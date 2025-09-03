牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）は、「COWDAY STREET 2025 in 大阪・北御堂」（運営：COWDAY実行委員会）を11月22日（土）・23日（日）に開催いたします。

「COWDAY STREET」は、スノーボードの華麗で豪快な技を間近で観戦できるレールコンテストと、雪遊びの楽しさを体感できるコンテンツを、街中で実現することによって、それぞれの魅力をより身近に感じていただけるイベントとして昨年より実施しています。





22日（土）のレールコンテスト「FIS公認 COWDAY RAIL CONTEST」は、2024年に国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が新種目として採用することとなったレール種目の公認大会・アジアカップとして行われます。

レール種目の公認大会は世界でも少なく、日本では初めての開催。その記念すべき舞台に世界で活躍するトップライダーが数多く参戦します。夜には、「COWDAY」ならではのエンターテインメント性を継承し、招待選手と当日のレールコンテスト上位入賞者によるエキシビションマッチ「COWDAY STREET CHAMPIONSHIPS」も予定しています。大会とは異なる雰囲気のなかで披露されるトップライダーたちの滑りにもご期待ください。

イベント期間中は、会場内に設けるスノーパークでの雪遊びやスノーボード体験の他、VR体験などをご用意し、大人から子どもまで、大阪の街中で雪と雪山の魅力を存分に体験していただけます。















＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■「COWDAY STREET 2025 in 大阪・北御堂」 概要

【日時】11月22日(土)10:00～21:00 ／11月23日(日)10:00～15:00

【会場】北御堂（浄土真宗本願寺派 本願寺津村別院）〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町４-１-３

【内容】22日：スノーボード・レールコンテスト、エキシビションマッチ、音楽ライブ、スノーパーク他

23日：プロライダーショー、キッズ・スノーボードコンテスト、スノーパーク他

【参加費】無料 ※レールコンテストは有料観戦席あり

【主催】牛乳石鹸共進社株式会社 【運営】COWDAY実行委員会

【後援】大阪府／大阪市／公益財団法人大阪観光局／一般社団法人船場俱楽部

一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク／船場センタービル連盟／せんば心斎橋筋協同組合

心斎橋筋北商店街振興組合／愛日連合振興町会／船場連合振興町会／久宝連合振興町会

＜COWDAY公式サイトURL＞ https://www.cow-day.jp/snow/

＜お問い合わせ＞ COWDAY実行委員会 iinfo@cow-day.jp

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■COWDAY STREET 2024 レールコンテストハイライト映像（1分）

https://youtu.be/0JB_s0ke1nM?si=g7x49endk0ZGj5qP

「COWsports」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がスポーツに励む人を応援している取り組みです。 そのはじまりは、まだ創成期・マイナーといわれていたスポーツとの出会いでした。スポーツには競技人口の大小や勝ち負けはあっても、 競技への志や姿勢に優劣はありません。私たちが大切にする「やさしさ」の考えのもと、「頑張る人に寄り添いたい」という思いから COWsportsは始まりました。 クライミングやスノーボード、卓球など幅広いスポーツをサポートしています。所属選手には、クライミングの森秋彩選手や卓球の松島選 手の他、スノーボード界を代表する岡本選手や現役を引退した野口啓代選手など、10 年以上の契約を続ける方もいます。競技の成 果も大切にしつつ、時には選手自身のスポーツへの「思い」や「生き方」にリスペクトし、応援しているのも特徴です。

「COWDAY」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸が主催し、2015年から開催しているスノーボードイベントの総称。 従来の大会スタイルで技を競う「COWDAY SLOPE」は、スノーボード創成期からの開催実績が認められ、2022 年から国際大会とし ての位置づけとなりました。また 2021 年から開催してきた、スノーボード競技以外の魅力を競い、発信する「COWDAY FILM」は形 式をアップデートし、今年は「COWDAY SNOW CREATIVE FEST」として開催します。 事故により下半身不随となりながらもパラスノーボードで活躍を再開した岡本選手と牛乳石鹸が互いにインスパイアを交わしながら、 「スポーツとして/エンターテインメントとして/アートとして」の昇華を目指しています。

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。 https://www.cow-soap.co.jp/