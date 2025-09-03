AppleサプライヤーBIEL Crystal、「Witch Cloak」超硬質コーティング・スマートフォン・ガラス・カバーを発表

香港、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- Apple社の主要サプライヤーであり、スマート・デバイス部品の世界的リーダーであるBIEL Crystalは、革新的な超硬質コーティングを施したスマートフォン用ガラス・カバー「Witch Cloak」を発表した。この画期的なカバー・ガラスは、Honorの最新折りたたみスマートフォン「Magic V5」に採用されています。



Honor公式の携帯電話データによると、Witch Cloakガラスを搭載した端末は以下の特性を示す：

耐落下性能が10倍向上

耐傷性が15倍強化

耐摩耗性が3倍向上

日常的な衝撃によるスクリーンのひび割れや破損を大幅に低減します。

WITCH CLOAK超硬質コーティングについて

Witch Cloak超硬質コーティング・ガラスは、ガラス・セラミック基板上に窒化ケイ素（SiN）と酸化窒化ケイ素（SiON）を精密に交互積層した構造を採用しています。BIEL Crystalは、特定の耐久性要件を満たすため、多層コーティングを含むカスタマイズ可能なコーティング・ソリューションを提供します。

BIEL Crystalについて

1989年に設立されたBIEL Crystalは、スマート・デバイス向け外装構造およびモジュール・ソリューションのグローバル・リーディング・プロバイダーです。当社の製品はスマート・デジタル・デバイス、スマート・ウェアラブル・デバイス、AR/VRグラス、自動車産業で広く採用されています。長期的な協力関係にある顧客にはApple、Samsung、Xiaomi、vivo、Meta、ByteDance、Tesla、Googleなどが名を連ねます。

30年以上にわたる技術革新と優れた経営により、BIEL Crystalは世界9か所に先進的な生産拠点を擁する大規模な技術革新グループへと成長しました。総投資額は420億香港ドルを超え、総面積は約430万平方メートル、従業員数は9万人以上、年間生産能力は22億個に達しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

