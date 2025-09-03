こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
近年多様化するゴルファーのニーズに対応！80ブランド1万点で充実の品揃えとサービスを揃えた、「ゴルフ５板橋双葉店」が9月12日（金）オープン！！
ゴルフ専門店ゴルフ５を全国に展開する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年9月12日（金）にゴルフ５板橋双葉店をオープンいたします。
【店舗の魅力ポイント】
人気ブランドからコアブランドまで、ゴルフクラブが充実の品揃え！
人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外25ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約1,700本を揃えています。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がります。充実した試打設備環境と経験豊富なクラブフィッターが、お客様一人ひとりに最適な一本を見つけ出します。
試打体験とブランドの多様性を兼ね備えた、ゴルファーを導くベストパートナーといえるお店です。
※写真はイメージです。
試打体験とブランドの多様性を兼ね備えた、ゴルファーを導くベストパートナーといえるお店です。
※写真はイメージです。
さらにメーカー特約認定を受けており、お客様一人ひとりに最適なカスタムフィッティングにも対応しています。
・Callaway EXCLUSIVE 取扱店 ・TaylorMade SELECTFIT STORE
・TITLEIST SELECT STORE ・MIZUNO GCF SHOP
・DUNLOP FITTING STORE ・ONOFF LABOSHOP
・PING認定フィッター在籍店 ・マジェスティ ソムリエ在籍店
・TITLEIST SELECT STORE ・MIZUNO GCF SHOP
・DUNLOP FITTING STORE ・ONOFF LABOSHOP
・PING認定フィッター在籍店 ・マジェスティ ソムリエ在籍店
オノフ ラボ ショップが登場！
ONOFF LABOSPEC HEADやLABOSPEC SHAFTを取り扱っている特別なショップとなっており、オノフの魅力を余すところなく体験できる特別な空間が広がっています。クラブからキャディバッグ、小物まで、豊富なラインナップを取り揃え、ゴルファーの皆様に最高のショッピング体験を提供します。
オノフの世界観をそのまま表現したこのラボショップで、あなたのゴルフスタイルをさらに充実させてみませんか？※写真はイメージです。
地域圧倒の品揃え！中古クラブ3000本！
さらにゴルフ５の中古クラブはココがすごい！
購入前の試打や、知識豊富なクラブフィッターへの相談ができます。さらに全国のゴルフ5店舗からのお取り寄せにも対応しており、万が一合わなかった場合も、ご購入後10日以内であれば最大90％での買取保証があり、安心してお選びいただけます。※写真はイメージです。
ゴルフ５の「クラブフィッティング」でスコアアップ！
ゴルフ５独自の3方向カメラを備えた最新鋭データ計測器で、科学的・立体的に解析する「クラブフィッティング」も実施しています。さらに、ウェッジ・パターフィッティングにも力を入れており、お客様のお悩みを解決するクラブをお探しするフィッターが２名在籍しております。
※写真はイメージです。
お客様のスタイルに寄り添う、多彩なアパレルをラインアップ！
お客様がワクワクするような、お買い物そのものを楽しめる売り場を目指し、店内の入口から奥まで、思わず足を止めたくなるような魅力的な空間を演出しております。ブランドごとの個性が際立つレイアウトを重視し、それぞれの世界観を体感しながら、納得のいく商品選びができる環境を整えています。
アディダス オリジナルス、ジョーダン、ナイキアパレルをはじめとする、全26ブランドのラインアップで、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添う多彩なアイテムをご用意しています。※写真はイメージです。
シューズからバッグ・ボールまで、充実の品揃え！
ゴルフシューズの最新トレンドを体感いただける売り場を実現しています。ナイキの最新モデルをはじめ、アディダス、ニューバランスなど人気ブランドを豊富に取り揃え、専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりに最適な一足をご提案いたします。
また、バッグコーナーやゴルフボールの展示にも各ブランドの世界観を引き立てながら、商品の魅力が最大限に伝わるよう演出しています。※写真はイメージです。
