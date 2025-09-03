【最新版資料】異常検知AIカオスマップを公開！生成AIの活用やハラスメント検知など、注目領域を網羅
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、異常検知領域における最新のAIサービスを整理した「異常検知AIカオスマップ」を、2025年9月3日に公開しました。掲載総数は69製品です。
■労働力不足・熟練者依存の解消へ。多様化する異常検知ニーズ
少子高齢化による労働人口の減少や、熟練技術者の引退が進む中、製造業やインフラ、医療など幅広い業界で人手に依存しない安全・品質管理の実現が急務となっています。こうした背景を受け、異常検知AIの導入が加速しています。特に製造現場では、外観検査や異音検知、設備の稼働データ分析などをAIが担うことで、作業の属人性を排除し、品質の均一化や効率化、稼働停止リスクの軽減に大きく貢献しています。
さらに近年では、従来のルールベースや教師あり学習に加えて、生成AIを活用した異常検知の取り組みも注目されています。たとえば製造業では、正常な動作データのみを学習させた生成AIが「ありえない動作」や「異常な振動音」を再現・比較することで、未知の異常を高精度に検出する実証が進んでいます。異常例の蓄積が難しい領域において、生成AIの能力は大きな可能性を示しています。
またその応用は「モノ」だけでなく「ヒト」にも拡がっており、自然言語処理モデルによるチャットログの分析を通じて、ハラスメントの兆候を検出するといった、人間関係のリスク可視化にも活用され始めています。こうした生成AIの文脈理解力と柔軟性を活かしたアプローチは、メンタルヘルス対策や職場環境改善にも新たなソリューションを提供しつつあります。
このように異常検知AIは、現場の自動化と安全性の向上のみならず、経営課題の解決や社会的価値の創出にまで活用範囲を広げています。
■異常検知AIカオスマップ作成の背景
異常検知AIは、製造業をはじめとした幅広い業界で導入が進んでいますが、技術の進化とともにその活用範囲は年々広がり、導入検討の際に「どの領域でどのようなAIソリューションが存在するのか」を把握しにくくなっています。特に近年は、生成AIやマルチモーダルAIの登場により、既存の異常検知手法ではカバーできなかった分野でも、AI活用が本格化しつつあります。
そこでアイスマイリーでは、異常検知に特化した「異常検知AIカオスマップ」を作成しました。多様化する異常検知AIの分野を整理するため、今回は以下の8カテゴリで代表的なAIソリューションを分類・掲載しています。
・外観検査：製造業などで製品や部品のキズ・欠陥を自動検出
・設備点検（故障予測）：工場やインフラ設備の稼働状態や劣化兆候を監視
・防犯AI：人物や動きの異常、倒れ込み、不審行動などのリアルタイム検知
・異音検知：機械や設備の異常音・劣化音の自動検知
・センサーデータ：温度・振動・圧力などの時系列データからの異常判定
・医療診断：画像解析や生体データ分析による診断支援
・ハラスメントチェック：チャットログやテキストデータからの心理的リスク検出
・不正検知：取引データや顧客管理データ等から不正行為やリスクを発見
それぞれのカテゴリにおいて、実運用が進んでいる企業の事例や、注目を集めている生成AI活用例などを含めながら整理することで、現場の課題に合ったAI活用のヒントとなる構成を目指しました。本マップが、異常検知領域における技術選定や導入検討の一助となれば幸いです。
