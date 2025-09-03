椿油専門メーカー 大島椿株式会社（東京都港区／代表取締役社長：岡田一郎）が販売するスキンケアブランド「アトピコ」は2025年、発売40周年を迎えました。1985年の発売以来、精製ツバキ油*を配合した低刺激性スキンケアシリーズとして、生まれたての赤ちゃんから大人の敏感肌・乾燥肌まで、デリケートなお肌に寄り添い、お客様に支えられてきたブランドです。

2025年秋、「アトピコ」は発売40周年を機にリニューアルいたします。＊保湿・柔軟・保護成分

■発売日

2025年10月1日（水）

■販売場所

大島椿公式通信販売・オンラインショップ、Amazon公式ストア、大島椿公式ショップ楽天市場店

皮膚科医院または調剤薬局での取扱いもございます。

■ブランドサイト（2025年10月1日リニューアル予定）

https://www.atopico.co.jp

■発売元

大島椿株式会社 東京都港区芝大門2-9-16

■製造販売元

株式会社大島椿本舗 東京都八王子市兵衛2-35-4

アトピコストーリー





ある皮膚科医の「治療後の皮膚を良い状態に保つことができる、やさしいスキンケア商品が欲しい」という一言がアトピコ誕生のきっかけ。1970年代のことです。乾燥肌の方や敏感肌の子どもたちは、皮脂が少ないため肌の保護膜が十分に作られず、乾燥しやすくなります。乾燥が進むと、肌を守るバリア機能が低下し、刺激を受けやすくなります。その足りない皮脂の代わりとなってくれるのがツバキ油。ツバキ油は皮脂にも含まれる成分を多く含むため肌になじみやすく、刺激から肌を守ってうるおいを保ちます。このツバキ油の優れた特長をいかした商品開発がアトピコの始まりでした。

アトピコ６つのやさしさ

やさしさ１

精製ツバキ油配合

国産のツバキ種子を100％使い、独自の精製技術で磨き上げあげた希少な精製ツバキ油を全商品に配合。

ツバキ油は乾燥した肌で不足しがちな皮脂の代わりとなり、肌のバリア機能をサポートします。

やさしさ２

シンプルケア

アトピコのスキンケアは、「洗浄（洗う）」＋「保湿・保護（うるおいを与えて守る）」の2ステップケアが基本です。肌の乾燥状態やライフスタイルに応じて、お好みのテクスチャーや保湿力を組み合わせてご使用ください。

やさしさ３

みんなで使える

肌のバリア機能が未熟な赤ちゃんから敏感肌の大人まで、すべての方にお使いいただけるスキンケア。年齢も性別も問わずお使いいただけるやさしさを追求しています。

●アレルギーテスト済み*¹ ●敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト済み*² ●低刺激性

＊1全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。＊2全ての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

やさしさ４

さらりと肌になじむ

ツバキ油はひとの皮脂にも含まれる成分（オレイン酸トリグリセリド）を多く含み、肌との相性がとてもよいのが特長。においもなく、さらりと肌になじんで保護膜をつくり、肌の水分蒸発を防いで、乾燥や様々な外部刺激から肌を守ります。

やさしさ５

変わらない処方

1985年の発売以来一貫して、やさしい処方でお届けしています。理由は「これがなくなっては困る」という声に、いつでも応えたいから。何度戻っても変わらないやさしい使用感をこれからも大切にします。

やさしさ６

未来も想う容器設計

子どもからご高齢の方まで、あらゆる方が使いやすい容器にリニューアル。使う方の日々に寄り添いながら、できるかぎり環境負荷の少ない容器素材を選定しています。

シリーズ一覧

大島椿とは

椿油を作り続けて約100年。

1927年（昭和2年）、伊豆大島で創業した椿油専門メーカー。

椿油ひとすじで国内外に良質な椿油を届け続けています。椿油は、天然椿の種子から採った植物性オイル。実の収穫ができるようになるまで20～30年もの歳月がかかり、大さじ一杯の椿油を得るために45粒の種子を要する希少なものです。搾りたての椿油を使いやすいものにするために、厳しい自社基準下で精製し、大島椿品質の椿油を提供しています。

近年は、椿油がある美しい暮らしを後世に伝えるため、椿の里山再生活動なども積極的に行っています。