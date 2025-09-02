『オープンオフィス赤坂』2025年8月25日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は2025年8月25日、福岡市中央区赤坂エリアに、リージャスが展開する「オープンオフィス」ブランドの新拠点、「オープンオフィス赤坂」がオープンしました。本施設は、スタートアップや個人事業主、地方拠点を求める企業に向けて、コストパフォーマンスに優れた、気軽に始められるオフィス環境を提供します。

福岡・赤坂――都市機能と創造性が交差するビジネスエリア

『オープンオフィス赤坂』は、福岡市の大正通り沿い、警固交差点そばに位置する警固ロイヤルビル4階～6階に開設します。福岡市中央区赤坂は、地下鉄空港線「赤坂」駅から徒歩7分という好立地に位置し、天神・博多といった主要ビジネスエリアへのアクセスも非常にスムーズです。福岡空港へも地下鉄で約15分と、国内外の移動が多いビジネスパーソンにとって理想的なロケーションです。さらに、周辺にはバス路線も充実しており、福岡市内の各所への移動も快適です。赤坂は、福岡空港・博多駅・天神といった主要エリアを結ぶ交通の要所に位置し、県内外のビジネスパーソンが行き交う“交差点”のような存在です。

スタートアップ支援と国際展開の拠点として注目される天神・赤坂エリア

福岡市は、スタートアップ支援や企業誘致に積極的な自治体としても知られ、アジアとの地理的近接性を活かしたグローバル展開の足がかりとしても魅力的です。市内には創業支援施設やアクセラレーションプログラムが充実しており、若年層の人口比率も高く、次世代のビジネスリーダーが育つ土壌が整っています。

また、福岡空港からアジア主要都市への直行便が多数運航されており、国際ビジネスの拠点としてのポテンシャルも高まっています。スタートアップ支援や企業誘致に積極的な福岡市の政策とも相まって、天神・赤坂エリアは今、新たなビジネスの流れが生まれる場所として注目を集めています。

オープンオフィスならではの「気軽さ」と「コスト効率」

「オープンオフィス」ブランドは、リージャスが展開するフレキシブルオフィスの中でも、受付サービスを省き、必要最低限の機能に絞ったシンプルな設計が特徴です。 その分、初期費用や月額利用料を抑えることができ、“すぐに始めたい”というニーズに応える理想的な選択肢となっています。

主な特徴

- 個室型オフィス- 24時間365日利用可能- 入会金なし- 法人登記可能オフィススペースミーティングルームリザーブドコワーキング共用スペース想定される利用シーンと業種別活用例

オープンオフィス福岡赤坂は、以下のような利用者に特におすすめです。

▷ スタートアップ・個人事業主

「初期投資を抑えて、すぐに事業を始めたい」 → 1名用の個室を契約し、法人登記と拠点確保を同時に実現。

▷ 地方拠点を持ちたい中小企業

「福岡に営業拠点を設けたいが、常駐スタッフは1～2名」 → 必要最小限のスペースで、コストを抑えた運用が可能。

▷ 士業・コンサルタント

「信頼感のある住所で、クライアントとの打ち合わせも行いたい」 → 会議室や共用スペースを活用し、柔軟な働き方を実現。

契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。 また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

リージャスは福岡エリアで拠点拡大中

リージャスは、福岡県内でのフレキシブルオフィスの展開を今回の新設で12拠点に拡大しました。リージャスは福岡の利便性が高いエリアにおけるフレキシブルオフィスの急速な需要拡大に対応し、機能的でリーズナブルなタイプからラグジュアリーなハイエンドタイプまで、フレキシブルオフィスの幅広いニーズに対応する多様なラインナップを提供することでお客様のビジネス・パフォーマンス向上を支援します。

『オープンオフィス赤坂』概要

開設日：2025年８月25日

住所：福岡県福岡市中央区警固二丁目19-13

警固ロイヤルビル 4, 5, 6階

アクセス：福岡市地下鉄空港線

「赤坂」駅 徒歩7分

総面積：182.43坪

オフィス部屋数：65室

ワークステーション席数：106席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（貸し会議室などの施設は9:00～18:00まで利用可能）

ホームページ：オープンオフィス赤坂(https://www.regus-office.jp/fukuoka-area/opo-fukuoka-akasaka/)

［リージャスについて］

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内49都市・195拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

会社概要

社名：日本リージャス株式会社

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp