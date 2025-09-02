宮城県発の人気寿司ブランド「塩釜港」が、若手寿司職人育成のための『塩釜港 寿司スクール』を10/1(水) 開講！

株式会社塩釜港

株式会社塩釜港（本社：宮城県塩竈市野田18-1、代表取締役：立花 陽三）は、寿司職人の育成を目的に『塩釜港 寿司スクール』を開講します。

http://shiogamako.co.jp/school/(http://shiogamako.co.jp/school/)

■ 銀座店舗で“学び”と“現場経験”を両立できる寿司スクール

『塩釜港 寿司スクール』は、現役職人が指導する短期集中型の実践カリキュラム。未経験者からでも技術を段階的に習得できるよう、初級・中級・上級の3コース制で構成されています。初級コースでは、握りの基礎、包丁の扱い、細巻きなどの基本技術を集中的に学べます。授業後は塩釜港の実店舗にてアルバイト勤務も可能。現場での経験を重ねながら収入を得ることもできます。

■ 受講料は今だけ半額！さらに全額キャッシュバック制度も

初級コースの通常価格は 110,000円（税込）。しかし、第1期生"限定3名"で半額の55,000円（税込）で受講いただけます。さらに、全コース（初級・中級・上級）を修了し、塩釜港グループの店舗で1年間勤務された方には、受講料全額（最大165,000円）をキャッシュバックいたします。

■ 日程は個別調整が可能！第1期生だけの柔軟スケジュール制

第1期生に限り、開講日以降のスケジュールを個別に調整しながら授業を受講することが可能です。「平日の朝だけ」「週末にまとめて」など、ライフスタイルに合わせた通学ができます。

■ 正社員登用・独立支援まで見据えたキャリア設計

希望者はアルバイト勤務から正社員登用も可能。今後出店予定の東京大井町・京都などの新店舗での勤務や、社内選考を経ての塩釜港ブランドでの“のれん分け独立”も目指すことができます。

■ まずは無料説明会にご参加ください！

スクールの詳細や雰囲気を知っていただくために、無料の説明会を随時開催中です。オンラインで30分程度なのでお気軽にお気軽にお申し込みください。

▼無料説明会お申込みフォーム

https://forms.gle/QhDmyEpcsaWrTxUN7

＜お問い合わせ・SNS＞

公式LINE：@shiogamakou（LINEで「塩釜港」と検索）

＜ホームページ＞

http://shiogamako.co.jp/school/

【講師から一言】

メイン講師：山口敏也（やまぐち としや）

楽しく学んでください！

寿司職人の長い経験を活かして皆様に様々なシーンに合わせた指導をしていきます！

講師：餅 俊介（もち しゅんすけ）

魚の目利きから仕込み、提供まで、現場のリアルな技術と心構えを伝えてまいります。寿司職人仕事の楽しさを知っていただけるようにサポートします！

講師：宮崎 勝伍（みやざき しょうご）

「楽しさ」を見出せることは、自分の成長に大きく寄与しやりたい事に繋がります。寿司職人仕事の楽しさを知っていただけるようにサポートします！

【会社概要】

株式会社塩釜港

所在地：宮城県塩竈市野田18-1

代表者：代表取締役 立花 陽三

事業内容：飲食業（回転寿司、寿司、魚介料理・海鮮料理）、飲食人材の育成ほか

公式サイト：https://shiogamakou.studio.site/