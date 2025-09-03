8月のスマホ水没修理依頼が136%増：9月からの台風シーズンにも警戒を
～スマホの水没・水濡れ故障もデータそのまま最短即日で修理いたします～
iPhone修理、スマホ・タブレット修理を行う『スマホ修理王』を運営する株式会社フラッシュエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：原田 準一郎）は、夏場に急増する水没・水濡れにより故障したスマホの修理依頼の対応実績データをもとに、依頼急増の背景や水没・水濡れによる故障例、正しい対処法について、9月からの台風シーズンに向けた注意喚起を含めてご紹介します。
■データ概要：全国の『スマホ修理王』のスマホ・タブレット・ゲーム機など携帯電子機器の対応実績について、2024年8月～2025年8月の全国直営店舗 約5万件の依頼データを元に集計・分析
◆ 2025年8月の水没・水濡れ修理のご依頼件数は、同年4月の約284%。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328614&id=bodyimage1】
◆ 2025年8月の水没・水濡れ修理のご依頼件数は、前年同月の約136%。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328614&id=bodyimage2】
■水没・水濡れ故障のご相談はレジャーシーズンに増加
例年、7月から8月にかけて水没・水濡れが原因と思われる不具合のご相談が急増します。
・夏の海水浴
・プールでの使用
・突然の雨
・暑い中での運動時にポケットの中での汗による浸水・蒸れ
上記のようなスマホが水や水分に触れる機会が増えることが背景にあると考えられますが、もうひとつの要因として、スマホの防水性能への過度な信頼が考えられます。
スマホの防水性能は、内部の粘着シールやゴムパッキンで保たれていますが、これらの部品は経年劣化するため、時間が経つにつれて防水効果は低下します。そのため、長期間使用しているスマホを水場や水分の多い場所に持ち込むことは避けたほうが良いでしょう。
加えて、防水・防塵性能の検証は基本的に真水で行われるため、不純物を含む海水やジュースなどは、いっそう注意が必要です。
夏のアクティビティを安心して楽しむためにも、スマホの防水性能を過度に信頼せずに、どうしても水場や水分の多い場所で使用したい場合には、信頼できる防水ケースを使用する、または、そもそも水や水分の近くにスマホを携帯・保管しないなど、あなたが失くしたくない大切なデータを守るために、適切な対策を講じることが重要です。
■9月の台風・豪雨シーズンも要注意
9月は台風や豪雨が本格化する時期のため、雨天時にスマートフォンを使用することによる水濡れトラブルが増える可能性があります。
特に災害時には、家族や職場との連絡手段、避難情報の取得手段としてスマートフォンは不可欠であり、故障によって使用できなくなることは大きなリスクとなります。
8月はレジャー由来の水没トラブルが依頼増加の主要因と考えられますが、9月以降は自然災害に伴うトラブルにも警戒が必要です。
■水没・水濡れによる主な故障例
・ディスプレイの故障
・充電コネクタの故障
・カメラやスピーカー、マイクなどの故障
・内部基板の腐食、故障
水没・水濡れ後に、タッチできない、通知音は鳴るが画面が映らない、充電できない、カメラが映らない、通話時に相手に声が届かないなどの問題が発生することがあります。
画面やカメラ、コネクタなどの部品の故障、または金属端子のサビによる通電障害が原因で不具合が発生している場合は、軽症です。部品の交換や基板の特殊洗浄による復旧が見込めます。
