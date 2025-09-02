韮崎市における「空き家と相続 終活セミナー」の開催について
株式会社山梨中央銀行
[表: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/273_1_dd0121461f725cae6b3c907844b1524e.jpg?v=202509030956 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-273-db41de07fa6e69577ae819430122e9cc.pdf
山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、韮崎市（市長 内藤 久雄）および株式会社L&F（代表取締役社長 森 久純）と2025年5月29日に締結した「空家等対策の促進に関する連携協定」に基づく取組みの一環として、「空き家と相続 終活セミナー」を開催します。
本セミナーでは、韮崎市内に空き家を所有する方や韮崎市内の住宅が空き家になる可能性のある方等を対象に、空き家所有者の責任や空き家に関するリスク、相続に関して分かりやすく解説します。
【本セミナーの概要】（詳細はリーフレットをご覧ください。）
〈リーフレットはこちら〉
