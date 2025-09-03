「TO&FRO」×「PROTECA」が初のコラボアイテムを発売！究極の軽さを極めたトラベルアイテム！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2025年9月5日に日本製の高い品質にこだわったトラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」とコラボしたトラベルアイテムを直営店、オンラインショップにて発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328683&id=bodyimage1】
初のコラボレーション！究極な軽さを旅の相棒に
軽さをテーマとしたTO＆FROと、PROTECAがタッグを組んで生まれた「究極な軽さ」を追求したトラベルアイテムは、5型×各3色展開。軽さだけでなく高い機能性にも優れており、水にも強い撥水機能付きのアイテムが揃います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328683&id=bodyimage2】
軽くて大容量なボストンバッグFUU-PACK Bが２サイズ展開で登場
撥水性と軽さを兼ね備えた、直方体のフォルムのボストンバッグシリーズ。荷物を入れると直方体に膨らむので、トランクなどの限られたスペースに無駄なく収納できます。撥水加工を施した生地を採用しており、多少の雨でも大丈夫。スーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップベルトを搭載。移動中のバッグのふらつきを防ぎます。サイズは機内持ち込み手荷物の基準に収まる設計です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328683&id=bodyimage3】
１gでも荷物を軽く、荷物収納をよりスマートにしたい方へ。FUU-PACK Oが３サイズ展開で登場
透けるほど薄く、驚くほど軽いのに、丈夫で撥水性も備えたトラベルオーガナイザーシリーズ。旅行や出張はもちろん、普段使いにも活躍します。素材にはTO &FROの母体であるカジレーネ（株）が生産する、ナイロン生地を使用。長年の技術で織り上げた、世界最軽量クラスのナイロン生地が使われています。サイズ展開はS・M・Lの3種類。場面によって使い分けたり、セットで使うことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328683&id=bodyimage4】
コラボ商品ラインナップ
〈FUU-PACK B〉
◎ROTECA×TO&FRO FUU-PACK B （BOSTON BAG）
サイズ：ミニ
カラー：BLACK / NAVY / KHAKI
価格：\31,900（\29,000＋ tax）
商品URL：https://toandfro.shop/products/proteca-to-fro-boston-bag
◎PROTECA×TO&FRO FUU-PACK B （BOSTON BAG）
サイズ：レギュラー
カラー：BLACK / NAVY / KHAKI
価格：\37,400（\34,000＋ tax）
商品URL：https://toandfro.shop/products/proteca-to-fro-boston-bag-mini
〈FUU-PACK O〉
◎PROTECA×TO&FRO FUU-PACK O （ORGANIZER AIR）
サイズ：S
カラー：BLACK / NAVY / KHAKI
価格：\4,400（\4,000＋ tax）
商品URL：https://toandfro.shop/products/proteca-to-fro-organizer-air-s
◎PROTECA×TO&FRO FUU-PACK O （ORGANIZER AIR）
サイズ：M
カラー：BLACK / NAVY / KHAKI
価格：\5,170（\4,700＋ tax）
商品URL：https://toandfro.shop/products/proteca-to-fro-organizer-air-m
◎PROTECA×TO&FRO FUU-PACK O （ORGANIZER AIR）
サイズ：L
カラー：BLACK / NAVY / KHAKI
価格：\6,600（\6,000＋ tax）
商品URL：https://toandfro.shop/products/proteca-to-fro-organizer-air-l
また、TO＆FRO TOKYOがある東京ミッドタウン八重洲２Fには、PROTECAの店舗もあり、両店舗でコラボアイテムを販売いたします。是非両店舗お立ち寄りください。
●発売場所
【TO&FRO TOKYO】 ※2025/9/5から販売開始
住所：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 2F
時間：午前11時～午後9時
【TO&FRO HANEDA】※2025/9/5から販売開始
住所：東京都大田区羽田空港3-4-2 東京モノレール羽田空港第2ビル駅 B1F
時間：午前8時～午後8時
【TO&FRO KAJI FACTORY PARK】※2025/9/5から販売開始
住所：石川県かほく市大崎ヲ102-1 1F
時間：午前11時～午後6時
【TO&FROオンラインショップ】 ※2025/9/5から販売開始
https://toandfro.shop/
コラボアイテム特設ページURL：https://toandfro.shop/collections/proteca
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328683&id=bodyimage5】
配信元企業：カジレーネ株式会社
