動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』が、「IT導入補助金2025」の対象ツールに認定されました。
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、この度、経済産業省が推進するサービス等生産性向上IT導入支援事業「IT導入補助金2025」において、IT導入支援事業者に採択され、弊社が開発、販売する動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』が、補助対象ITツールに正式に認定されたことをお知らせいたします。
これにより、条件を満たした事業者さまは『ソーシャルキャスト』の導入費用の一部に対して、1/2～2/3以内（最大150万円未満）の補助金を受けることが可能になり、初期導入時の費用を大幅に抑えながら動画販売・限定配信サイトの構築を実現することができます。
（ソーシャルキャストの申請枠・申請類型は「通常枠」です）
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
IT導入補助金の詳細・事業スケジュールは公式HPをご覧ください
https://it-shien.smrj.go.jp/
▼動画販売・限定配信サイト構築システム『ソーシャルキャスト』とは
ソーシャルキャストは動画ビジネスの利益を最大化する「動画配信サービス構築システム」です。
BtoC・BtoBの動画販売と、組織内向けの限定配信に強みがあります。
・動画とライブ配信の販売・限定配信が可能
・動画事業・動画活用に必須の仕組みを網羅（集客や課金/アップセル/顧客管理/視聴履歴など）
・コストメリットの高い料金プラン（販売手数料なし/ユーザー課金なし/配信流量の従量課金なし）
・独自の会員制動画配信サービスを構築（独自ドメイン対応）
・構築した動画配信サイトのデザイン、UIの変更が自由
ソーシャルキャストは、教育ビジネスからエンタメ系、社内・学内利用までジャンル問わず、国内380以上の動画配信サービスに採用いただいています。
代表的な事例には以下がございます。
・オンラインスクール、講座
・オンライン教室、フィットネス
・オンライン学習塾、予備校、セミナー
・エンタメ、スポーツ系動画配信サービス
・テレビ局のインターネット配信サービス
・社内・学内での動画共有、顧客向けの限定配信 など
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
▼IT導入補助金2025とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール（ソフトウェア、サービス等）は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開（登録）されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
IT導入補助金について詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://it-shien.smrj.go.jp/about
▼ソーシャルキャストのIT導入補助金対応
・適用対象：通常枠
・補助率 ：1/2以内、2/3以内（諸条件あり）
・補助額 ：5万円以上150万円未満
・補助対象：ソーシャルキャスト月額費用（最大24か月分）
※パッケージプランは対象外です。
・補足 ：補助対象となる導入用途「教育用途でのシステム導入」
例：動画教材の販売、社内・学内など組織内での動画共有
▼プレスリリース原本はこちら
https://socialcast.jp/news/?p=9744
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
主な事業 ：
・動画配信サービス構築システム『ソーシャルキャスト』の開発・提供
公式サイト https://socialcast.jp/
・eラーニングシステム『オウルキャスト』の開発・提供
公式サイト https://owlcast.jp/
・eラーニングサービス『SUSUME』の運営
公式サイト https://susume.business/
・動画・eラーニング関連のシステム開発事業
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 空閑 由次
メール： sc_inquiry@strander.jp
