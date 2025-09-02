ふるさと納税で寄付した自治体を3割の人は覚えていない？ ふるさと納税利用者の85％の人が、寄附先を選ぶ際に重視するポイントが「返礼品の内容や魅力」との回答が影響か。2025年ふるさと納税の実態調査。

Groov株式会社

ふるさと納税の入門者向けサイト「はじめてのふるさと納税」（ https://furusato-nouzei.tax/）は、全国の20代～70代以上の男女（計1,009名）を対象に、ふるさと納税制度の認知度や利用実態に関する調査を実施し、その結果を公表しました。

■調査トピックス

- 過去の寄附先自治体名を「大体は覚えている」58.0％、「全て覚えている」8.0％で約66％が一定の記憶あり- 一方で「ほとんど覚えていない」29.2％、「まったく覚えていない」4.0％と約3割が記憶に乏しい結果に- 寄附先選びの最重視は「返礼品の内容や魅力」85.0％で圧倒的多数

過去に申し込んだ返礼品についてその自治体名を覚えていますか？- 大体は覚えている：58.0％- ほとんど覚えていない：29.2％- 全て覚えている：8.0％- まったく覚えていない：4.0％- その他：0.7％

約66％が自治体名を記憶している一方で、約3割が「覚えていない」と回答しました。



このことから、ふるさと納税が「返礼品を選ぶ制度」として浸透する一方で、寄附先自治体に対する認知・記憶は必ずしも強くないという温度差が浮かび上がりました。返礼品の魅力に惹かれて寄附した場合、自治体への印象が残りにくい可能性も考えられます。

寄附先を選ぶ際に重視するポイントを教えてください- 返礼品の内容や魅力：85.0％- 還元率・コスパ：44.6％- 応援したい自治体：27.6％- 寄附金の使い道（福祉、教育、災害支援など）：27.5％- 地元・ゆかりのある地域：23.2％- 評判やレビュー：23.0％- 配送の早さ・丁寧さ：8.0％

「返礼品の内容や魅力」が85.0％と圧倒的多数を占め、ふるさと納税が“お得感”を伴う制度として生活に組み込まれていることが明確に示されました。さらに「還元率・コスパ」も44.6％と高く、寄附行動の多くが実利を中心に動いている実態が浮き彫りとなっています。

一方で「応援したい自治体」（27.6％）や「寄附金の使い道」（27.5％）といった制度本来の意義を重視する回答も約3割存在し、地域支援の観点から寄附先を選ぶ人々も少なくありません。「地元・ゆかりのある地域」（23.2％）や「評判やレビュー」（23.0％）といった要素も無視できず、寄附先選びは“返礼品ありき”でありながらも、徐々に“応援消費”や“地域とのつながり”へと広がりを見せていることがうかがえます。

■はじめてのふるさと納税 編集部コメント

今回の調査結果からは、ふるさと納税がいかに「返礼品中心の制度」として定着しているかが明らかになりました。過去の寄附先自治体を覚えている人は約66％と一定数いるものの、残り3割以上が「ほとんど覚えていない」「全く覚えていない」と回答しており、寄附先地域の印象は返礼品ほど強く残っていない実態が浮かび上がりました。

寄附先選びの基準でも「返礼品の内容や魅力」が85.0％と圧倒的で、「還元率・コスパ」も44.6％と高い割合を示しました。これらの数字は、ふるさと納税が善意や地域支援という理念よりも、生活者にとって“お得な買い物”に近い位置づけで利用されていることを端的に示しています。

しかし一方で、「応援したい自治体」「寄附金の使い道」を重視する回答も3割近くあり、地域支援を動機とする寄附者層も一定数存在しています。ここに、ふるさと納税の本来の意義と実利的な側面の両立という課題が見えてきます。

今後は、返礼品の魅力だけでなく、寄附金が地域にどのように活かされているかを透明性高く発信することが、利用者の意識を“消費”から“応援”へと広げる鍵となるでしょう。制度の持続性を高めるためにも、自治体と利用者の関係性を強化する工夫が求められています。

■調査概要

調査エリア：全国

調査主体：はじめてのふるさと納税

調査方法：インターネットリサーチ

調査対象：20代～70代以上の男女（計1,009名）

調査期間：2025年7月16日～7月30日

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計が100とはならない場合があります。

