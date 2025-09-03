世界に184個限定！高級自動車・航空機素材をリユースした「軽涼スリングバッグ」誕生
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328739&id=bodyimage1】
家具・自動車・航空機などに使われる高級素材をアップサイクル
ウルトラファブリックスグループ・第一化成（株）とのコラボレーションで実現
仕掛人101合同会社（東京都立川市、代表：横森）は、バッグを中心に縫製品の企画・生産を行うメーカーです。
このたび、生産工程で余った高級素材をリユースした世界限定184個の「軽涼スリングバッグ」を開発しました。
本製品は、同社が今後展開していく「ウルトラファブリックス素材を活用したOEM提案」に向けたテスト的製品化でもあり、2025年8月30日より応援購入サービス「Makuake」にて先行公開いたします。
■ 高級素材をリユースした唯一無二のバッグ
今回開発したスリングバッグは、ウルトラファブリックスグループ・第一化成株式会社とのコラボレーションによって誕生しました。
高級自動車や航空機シート、ボート内装に採用されるしなやかで丈夫な高級合成皮革を使用。
さらに、生産工程で余ったロス生地を再利用することで、環境に配慮しつつ、通常のバッグでは実現できない上質な仕上がりとなっています。
同じ生地を再び確保できないため、世界に184個しか存在しない唯一無二のモデルです。
■ 特徴
航空機シートにも採用される高級素材をリユース
しなやかで丈夫な高級合成皮革を再利用し、他にはない耐久性と質感を実現。
驚きの軽さ
バッグ本体はバスタオル1枚分ほどの軽さ。パーツや心材を徹底的に見直し、持ち運びの負担を軽減。
解放感を提供します。
背中が涼しい冷却構造
背面にメッシュと保冷生地を採用。保冷剤を入れることで背中がひんやり快適に。
マグネットフラップ機能
フラップはマグネットで自動的に閉じる設計。片手で簡単に荷物を出し入れ可能。
■ 世界に184個限定
全4モデル中、3モデルは第一化成とのコラボ生地を使用し、世界でわずか184個限定生産。
生産工程の都合上、同じ組み合わせでの再生産は不可能なため、今だけの特別モデルです。
一方、残りの1モデルは290Tツイル素材を使用し、一般販売を予定しています。
■ 今後の展開について
仕掛人101合同会社は、これまでバッグを中心としたOEM生産を強みとしてきました。
今回のプロジェクトは、ウルトラファブリックス素材を用いたOEM展開の可能性を企業に提案するための“テスト的製品化”でもあります。
とくに環境配慮やサステナブルなものづくりに取り組む企業に向けて、高級家具・自動車・航空機向けの高級ロス素材を活用した新しいOEM製品の可能性を広げていきます。
■ プロジェクト概要
プロジェクト名：軽量×冷却「軽涼スリングバッグ」
公開日：2025年8月30日 10時～
プラットフォーム：Makuake
URL：https://www.makuake.com/project/freelitesling/
発売元：仕掛人101合同会社
担当：代表 横森
【会社概要】
会社名：仕掛人101合同会社
所在地：東京都立川市西砂町二丁目29番地の26
事業内容：バッグを中心とした縫製品の企画・生産
代表者：横森
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328739&id=bodyimage2】
配信元企業：仕掛人101合同会社
家具・自動車・航空機などに使われる高級素材をアップサイクル
ウルトラファブリックスグループ・第一化成（株）とのコラボレーションで実現
仕掛人101合同会社（東京都立川市、代表：横森）は、バッグを中心に縫製品の企画・生産を行うメーカーです。
このたび、生産工程で余った高級素材をリユースした世界限定184個の「軽涼スリングバッグ」を開発しました。
本製品は、同社が今後展開していく「ウルトラファブリックス素材を活用したOEM提案」に向けたテスト的製品化でもあり、2025年8月30日より応援購入サービス「Makuake」にて先行公開いたします。
■ 高級素材をリユースした唯一無二のバッグ
今回開発したスリングバッグは、ウルトラファブリックスグループ・第一化成株式会社とのコラボレーションによって誕生しました。
高級自動車や航空機シート、ボート内装に採用されるしなやかで丈夫な高級合成皮革を使用。
さらに、生産工程で余ったロス生地を再利用することで、環境に配慮しつつ、通常のバッグでは実現できない上質な仕上がりとなっています。
同じ生地を再び確保できないため、世界に184個しか存在しない唯一無二のモデルです。
■ 特徴
航空機シートにも採用される高級素材をリユース
しなやかで丈夫な高級合成皮革を再利用し、他にはない耐久性と質感を実現。
驚きの軽さ
バッグ本体はバスタオル1枚分ほどの軽さ。パーツや心材を徹底的に見直し、持ち運びの負担を軽減。
解放感を提供します。
背中が涼しい冷却構造
背面にメッシュと保冷生地を採用。保冷剤を入れることで背中がひんやり快適に。
マグネットフラップ機能
フラップはマグネットで自動的に閉じる設計。片手で簡単に荷物を出し入れ可能。
■ 世界に184個限定
全4モデル中、3モデルは第一化成とのコラボ生地を使用し、世界でわずか184個限定生産。
生産工程の都合上、同じ組み合わせでの再生産は不可能なため、今だけの特別モデルです。
一方、残りの1モデルは290Tツイル素材を使用し、一般販売を予定しています。
■ 今後の展開について
仕掛人101合同会社は、これまでバッグを中心としたOEM生産を強みとしてきました。
今回のプロジェクトは、ウルトラファブリックス素材を用いたOEM展開の可能性を企業に提案するための“テスト的製品化”でもあります。
とくに環境配慮やサステナブルなものづくりに取り組む企業に向けて、高級家具・自動車・航空機向けの高級ロス素材を活用した新しいOEM製品の可能性を広げていきます。
■ プロジェクト概要
プロジェクト名：軽量×冷却「軽涼スリングバッグ」
公開日：2025年8月30日 10時～
プラットフォーム：Makuake
URL：https://www.makuake.com/project/freelitesling/
発売元：仕掛人101合同会社
担当：代表 横森
【会社概要】
会社名：仕掛人101合同会社
所在地：東京都立川市西砂町二丁目29番地の26
事業内容：バッグを中心とした縫製品の企画・生産
代表者：横森
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328739&id=bodyimage2】
配信元企業：仕掛人101合同会社
プレスリリース詳細へ