【羽田空港で1日5杯限定！】15年開発の幻のぶどう「サンシャインレッド」の贅沢パフェが登場



9月3日から15日までの期間限定で、1日わずか5杯、価格4,400円という超プレミアムなパフェが登場。山梨県内2店舗を除き、日本で唯一味わえる希少なメニューです。

前回企画の桃パフェ・第2弾のシャインマスカットパフェも好評でしたが、第3弾となる今回は収穫量が極めて限定的な新品種を使用。産地直送の新鮮なサンシャインレッドに、山梨県産甲州とベーリーAとカベルネソーヴィニオンをベースに作成した2種の特製ジュレを組み合わせたグラデーションが美しいパフェで、フローラルな香りと華やかな味わいが特徴です。



■山梨県の恵み、感動フルーツフェア第3弾概要：

・日程：2025年9月3日（水）～9月15日（月・祝）予定

・時間：11：00－20：00 (カフェL.O. 19：00)

・場所：羽田空港 第2ターミナル 1階 和蔵場～WAKURABA～

＊朝11時から整理券を和蔵場店舗にて配布いたします。



■山梨県が15年の歳月をかけて開発した新品種ぶどう「サンシャインレッド」とは：







サンシャインレッドは、山梨県が2007年から約15年の歳月をかけて開発した新品種ぶどうで、2022年に品種登録されました。正式品種名は「甲斐ベリー7」で、山梨県オリジナル品種の赤系ぶどう「サニードルチェ」と「シャインマスカット」を交配して誕生しました。鮮やかな赤色の美しい外観と、種なしで皮ごと食べられる手軽さが特徴。マスカットの香りが非常に強く、糖度19度程度の際立つ甘さを持ちます。シャインマスカットの華やかな香りと甘さを引き継ぎながら、赤い色彩を実現した革新的な品種です。現在は本格的な市場流通に向けて生産拡大中ですが、市場にあまり流通していません。