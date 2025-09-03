エネルギー、コスト、ダウンタイムの節約：HIKMICRO、最も厳しい製造業向けに新たな予知保全基準を設定

杭州（中国）、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- 産業用画像処理の世界的リーダーであるHIKMICROは、特に厳しい自動車業界や電力集約型製造業の分野で、信頼性と効率性をさらに高めるため、予測保守（PdM）ソリューションを強化しています。



AI56L Acoustic Imager



McKinsey & Coの最近のレポートでは、PdMによって全体的なメンテナンス・コストが18～25%削減され、予定外のダウンタイムが最大50%削減されることが示されています。HIKMICROの最先端の高機能音響イメージング装置とサーマル・カメラを組み合わせることで、ガス漏れや粒子放出、電気的および機械的な問題が危険な状態になる前に早期に検出できるようになります。

この強力な融合を工場の現場で採用すると、製造業者はよりスマートで包括的な予測メンテナンスのアプローチを実現し、予定外のダウンタイムを排除し、エネルギー消費を抑え、作業員の安全性を高め、長期的なコスト削減を実現できます。

新しい、非常に手頃な価格のAI56L Acoustic Imagerは、比類のないレベルの精度を提供し、エネルギーの無駄を削減し、空気圧システムのパフォーマンスを最適化します。超高感度ガス漏れモードは非常に正確で、問題のある環境のノイズを正確に特定してフィルタリングし、大型の4.3インチLCDタッチ・スクリーンにリアルタイムで視覚化します。また、スタンピング、溶接、組み立て作業の背景では聞き取れないノイズも検出します。人間工学に基づいた片手操作により軽量で持ち運びが可能になり、高速で動く生産ラインに沿ってシームレスな検査を行うことができます。

この製品は、HIKMICRO AIシリーズの他のより高度なモデル（AI56およびAI76）の機能を補完するものであり、機器の故障につながる可能性のある高電圧システムのコロナ放電、浮遊放電、表面放電、または粒子放電も識別します。これは即座に画面に表示され、文書化やレポート分析のために保存できます。

この最新の音響イノベーションは、組み込みアルゴリズムによる自動リスク検出と簡素化されたワークフローを実現する、HIKMICROのスーパーインテリジェントなAI駆動型サーマル・イメージャーとSuperScene+に続くものです。適応型シーン拡張により、熱画像がリアルタイムで自動的に最適化され、さまざまな複雑な産業環境にわたって迅速かつ正確な温度測定が可能になります。さらに、信頼性の高いホットスポット検出により、過熱しているケーブル、コネクタ、またはコンポーネントがすぐに検出され、障害が拡大する前に、より安全で効率的かつ予防的なメンテナンスが可能になります。

HIKMICROのMシリーズおよびSPシリーズ・サーマル・カメラ（M31、M60、SP40、SP40H、SP60、SP60H、ファームウェアV5.5.96を実行）に統合されたSuperScene+により、合理化された2段階のパネル検査とワンクリックのPCB評価が可能になります。色分けされたアラートと即時診断機能により、これまで膨大な時間と専門知識を必要としていたタスクの精度と一貫性が簡素化されます。

「ペースが速く、常に進化している今日の製造業界において、運用の信頼性と効率性は譲れないものです。圧縮ガスの漏れや電気のホットスポットなどの検出されない障害は、文字通りビジネスを破綻させる可能性があります」とHIKMICROの海外市場ディレクター、Stefan Li氏は述べています。

「自動車生産は空気圧システム、圧縮空気、ロボットに依存しており、わずかな漏れでも生産に支障をきたし、エネルギー・コストを増大させる可能性があります。一方、電力を大量に消費する施設の検査では、特定のシナリオで温度測定対象を特定し、異常が存在するかどうかを判断することが重要です。予測メンテナンスのコンビとして、これらに匹敵するものはないので、前者のAI56Lと後者のSuperScene+を組み合わせることは、これまで以上に理にかなっており、タイムリーです。

「直感的で包括的であり、これまでにないほど検出を最適化し、複雑さとシンプルさの間のギャップを埋め、技術的に高度な診断を、初めてのユーザと経験豊富な専門家の両方にとって実用的な知見に変えます。」

HIKMICRO’s super smart and AI-driven thermal imagers with SuperScene+



