不安・パニック・ストレス――調査で判明、スマホ耐久性問題の精神的代償｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月3日】
主なポイント
・耐久性は感情に影響を与える ― 調査対象者の95%が、スマートフォンが割れたり落下したりすると、動揺したり、不安になったり、パニックになったりすると回答しています。
・78%のユーザーは、損傷を恐れて、過酷な環境でのスマートフォンの使用を避けています。
・79%のユーザーは、スマートフォンの耐久性を非常に重要視しています。
・消費者は、デバイスの耐久性に対する信頼を築く上で、耐久性のある画面を最も重要な要素と捉えており、次いで、より頑丈なフレームと防水性能が挙げられています。
・89%のユーザーは、スマートフォンが故障した場合、個人データが失われることを恐れており、写真や動画、銀行口座情報、連絡先、チャットが最も危険にさらされると考えられています。
カウンターポイントリサーチがインドのスマートフォンユーザーを対象に実施した調査では、回答者の95%が、デバイスが割れたり落下したりした際に動揺したり、不安になったり、パニックになったりしたと回答しました。さらに、79%がスマートフォン購入時に耐久性を非常に重要な要素と認識しており、10人中9人がスマートフォンを落としたことがあると認めています。その結果、スマートフォンに最も信頼を置く機能として、耐久性の高い画面がトップに挙げられ、次いで堅牢なフレームと防水性能が挙げられました。
仕事、娯楽、日常生活など、スマートフォンへの依存度が高まるにつれ、その耐久性を理解することはますます重要になっています。耐久性は、毎日スマートフォンを使用する際の安心感に影響し、購入の決定にも影響を与えます。この点を探るため、この調査では、ユーザーが様々な状況下でスマートフォンをどのように扱っているか、よくある問題、スマートフォンを落とした際の感情的な反応、個人データの紛失に関する懸念について調査しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328759&id=bodyimage1】
調査によると、78%のユーザーが、水、雨、猛暑といった過酷な環境下でのスマートフォンの使用を、損傷を恐れて避けていることがわかりました。最も多く報告された懸念事項は、過熱（41%）、バッテリーの問題（32%）、そして偶発的な損傷（32%）でした。スマートフォンを購入する際に最も重視されるのは、画面の耐久性と保護性、長持ちで信頼性の高いバッテリー、そして極端な温度への耐性です。調査によると、スマートフォンの修理には費用がかかり、10人中7人が2,000ルピー（約3,371円 2025年9月2日為替レート）以上、29%が5,000ルピー（約8,424円 2025年9月2日為替レート）以上を修理に費やしていることがわかりました。
スマートフォンの耐久性について、リサーチディレクターのタルン・パタックは次のように述べています。「今日、スマートフォンは私たちの生活を支えるものであり、その耐久性は人々の感情と密接に結びついています。耐久性は、ユーザーにとって「あれば良い」ものから「なくてはならないもの」へと変化しました。人々は今や、水や油、その他の過酷な環境にさらされても、あらゆる状況においてデバイスが確実に機能することを期待しています。ソフトウェアのニーズが進化するにつれ、ハードウェアもこれらの要件に対応していく必要があり、消費者は耐久性と性能のバランスが取れたデバイスに投資する意欲をますます高めています。興味深いことに、OPPOユーザーの86%が耐久性についてOPPOブランドを高く評価しており、OPPOが消費者のニーズを理解し、常にそのニーズに応えていることが浮き彫りになっています。」
