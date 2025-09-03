24 時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」 「LEXUS」コラボレーションバージョン登場





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」と「LEXUS」のコラボレーションによるオリジナルバージョンのリカバリーウェアが、『LEXUS collection（レクサスコレクション）』に登場し、10月より※全国のレクサス販売店にて発売することをお知らせいたします。

※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。

取り組み背景

LEXUSでは、“豊かなライフスタイルを、もっとあなたの近くに。”というテーマのもとで、カーライフの枠を超え、LEXUSオーナーの皆様にさまざまなオリジナルアイテムを『LEXUS collection』として用意しております。カーライフだけではなく、ライフスタイルをご提案するLEXUS collectionとのコラボレーションを通じ、血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェアReDという新しい習慣を提案し、皆さまのVITAL LIFEを応援してまいります。

概要

商品名： LEXUS × ReD バイタルテック オーガニックコットンパジャマ

カラー：ネイビー、ライトピンク

サイズ（ネイビー）：M、L、LL（男女兼用）

サイズ（ライトピンク）：S、M、L（男女兼用）

素材：コットン76% 、ポリエステル21% 、ポリウレタン3%

価格：37,600円（税込）

掲載期間：2025年9月～2026年2月※

（※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。）















商品名：LEXUS × ReD バイタルテック ロングTシャツ

カラー：ブラック、ネイビー、ホワイト

サイズ：SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル100%

価格：8,960円（税込）

掲載期間：2025年9月～2026年2月※

（※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。）







商品名：LEXUS × ReD バイタルテック パンツ

カラー：ブラック、ネイビー

サイズ： S、M、L（男女兼用）

素材：ポリエステル100%

価格：8,960円（税込）

掲載期間：2025年9月～2026年2月※

（※掲載期間を待たず、在庫がなくなり次第終了する場合がございます。）









ReDとは

ReDは血行から毎日を元気にする、24時間リカバリーウェアです。8つの天然鉱石を独自配合した血行促進繊維VITALTECH®が身体から放出される遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促進。「血行促進」と「疲労回復」という2大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/





