イタリアのデジタルピアノブランド「Dexibell（デキシーベル）」の日本初となるショールームが銀座にオープン! グランドオープン記念特別企画：杉浦みずきさんによる演奏会を開催
株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部（東京・中央区）は、イタリアのデジタルピアノブランド「Dexibell（デキシーベル）」の日本初となるショールームを東京・銀座にオープン。プレミアム・ホームピアノ「VIVO H」シリーズを中心に、心ゆくまでご体感いただける空間をご用意しました。
知識豊富な専門スタッフが、お客様の音楽ライフに寄り添い、最適な一台選びをサポートいたします。
イタリアの伝統が育んだ至高の響きと、モダンで美しいデザインの調和を、是非その目と耳で、そして指先で、お確かめください。
Dexibellプレミアムピアノ演奏会
グランドオープン記念特別企画：杉浦みずきさんによる演奏会
「Dexibellショールーム GINZA」のグランドオープンを記念して、フリーアナウンサーの杉浦みずきさんによるピアノ演奏会を開催する運びとなりました。
この特別な演奏会に、抽選で50名様を無料でご招待いたします。
開催概要
日時：2025年9月19日（金）開場：18時 / 開演：19時（20時頃終演予定）
会場：ハープセレクション銀座十字屋 / Dexibellショールーム GINZA
住所：東京都中央区銀座3-5-4 GAREN 14階
アクセス：
東京メトロ銀座線 / 丸の内線「銀座駅」（A13出口）徒歩2分
有楽町線「銀座一丁目駅」（8出口）徒歩2分
JR山手線「有楽町駅」徒歩7分
演奏：杉浦みずき（フリーアナウンサー）
イベント詳細・応募はこちら
https://dirigent.jp/dexibell-showroom-grand-opening-concert
応募期間：2025年9月1日（月） ～ 9月10日（水）
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
