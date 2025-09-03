インタラクティブ、愛媛オフィスを開設
沖縄発のインターネットベンチャーであるインタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、2025年10月に新たな国内拠点として「愛媛オフィス」を開設しますので、お知らせいたします。
■愛媛オフィス開設の背景
当社の人材事業は、沖縄・北海道・福岡・熊本・京都・鹿児島に次ぐジョブアンテナの地域展開の第七のエリアとして、愛媛の求人・転職メディア市場へ2025年7月より参入を開始しました。そして、当社の求人マッチングサービス「ジョブアンテナ」の愛媛版である「ジョブアンテナ愛媛」を立ち上げ、愛媛現地にて営業活動を行っています。
この度の愛媛オフィスの開設は、「ジョブアンテナ愛媛」の立ち上げに向けて拠点を確立することで、営業活動の活性化と営業体制の構築を図るものです。今後は、愛媛オフィスを軸に営業活動を強化していくことで、更なる掲載企業および掲載求人の獲得を目指します。そして、「愛媛の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
愛媛オフィスは、松山市三番町にあるサテライトオフィス「SoloTime松山」へ開設します。愛媛オフィスの開設により、地元での勤務を希望する方やUJIターン人材など、愛媛で働きたい人材を広く募集します。
■新たに開設するオフィス
オフィス名：インタラクティブ・愛媛オフィス
所在地：愛媛県松山市三番町4-4-6 松山センタービル2号館1階 SoloTime松山101
電話番号：050-3528-0564
営業開始日：2025年10月
■「ジョブアンテナ愛媛」について
当社では、愛媛エリア・愛媛企業に特化した求人マッチングサービス 「ジョブアンテナ愛媛」を2025年7月に立ち上げ、現地にて営業活動を開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、愛媛ならではの地場企業から愛媛に拠点を持つIT・インターネット関連企業まで、本日時点で30社以上の企業情報・90件以上の求人情報が掲載されています。
https://ehime.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
