。手軽に食べられるのに、栄養満点でボリュームたっぷり。おしゃれでカジュアルなランチや、忙しい日の軽食にもぴったりの一品です。
9.バラカケバブ
「ケバブ丼」
私たちは物流で働くまたは訪れるワーカーの皆様にトルコの美味しいケバブをお届けしたいと思っています。キッチンカーでは、お客様の利便性を第一に考え、PayPayやメルペイなど様々なお支払い方法を用意しております。
10.GYOZA SHACK
町田シバヒロで20店舗規模のキッチンカーが一堂に集まるのは、来場者にとっても大きな見どころのひとつ。各地の話題店が集結し、音楽とともに、多彩な肉グルメを楽しめるラインアップとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328768&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328768&id=bodyimage2】
キッチンカー全20店紹介
1.スルジュキッチン
「やみつきケバブ」
ピタパンの中にジューシーなお肉がたっぷり！チーズケバブ、アボカドケバブも絶品です。
2.HEART WRAP
「ハーブフランク タコライス」
幅広い年代を考え、肉と野菜のバランスがベストマッチ！スパイスは全て自家製オリジナルで作っています！中でも爽やかでジューシーなハーブフランクは当店NO.1商品です！
3.ザンギ屋大吉
「特製ザンギ」
特製の生姜タレに一晩寝かせてしっかりと味付けされたザンギは、食べた瞬間に生姜の香りが口の中に広がります。
あっさりとしながらも深い味わいは、一度食べると何度も食べたくなる事間違いなし。
ボリューム満点のザンギは小さいお子様から大人まで大満足の逸品です！
4.HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-
「チーズチミー」
ブラジル式特製生ソーセージ「リングイッサ」とグリルドオニオン、たっぷりのナチュラルチーズを香ばしいバケットでサンド。9種のハーブとビネガーベースの自家製チミチュリソースが決め手の絶品ホットドッグです。
5.Bring a Smile
「クリームブリュレ」
人気No. 1！ちょっぴり贅沢クリームブリュレ、ホイップとカスタードのクレープ。カスタードで表面を覆いシュガーまぶし、最後にバーナーで炙って完成！SNS映え間違いなし！中は最高！バニラアイスも入ってます！最初から最後まで美味しいこと間違いなし！
6.鉄板dining 響
「和牛100% 濃厚チェダーチーズバーガー」
2025年、お台場ニクフェスにも出店した響。自慢のハンバーグが進化して町田に上陸。
7.からあげ専門店すごいっ手羽
「骨なしもも唐揚げ 甘辛ダレ」
神奈川県グルメフェスタ優勝の唐揚げ専門店です。
シェフがプロデュースするオリジナルソースや秘伝の漬けダレに一昼夜漬け込んだ鶏肉は驚くほどジューシーです！地元相模原でお店大賞を受賞している唐揚げ専門店は当店のみです！
15年以上愛されている自慢の味を是非ご賞味下さい♪
8.MIKAバインミー
「スペシャルパインミー」
Mikaバインミーは、東京で大人気の本格ベトナムバインミーを専門に提供しています。手軽に食べられるのに、栄養満点でボリュームたっぷり。おしゃれでカジュアルなランチや、忙しい日の軽食にもぴったりの一品です。
9.バラカケバブ
「ケバブ丼」
私たちは物流で働くまたは訪れるワーカーの皆様にトルコの美味しいケバブをお届けしたいと思っています。キッチンカーでは、お客様の利便性を第一に考え、PayPayやメルペイなど様々なお支払い方法を用意しております。
10.GYOZA SHACK