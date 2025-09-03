近年多様化するゴルファーのニーズに対応！80ブランド1万点で充実の品揃えとサービスを揃えた、「ゴルフ５板橋双葉店」が9月12日（金）オープン！！







ゴルフ専門店ゴルフ５を全国に展開する株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年9月12日（金）にゴルフ５板橋双葉店をオープンいたします。

※写真はイメージです。







【店舗の魅力ポイント】人気ブランドからコアブランドまで、ゴルフクラブが充実の品揃え！

人気のキャロウェイ、テーラーメイド、ピンはもちろん、国内外25ブランドのゴルフクラブを取り扱っており、試打クラブは約1,700本を揃えています。各ブランドの特性や最新モデルを直接試すことができ、選択肢がさらに広がります。充実した試打設備環境と経験豊富なクラブフィッターが、お客様一人ひとりに最適な一本を見つけ出します。

試打体験とブランドの多様性を兼ね備えた、ゴルファーを導くベストパートナーといえるお店です。

※写真はイメージです。

さらにメーカー特約認定を受けており、お客様一人ひとりに最適なカスタムフィッティングにも対応しています。

・Callaway EXCLUSIVE 取扱店 ・TaylorMade SELECTFIT STORE

・TITLEIST SELECT STORE ・MIZUNO GCF SHOP

・DUNLOP FITTING STORE ・ONOFF LABOSHOP

・PING認定フィッター在籍店 ・マジェスティ ソムリエ在籍店





オノフ ラボ ショップが登場！ オノフ ラボ ショップが登場！



ONOFF LABOSPEC HEADやLABOSPEC SHAFTを取り扱っている特別なショップとなっており、オノフの魅力を余すところなく体験できる特別な空間が広がっています。クラブからキャディバッグ、小物まで、豊富なラインナップを取り揃え、ゴルファーの皆様に最高のショッピング体験を提供します。オノフの世界観をそのまま表現したこのラボショップで、あなたのゴルフスタイルをさらに充実させてみませんか？※写真はイメージです。















地域圧倒の品揃え！中古クラブ3000本！さらにゴルフ５の中古クラブはココがすごい！

購入前の試打や、知識豊富なクラブフィッターへの相談ができます。さらに全国のゴルフ5店舗からのお取り寄せにも対応しており、万が一合わなかった場合も、ご購入後10日以内であれば最大90％での買取保証があり、安心してお選びいただけます。※写真はイメージです。





























※写真はイメージです。

















※写真はイメージです。









お客様のスタイルに寄り添う、多彩なアパレルをラインアップ！ お客様のスタイルに寄り添う、多彩なアパレルをラインアップ！







ゴルフ５の「クラブフィッティング」でスコアアップ！ゴルフ５独自の3方向カメラを備えた最新鋭データ計測器で、科学的・立体的に解析する「クラブフィッティング」も実施しています。さらに、ウェッジ・パターフィッティングにも力を入れており、お客様のお悩みを解決するクラブをお探しするフィッターが２名在籍しております。

お客様がワクワクするような、お買い物そのものを楽しめる売り場を目指し、店内の入口から奥まで、思わず足を止めたくなるような魅力的な空間を演出しております。ブランドごとの個性が際立つレイアウトを重視し、それぞれの世界観を体感しながら、納得のいく商品選びができる環境を整えています。

アディダス オリジナルス、ジョーダン、ナイキアパレルをはじめとする、全26ブランドのラインアップで、お客様一人ひとりのスタイルに寄り添う多彩なアイテムをご用意しています。※写真はイメージです。













ゴルフシューズの最新トレンドを体感いただける売り場を実現しています。ナイキの最新モデルをはじめ、アディダス、ニューバランスなど人気ブランドを豊富に取り揃え、専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりに最適な一足をご提案いたします。



また、バッグコーナーやゴルフボールの展示にも各ブランドの世界観を引き立てながら、商品の魅力が最大限に伝わるよう演出しています。※写真はイメージです。





シューズからバッグ・ボールまで、充実の品揃え！

【オープン前記念試打会】

開催日時：9/6(土) 11:00～16:00会場：ザ・ゴルフガーデン高島平（東京都板橋区）イベント内容：キャロウェイ、テーラーメイド、ピン、ブリヂストン、オノフ、ミズノの6メーカーによる試打会を開催 ※参加費は無料です。参加特典：お買い上げ合計金額10,000円（税込）以上でご使用いただける、1,000円の割引券2枚をもれなくプレゼントいたします。※割引券は１会計につき、１枚のご利用とさせていただきます。※割引券の使用時については、ポイント還元対象外とさせていただきます。※中古クラブ購入時には使用できません。【オープンセール】9/12（金）～9/23（火・祝） 10：00～20:00・日替わり奉仕品、お買い得商品満載！・店内商品お買い上げでアルペンポイント10％還元【イベントスケジュール】9月27日（土） タイトリストボールオウンネームイベント9月28日（日） ダンロップ クラブドクター（メーカー試打会）10月4日(土)・5日（日） ピレッティ 米国ピレッティ社公認フィッターイベント店舗概要店舗名：ゴルフ５板橋双葉店住所：東京都板橋区双葉町37番1号ＴＥＬ：03-3579-3025オープン日：2025年9月12日（金）営業時間：10:00～20:00店舗ＨＰ： https://store.alpen-group.jp/store_search/detail.php?shopid=4162 株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先https://store.alpen-group.jp/corporate/