2025年東京、9月2日- アポロ・グローバル・マネジメント（NYSE: APO、以下「当社」）は本日、日本代表に柏樹康生が就任したことを発表しました。柏樹は、日本における戦略全体およびパートナーシップ構築を統括し、アセットマネジメント、キャピタルソリューション、ウェルスおよびリタイアメント・ソリューションに跨る現地の運営を管掌します。

アポロは、これまで約20年に亘りアジア太平洋地域で積極的に事業を展開し、2019年には東京に現地オフィスを開設。オリジネーション、保険、ウェルス領域で事業分野を着実に拡充し、エクイティからイールドに重点を置いた柔軟なソリューションへのニーズに応えています。現在、東京オフィスには30名以上のプロフェッショナルが在籍しており、機関投資家やディストリビューション・パートナーシップの拡大とともに、さらなる成長を見込みます。

柏樹は、今後の日本市場における次なる成長フェーズを主導し、国内の戦略的拡張、機関投資家および規制当局との関係深化、並びに事業横断的なローカルでの事業運営を統括します。柏樹は30年超に亘るグローバルな金融業界でのリーダーシップ経験を有し、直近では三菱UFJ信託銀行にて専務執行役員として受託財産副部門長・アセットマネジメント副事業長を務めました。また、それ以前は野村ホールディングスにて欧州および米国事業の要職も歴任しました。

当社社長のジム・ゼルターは次のようにコメントしています。

「日本は、長期的かつ構造的トレンドとアポロの強みが合致する市場です。機関投資家や企業は、資金調達の手段に留まらず、長期的パートナーシップのためにプライベートキャピタルに注目しています。日本の人口動態はリタイアメント・インカム・ソリューションへの急速な需要を生み出しています。我々は信頼に基づく関係構築に尽力し、こうしたニーズに対応するための規模感ある柔軟な資本を提供していきます。柏樹のリーダーシップが加わることで、現地およびグローバルの優秀なチームと共に、当社の存在感と影響力を一層強化できると考えています。」

日本会長の田中達郎は次のように述べています。

「アポロの日本におけるアプローチは、パートナーの声に耳を傾け、規律を持って、ニーズに合わせたソリューションを提供し続けることです。企業が従来型の資金調達の枠を超えて新たな選択肢を模索するほか、リタイアメント・エコシステムが進化する中、当社が長期的かつ成果重視のアプローチを取ることの意義は、これまで以上に高まっています。柏樹の就任は、企業の経営陣のニーズに応え、リタイアメントのより良い成果へ導く次世代の投資戦略を提供するアポロの姿勢を示すものです。」

日本代表に就任した柏樹は次のようにコメントしました。

「アポロの日本事業を率いることを光栄に思います。現地およびグローバルの両チームと協力し、資本およびリタイアメント・ソリューションのリーディングカンパニーとしての地位確立を推進します。投資家や企業が長期的な成果に重点を置く環境下、利害が一致した持続可能かつ柔軟性の高い資本へのニーズは高まっています。当社は、グローバルなオリジネーション能力とリタイアメント領域の専門性、スケーラブルなエクイティおよびイールド志向のソリューションを組み合わせ、日本の変革を支える独自のプラットフォームを提供することができると確信しています。」

柏樹の任命は、当社が日本において近年実施してきた取り組みを基盤とするものです。ウェルスマネジメント、クレジットおよびハイブリッド事業における経験豊富なプロフェッショナルの採用、確立されたエクイティ・プラットフォームによる複数の優良企業への支援、さらには大手金融機関との新たなパートナーシップによるレンディングやリタイアメント事業の拡充などが含まれます。当社とアテネの統合プラットフォームは、日本において約200億ドルの運用資産を有し、プライベートクレジットやハイブリッド、プライベートエクイティに亘る幅広い投資戦略を提供しています。

アポロについて

アポロは、高成長を続けるグローバルなオルタナティブ資産運用会社です。アセットマネジメント事業では、投資適格からプライベート・エクイティまでリスク・リターンスペクトラムのあらゆる分野で超過収益を創出することを目指しています。アポロは30年以上にわたり、統一されたプラットフォームを活用した専門知識によって顧客のニーズに応え、且つ投資先企業の成長を支援する革新的な資本ソリューションを提供してきました。また、リタイアメント・サービス事業であるアテネは、退職貯蓄サービスのソリューション・プロバイダーとして、顧客の経済的な安定の実現を支援しています。アポロの投資アプローチは、顧客、投資先企業、従業員、コミュニティとのアライメントを有しています。2025年6月30日現在、アポロの運用資産額は約8,400億ドル相当となっています。

URL：www.apollo.com/japan

