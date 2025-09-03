こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【羽田空港で1日5杯限定！】15年開発の幻のぶどう「サンシャインレッド」の贅沢パフェが登場
羽田未来総合研究所（東京都大田区／代表：大西 洋）が運営する、羽田空港第2ターミナル1階の直営カフェ＆ショップ「和蔵場～WAKURABA～」では、山梨県が15年の歳月をかけて開発した新品種ぶどう「サンシャインレッド」を使用したパフェを販売します。
9月3日から15日までの期間限定で、1日わずか5杯、価格4,400円という超プレミアムなパフェが登場。山梨県内2店舗を除き、日本で唯一味わえる希少なメニューです。
前回企画の桃パフェ・第2弾のシャインマスカットパフェも好評でしたが、第3弾となる今回は収穫量が極めて限定的な新品種を使用。産地直送の新鮮なサンシャインレッドに、山梨県産甲州とベーリーAとカベルネソーヴィニオンをベースに作成した2種の特製ジュレを組み合わせたグラデーションが美しいパフェで、フローラルな香りと華やかな味わいが特徴です。
■山梨県の恵み、感動フルーツフェア第3弾概要：
・日程：2025年9月3日（水）～9月15日（月・祝）予定
・時間：11：00－20：00 (カフェL.O. 19：00)
・場所：羽田空港 第2ターミナル 1階 和蔵場～WAKURABA～
＊朝11時から整理券を和蔵場店舗にて配布いたします。
■山梨県が15年の歳月をかけて開発した新品種ぶどう「サンシャインレッド」とは：
サンシャインレッドは、山梨県が2007年から約15年の歳月をかけて開発した新品種ぶどうで、2022年に品種登録されました。正式品種名は「甲斐ベリー7」で、山梨県オリジナル品種の赤系ぶどう「サニードルチェ」と「シャインマスカット」を交配して誕生しました。
鮮やかな赤色の美しい外観と、種なしで皮ごと食べられる手軽さが特徴。マスカットの香りが非常に強く、糖度19度程度の際立つ甘さを持ちます。シャインマスカットの華やかな香りと甘さを引き継ぎながら、赤い色彩を実現した革新的な品種です。
現在は本格的な市場流通に向けて生産拡大中ですが、市場にあまり流通していません。
本件に関するお問合わせ先
報道機関からのお問い合わせ：株式会社羽田未来総合研究所 広報・PR室
TEL：03－5757－8070 Email：press@hfri-co.com
関連リンク
羽田未来総合研究所HP
https://www.haneda-the-future.com/
和蔵場Instagram
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
■商品概要：
・商品名：サンシャインレッドのグラデーションパフェ
・価格：4,400円（税込）
・提供形態：イートイン限定
・特長：山梨県が15年かけて開発した新品種「サンシャインレッド」を贅沢に使用し、山梨県産甲州とベーリーAとカベルネソーヴィニオンをベースに作成した2種の特製ジュレで華やかな香りと味わいを演出。収穫量が限られる希少品種のため、数量限定で提供します。
■和蔵場～WAKURABA～について：
羽田空港第2ターミナルにある、「地方創生」をテーマにした、日本各地の魅力を伝える情報発信型のショップ＆カフェ。『味わいからその土地を知り、訪れたくなるように。これから訪れる土地をもっと楽しめるように。人と地域を結びつけたい』 そんな想いから2020年に羽田空港にオープンしました。
