【Yahoo!リアルタイム検索】新機能「SNSのバズまとめ」を提供開始生成AIがSNSの話題を自動で要約、注目のトレンドを瞬時にキャッチ

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、X（旧Twitter）の投稿を、リアルタイムで検索できるサービス「Yahoo!リアルタイム検索」において、 X上で話題となっているワードに関連する投稿を生成AIが自動で要約する「SNSのバズまとめ」（以下、本機能）（※1）を、本日より提供開始します。

「SNSのバズまとめ」URL：https://search.yahoo.co.jp/realtime/search/matome

本機能は、「Yahoo!リアルタイム検索」で提供しているトレンドランキング（※2）を基に、一定以上の投稿数が集まった話題を生成AIが分析し、「何が起きたのか」「なぜ話題になったのか」「どう反応しているのか」といった情報を自動で要約します。

さらに、要約だけでなく関連する投稿もまとめページとして表示し、話題の全体像を一目で把握できます。加えて、Xに投稿された画像や動画も合わせて閲覧することが可能で、文字情報だけでは伝わりにくい空気感や臨場感も直感的に確認できます。

政治や経済といった時事的なニュースから、エンタメ・芸能、スポーツ、アニメ、ゲーム、更にはニッチな趣味に至るまで、幅広いジャンルの話題や反応をリアルタイムで把握できます。ユーザーは多様なジャンルの話題に触れることで、新たな発見や関心につながります。

■本機能の使用方法（※3）

・「Yahoo!リアルタイム検索」の右上にあるメニュー（三本線のもの）をタップ

・表示されたメニューから「SNSのバズまとめ」をタップし、一覧ページを開く

・「SNSのバズまとめ」の一覧ページでトピックをタップし、要約や関連画像や動画を確認

「Yahoo!リアルタイム検索」は、SNS上で今起きている出来事や人々の反応を素早く把握できるサービスとして、これからもユーザーが必要とする「いま」の情報をわかりやすく届けていきます。

※1:ブラウザー版「Yahoo!リアルタイム検索」（PC、スマートフォン）、「Yahoo! JAPAN」アプリからも閲覧可能です。

※2:「Yahoo!リアルタイム検索」のトレンドランキングは、Xの投稿データをもとに、「Yahoo!リアルタイム検索」が独自に集計した“いま話題のキーワード”をリアルタイムでランキング表示する機能です。

※3:ブラウザー版「Yahoo!リアルタイム検索」（スマートフォン）の場合。

※LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性等は保証しておりません。