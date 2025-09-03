Narada、高性能バックアップ・ソリューションでデータ・センターの未来を拓く

杭州（中国）、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- エネルギー分野で30年以上の経験を持つNaradaは、研究開発、製造、応用において強固な能力を構築してきました。

中国では、NaradaはChina Mobile、China Telecom、GDS、ByteDanceとAlibabaなどの主要企業と長期的なパートナーシップを構築しています。国際的に、Naradaは米国トップ5データ・センターが選んだ非現地バッテリ・ブランドの1つとして際立っており、アジア太平洋地域およびラテンアメリカ全域のプレミアム市場への進出に成功しています。

同社は6C/5C/2C/1C放電レートに対応する高電圧リチウム電池製品シリーズを完成させ、データ・センターなどのハイエンド電力アプリケーションの要求を満たしています。

Naradaの高電圧リチウム電池システムは、データ・センターのバックアップ需要を10分から2時間までカバーするよう設計されています。これらのシステムは、コンパクトな設置面積、インテリジェントな管理、最小限のメンテナンスといった重要な利点を提供します。近年では、中国のGDSや韓国のKTなど、顧客が運営する大規模データ・センターで大規模に導入されています。

Naradaがデータ・センター向けに特別設計した高出力鉛蓄電池「HRLシリーズ」は、設計寿命15年と強力な高率放電能力を特徴とします。これらの電池は、15分未満の重要バックアップ・シナリオに最適であり、高信頼性と高密度配置の要求を満たします。

実世界の応用事例では、従来の鉛蓄電池と比較して、HRLシリーズは総合性能とシステム統合効率において大幅な改善を実現しています。出力35％向上、設置面積30％削減、荷重要件10％低減、炭素排出量37.5％削減、初期コスト15％削減を達成したことにより、優れた経済的メリットをユーザに提供します。

Naradaは、世界的な主要データ・センターとの戦略的協力を深化させ、新興デジタル市場における成長機会を捉えてまいります。

