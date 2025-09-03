こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デニーズアプリ 会員数300万人突破！～感謝を込めて9月のぷに獲得数上位300名にお得なクーポンプレゼント～
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、2020年10月に開始したデニーズアプリが、2025年8月に公式のアプリ会員数が300万人を突破いたしました。感謝の気持ちを込めて、期間限定のキャンペーンを実施します。
会員数300万人を突破したデニーズアプリは、会員限定のクーポン配信や、アプリ内で貯まるポイント（ぷに※）に応じてもらえる特典など、様々な特典が充実しています。
今回、300万人突破を記念して、9月3日(水)から9月30日(火)の期間、期間内のぷに獲得数上位300名様に3回使用できる300円オフクーポン券をプレゼントします。新たにアプリにご入会いただいた皆様にも、長年ご愛顧いただいている皆様にも、この機会にぜひデニーズアプリをご利用いただきたいと考えています。
▼お得なデニーズアプリを今すぐダウンロード！
▼デニーズアプリのお得なステージアップ制度
お誕生日月には
20%OFFクーポン＆お誕生日特別デザート
おこさまの誕生日を登録すると
キッズバースデープレゼント！
※ステージアップのためのポイント 「ぷに」とは
デニーズ独自のポイントです。「ぷに」を貯めることで、アプリ内のステージがアップしていきます。
「ぷに」を貯めるには、お会計時にアプリの会員コードをスキャンすることで税抜200円ごとに「1ぷに」、
さらにスキャン1回ごとに「1ぷに」が貯まります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/app/stageup/
会員数300万人を突破したデニーズアプリは、会員限定のクーポン配信や、アプリ内で貯まるポイント（ぷに※）に応じてもらえる特典など、様々な特典が充実しています。
今回、300万人突破を記念して、9月3日(水)から9月30日(火)の期間、期間内のぷに獲得数上位300名様に3回使用できる300円オフクーポン券をプレゼントします。新たにアプリにご入会いただいた皆様にも、長年ご愛顧いただいている皆様にも、この機会にぜひデニーズアプリをご利用いただきたいと考えています。
▼お得なデニーズアプリを今すぐダウンロード！
▼デニーズアプリのお得なステージアップ制度
お誕生日月には
20%OFFクーポン＆お誕生日特別デザート
おこさまの誕生日を登録すると
キッズバースデープレゼント！
※ステージアップのためのポイント 「ぷに」とは
デニーズ独自のポイントです。「ぷに」を貯めることで、アプリ内のステージがアップしていきます。
「ぷに」を貯めるには、お会計時にアプリの会員コードをスキャンすることで税抜200円ごとに「1ぷに」、
さらにスキャン1回ごとに「1ぷに」が貯まります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/app/stageup/