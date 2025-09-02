大人気アイテムに新シリーズ登場！サガラ刺繍「シマエナガのトイレットペーパーホルダーカバー」

株式会社エクシードジャパン

エクシードジャパン（大阪市淀川区西中島4-3-8、代表取締役会長：嘉康一）は、さまざまな種類のかわいいインコやオウムに触れ合えるカフェ「ことりすまいる」を運営しています。また、ことりモチーフのグッズ制作・販売も行っており、【ことりすまいる】ブランドを展開しています。

【新商品】もふもふシマエナガのトイレットペーパーホルダーカバー \2,200（税抜\2,000）

サガラ刺繍でデザインされたもふもふシマエナガが施された「トイレットペーパーホルダーカバー」が新登場。

ナチュラルなベージュの色合いが特徴で、カバーとホルダー部分はツートンカラーでオシャレ感がUP！

ホルダー部分のシマエナガ刺繍もポイント。

装着は、ボタンが付いており、ホルダー部分を簡単に取り外せるほか、ふたの部分もゴムで固定できるため機能性も抜群です。

オススメPoint

装着方法

ディテール

サイズ

カバー：サガラ刺繍でもふもふシマエナガ / ホルダー：刺繍のシマエナガらしさがポイント落ち着いたナチュラル色でオシャレ空間に♪[表: https://prtimes.jp/data/corp/98404/table/74_1_4310e7a1aeca755e6f51c6c8dc8d5522.jpg?v=202509030926 ]

各通販サイトにて販売中

トイレットペーパーホルダーカバーの取扱は、「ことりすまいる」（本店・楽天市場店・Yahoo!店）の通販サイトでご確認ください。

ことりすまいる オンラインショップ

■ 本店(https://www.kotorismile.shop/)

■ 楽天市場店(https://www.kotorismile.shop/)

■ Yahoo！ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kotorismile/)

実店舗のご案内

「ことりすまいるカフェ」

楽しく暮らしているインコたちを眺めながら、自慢のことりスイーツやご飲食を楽しめる、大阪 心斎橋にある「ことりすまいるカフェ」。

セキセイインコやオカメインコ、ラブバードの他、世界で一番美しいオウムと言われる「クルマサカオウム」や、「タイハクオウムとルリメタイハクオウムのハイブリッド」の大型オウムさんもおります。

「ことりすまいる」カフェ店内写真 ※時期によりイメージが異なります。ことりすまいるスタッフの桃太郎(左)と銀次郎(右)

カフェと併設して鳥をモチーフにした雑貨コーナーもあり、品揃え豊富な鳥グッズを販売しております。衛生の都合上、鳥さんとの同伴や、放し飼いはしておりません。

よく人に慣れている鳥さん達とふれあい体験も有料にてお楽しみいただけます。

＞ ことりすまいるカフェ公式ＨＰ(https://www.kotorismile.com/)

ことりすまいる オンラインショップ SNS

■ Instagram(https://www.instagram.com/kotorismile_official)

■ TikTok(https://www.tiktok.com/@kotorismile)

■ X(https://x.com/kotorismile_x)

小鳥と触れ合えるカフェ

ことりすまいる

■ 公式HP(https://www.kotorismile.com/)

■ 公式SNS（Twitter・Instagram・YOUTUBE）(https://lit.link/kotorismile)



お問合せ先

■ お電話 ー 06-6253-8698

店舗情報

■ 営業時間 ー 11:00-19:00（L.O.18:30/もふもふ体験のL.O.18:45）

■ アクセス(https://lit.link/kotorismile) ー グーグルマップが開きます

運営会社

■ 株式会社エクシードジャパン

その他の情報については 公式HP(https://lit.link/kotorismile) をご覧ください。

株式会社エクシードジャパン

担当：中川

電話：06-6889-6669 FAX：06-6889-6655

メールアドレス：nakagawa@exceedjapan.co.jp