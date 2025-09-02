景表法OK！「世界初」「日本初」の認定サービス開始。米国BSCGによる健康食品、化粧品、ペットフードの品質認証や原料の医薬品成分コンタミネーション防止も可能

株式会社RCTジャパン

薬事医療コンサル会社の株式会社ＲＣＴジャパン（本社：東京都渋谷区、代表：持田騎一郎）は、世界最大*の成分検査機関BSCG（Banned Substances Control Group／本社、カリフォルニア州）と提携し、健康食品、化粧品、ペットフードに関し、景品表示法違反にならない「世界初」のエビデンスとなる認定サービスを開始します。

*アンチドーピング認証機関として、2025年8月当社調べ

近年、景表法による規制が厳しくなり、「No1」「世界初」「日本初」などを広告に記載することが難しくなってきています。当社では、長年の薬事コンサル実績から、「世界初」「日本初」を広告でうたえるエビデンスをご提供できます。

具体的には、BSCG社が提供する製品の品質認証プログラム「CERTIFIED DRUG FREE」利用し、BSCGデータベースに登録することで、「世界初」（実質的に「日本初」）のエビデンスとするものです。

実例としては、機能性表示食品「延寿花 ケルセフィット」（機能性表示食品検定協会）は、BSCG検査を受け、2023年3月にBSCGデータベースに登録されました。これにより、BSCG「CERTIFIED DRUG FREE」に初めて登録された機能性表示食品として、「世界初」「日本初」をうたうことに成功しています。

「BSCG世界初」タイトルの広告掲載例

https://www.kinoken.org/shop2/

「世界初」のエビデンスとなるBSCGデータベース

https://www.bscg.org/brands/kinoken-co-ltd

また、BSCGの検査対象となる500以上の成分には、漢方薬成分のエフェドリンなども含まれます。原料の受け入れ時にBSCG検査を行えば、サラシアサプリの自主回収騒動の原因となった、原料への医薬品成のコンタミネーションを防止することも可能です。

BSCG検査対象の500成分には、医薬品成分にはエフェドリンも含まれている

【BSCG「CERTIFIED DRUG FREE」とは】

BSCGは、著名なオリンピック薬物検査のパイオニアであるドン・カトリン博士とその子息オリバー・カトリン氏により2004年に創設された禁止薬物検査機関です。

BSCGの「CERTIFIED DRUG FREE」（認定ドラッグフリー）プログラムは、規制薬物500種類以上（WADA禁止成分298種類、BSCG規制薬物209種類）を検査対象とした認定機関であり、有害な薬物汚染からユーザーを守る品質管理プログラムです。

包括的な薬物検査だけに留まらず、Good Manufacturing Practices（GMP：適正製造規範）、品質管理審査、原料、成分、サプライヤー審査、そして一般毒物アセスメントもBSCGのプロトコルに含まれています。検査はISO国際標準化機構によるISO17025認定ラボで実施され、ロットごとでの継続検査が求められます。

これにより、認証を受けた製品は、認証年月日とともに、BSCG社のデータベースに登録されるため、「世界初」「日本初」のエビデンスとなります。

また、BSCG「CERTIFIED DRUG FREE」は、当社とWADA（世界アンチドーピング機関）が指定する500以上もの医薬品成分、麻薬成分の検査をしており、昨今問題となっている原料への「意図せぬ医薬品成分のコンタミネーション（混入）」の防止にも、利用することが可能です。

認証機関：BSCG（アメリカ）

生産施設審査：cGMP（希望すれば査察可能）

製品分析：ISO17025認証取得

製品分析の頻度：初回分析および認証後無作為分析

BSCG登録データベース：

https://www.bscg.org/certified-drug-free-database/

■1.「BSCG世界初」タイトル取得までの流れ

１）当社指定の申込みフォームに記入

簡単な事前審査を行います

２）入金確認後、下記を当社にお送りいただく

・試験検体（当社保管用、検査機関用）：50ｇ以上ｘ2個

・原材料リスト

・製造規格書

※なお、麻薬、覚せい剤、禁止薬物はお取り扱いできません

３）１次スクリーニング：

・BSCGが指定する500以上の禁止成分の含有の有無を調べます

・このスクリーニングでは、成分の含有量測定（定量測定）はしません

BSCGの検査機関へ検体を送付（送料は当社負担）

・要冷蔵、要保冷などの特殊商品は、現在お取り扱いできません

・アメリカの輸入禁止の製品もお取り扱いできません

４）分析結果のご報告、「世界初」タイトルの証明書発行

景表法対策のための広告表記のアドバイスをいたします

■2.食品原料のコンタミ防止対策の場合

・検査は「BSCG世界初」タイトルの流れと同じ

・BSCGマークを広告使用しない場合は登録費用なし

■3.料金と納期

１）料金（すべて税別）：

初期費用：150万円（初回ロット検査、審査、登録）

検査費用：ロットごとの検査が必要 60万円/回

登録費用：毎年1月更新 60万円/年

２）納期：検査品の当社への受け入れ後、約2ヶ月（繁忙期は3ヶ月）

【株式会社ＲＣＴジャパン 会社情報】

創業：2014年8月

本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエＭＯＶ内

代表取締役 社長：持田 騎一郎

主な事業：

薬事コンサル（化粧品、健康食品、医療機器の広告における薬機法、

景表法、特商法のマーケティングアドバイス）

機能性表示食品の届出支援（臨床試験代行、SR作成、届出代行）

各種セミナー、教育事業

健康食品、化粧品、医療機器などの輸入、販売

主な取引先：

国立）理化学研究所、国立）日本医療研究開発機構（AMED）、日本先進医療臨床研究会、

味の素、デュポン、参天製薬、ＤＨＣ、ケロッグ、カネカ、サントリー、富士フイルム、

日本製粉、日本食品分析センター、日本健康・栄養食品協会、機能性表示食品検定協会など

