オンキヨー株式会社 「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
当社は、2025年7月、三谷商事株式会社（所在地：京都市伏見区、代表取締役社長：三谷 浩太郎）、及び52’s brewingを運営する有限会社B.COMPANY（所在地：京都市右京区、代表者：高木 勝久）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により株式会社古都レコードに所属する京都のアイドルグループ・きのホ。（kinopo）の楽曲で熟成したクラフトビールを開発し、新商品「ポBEER」として発売致しました。
このたび、当社、三谷商事株式会社、有限会社B.COMPANY、及びきのポ。とのコラボレーションで、「ポBEER」の第２弾が2025年9月から発売されますことをお知らせ致します。本商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
本商品は、2025年9月14日（日）に開催される「ホ。BEER第二弾～大問題～編 完成記念 きのホ。アコースティックライブ『わたしとあなたの大問題』」にて先行発売される予定となっています（開催場所：iiie（心斎橋アメリカ村）/ 大阪市中央区西心斎橋2-9-32 アローホテルB1）。先行発売後、三谷商事株式会社のオンラインショップや関連飲食店にて発売予定となっています。ライブチケットはただいま発売中です（売り切れの際はご容赦ください。）。
本商品は、タンクに取り付けられた装置（加振器）からお酒にきのホ。の最新楽曲「大問題」を聴かせることで醸造されています。ぜひきのホ。の楽曲とともにお楽しみください。
【新商品概要】
ホ。BEER
加振機材を取り付けたタンクで音楽振動を届ける事でまろやかな味わいとなり、本商品でしか味わえない特別なビールとなりました
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328601&id=bodyimage1】
品目：発泡酒（麦芽比率50％以上）
原材料名：大麦麦芽（ドイツ製造）、小麦、小麦麦芽、
ホップ/カラギナン
内容量： 350ml
アルコール度数： 4度
製造元：有限会社B.COMPANY（52brewings）
販売元：三谷商事株式会社
【きのホ。LIVE情報】
開演日時：2025年9月14日（日） 開場：14:00 / 開演：14:30
会場：iiie（心斎橋）/大阪市中央区西心斎橋2-9-32 アローホテルB1
詳細はきのホ。HPをご確認ください。
https://kinopo.jp/schedule/?l_month=09&l_year=2025
【きのホ。について】
プロフィールはこちらをご覧ください。 https://kinopo.jp/profile/
X（旧Twitter） https://x.com/kinopo_idol
【52’s brewingについて】
52’s brewing インスタグラム https://www.instagram.com/52_brewing_exploration_kyoto/ より抜粋
52歳のオヤジが残りの人生賭けて新たな挑戦します！僕のビールと色んなカテゴリーの方達とコラボレーションする事が目標です。
京都西院を楽しい街にする事にお役に立てれば本望です
【三谷商事株式会社】
通販サイトはこちらをご確認下さい。 https://mitanifoods.stores.jp/
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。