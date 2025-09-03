シリーズ誕生から25周年！大人気のホワイトコンクシリーズからお知らせです。 ホワイトコンクシリーズ製品に大変よく似た類似品が発売されています、ご注意ください！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、
日焼け後のケアや、美しい白い肌をキープしたい方に最適なボディ用の薬用美白化粧品
「ホワイトコンク」シリーズを展開し、大好評を博しています。
この度、某大型ディスカウントショップからホワイトコンク ホワイトニングCC CIIに
大変よく似たプライベートブランドが発売されていることが確認されました。
ロゴからパッケージ仕様に至るまで、当ブランドイメージを意識したと思われる作りと
なっており大変酷似しております。模倣品は、当社製品と外観上似ていても成分、
品質が異なります。ホワイトコンク ホワイトニングCC CIIの購入を検討されている方は、
くれぐれもご注意ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328755&id=bodyimage2】
＜ホワイトコンクシリーズ正規の販売チャネルは以下となっております＞
■マーナーコスメチックス公式ECサイト（ https://www.marna-shop.com/ ）
■Ａｍａｚｏｎ公式ショップ ■楽天公式ショップ
■全国のバラエティショップ（LOFT、プラザ、ハンズ、一部ドラッグストア、GMSなど）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328755&id=bodyimage3】
ホワイトコンク ホワイトニングCC CIIの見分け方
◆パッケージ正面のロゴを確認！
白地にはっきりとした紺色の WHITE CONC のロゴマーク！
◆裏面に薬用、医薬部外品の表示がある！（ 効果を認められた製品にのみ表示ができます ）
◆製造元は株式会社マーナーコスメチックスです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328755&id=bodyimage4】
＜クレジット表記のご案内＞
株式会社マーナーコスメチックス
千葉県市川市原木1-3-31
TEL：0120-55-3760
URL：http://www.marna-shop.com/
