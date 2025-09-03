Educate Girlsが2025年Ramon Magsaysay賞をインドで初めて受賞





アジア最高の栄誉は、200万人以上の少女たちを学校に復帰させた同団体のコミュニティ主導のモデルを表彰するものです。

ムンバイ（インド）, 2025年9月2日 /PRNewswire/ -- インドの大手非営利団体Educate Girlsが、アジア最高の賞であり最高の栄誉である2025年Ramon Magsaysay賞を受賞しました。同団体は「少女や若い女性の教育を通じて文化的固定観念に対処し、彼女たちを非識字の束縛から解放し、彼女たちに技能、勇気、主体性を吹き込み、人間としての可能性を最大限に発揮させる取り組み」が評価され、この賞を受賞した初のインド団体となりました。



この非営利団体は、映画監督のSatyajit Ray氏、歌手のM.S.Subbulakshmi氏、社会改革者のKiran Bedi氏、Vinoba Bhave氏、そしてノーベル平和賞受賞者のDalai Lama氏やMother Teresa氏、アカデミー賞を受賞した物語作家の宮崎駿氏など、栄誉ある受賞者の系譜に加わりました。

「インドの非営利団体として初めてRamon Magsaysay賞を受賞したことは、Educate Girlsと国にとって歴史的な瞬間です。この認定により、インドの女子教育を求める民衆主導の運動が世界的に注目されることになる。この運動は、最も辺鄙な村の一人の少女から始まり、伝統に挑戦し、考え方を変えるまでに成長しました。この賞は、献身的なTeam Balikaのボランティア、大切なパートナー、情熱的なジェンダー擁護者、支援者を称えるとともに、教育を受ける権利を取り戻した何百万人もの少女たちを表彰するものです。私たちは、次の10年間で1000万人の学習者に到達し、この青写真をインド国外にも広めようと努めていますが、1人の少女が教育を受ければ、他の少女も連れて行き、家族、世代、そして国家に変化をもたらすという単純な真実を私たちは伝えています」と、Educate Girlsの創設者であるSafeena Husain氏はこの節目を振り返りながら述べています。

「Educate Girlsでは、すべての女の子が教育を受ける権利があり、それが彼女の権利であり、変化をもたらす最も強力な手段の1つであると信じています。この賞は、政府、コミュニティ、変革者が協力して障壁を打ち破り、扉を開くことで何が可能になるかを称えるものです。私たちはインド政府の素晴らしい支援に深く感謝しており、引き続き人々にインスピレーションを与えている、同じく受賞者のShaahina Ali神父とFlaviano Villanueva神父を称えます」と、Educate GirlsのCEO、Gayatri Nair Lobo氏は付け加えています。

2007年に設立されたEducate Girlsは、教育を通じて少女たちに力を与え、貧困と非識字の悪循環を断ち切ろうとしています。発足以来、55,000人以上のボランティアを動員し、200万人以上の女子を学校に復帰させ、240万人以上の児童の補習学習を支援してきました。政府の優先事項と取り組みに沿って、30,000以上の村で活動しています。この組織は、今後10年間で1,000万人の学習者に到達するという目標を掲げ、政府とのパートナーシップを通じて体系的な変化を推進し、最も弱い立場にある人々がラストマイルにアクセスできるようにします。この世界的な認知は、女子教育への投資がもたらす変革力を強調するものである。

2025年のRamon Magsaysay賞受賞者リストには、プラスチック汚染との闘いと海洋生態系の保護で表彰されたShaahina Ali氏（モルディブ）と、マニラの貧困層とホームレスの尊厳回復で認められたFlaviano Antonio L. Villanueva神父（フィリピン）が名を連ねています。

2025年度Ramon Magsaysay賞受賞者は、2025年11月7日にフィリピンのマニラにあるメトロポリタン劇場で開催される第67回Ramon Magsaysay賞授賞式で、正式にメダルと証明書を受け取ります。

