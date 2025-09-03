UFCファイター、マーク・カーのドキュメンタリー映画『The Smashing Machine』が第82回ベネチア国際映画際にてプレミア上映された
第82回ベネチア国際映画祭にてマーク・カーのドキュメンタリー映画『The Smashing Machine』がワールドプレミア上映された。
ドウェイン・ジョンソンは彼はUFCヘビー級元王者マーク・ケアーを演じている。
自ら主演を務める新作映画『The Smashing Machine』のワールドプレミアに出席しました。
作品タイトル：The Smashing Machine
ベニー・サフディ（Benny Safdie）が監督・脚本・編集を務める
実在のUFCファイター、マーク・カー（Mark Kerr）の半生を描く伝記的なドラマ作品。
ドウェインはカー役、エミリー・ブラントがカーの恋人ドーン役で共演しています。
ストーリー
マーク・カー（Mark Kerr）のリングにおける闘いの栄光だけでなく
薬物依存や精神的苦闘、恋愛関係など、内面的で情感豊かな物語にも焦点が当てられています。
リアリズム重視でドキュメンタリー風の描写に挑んだ作品。
ドウェインは、これまでのアクションスターのイメージからの脱却を試み、役作りのために身体的にも精神的にも大きく変貌しました。この変化は「スリムになりすぎて“AIのようだ”」「信じられないほど変わった」など、ファンやメディアが驚きをもって注目しています。
『The Smashing Machine』はヴェネツィア映画祭のゴールデン・ライオン（Golden Lion）部門に出品中で、主要な賞を争う候補作の一つとして注目されている
『The Smashing Machine』ベニー・サフディ監督と！
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
