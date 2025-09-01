PARCELLE JEWELRY、岡山高島屋で期間限定ショップを開催

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」。「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた仕上げた1点ものだけをお届けしております。



2025年9月3日(水)より9日(火)までの7日間は、岡山高島屋 1階 下りエスカレーター前にて期間限定ショップを開催いたします。創業以来の人気シリーズをはじめ、新作や限定アイテムも一堂に取り揃えた特別なラインナップで、皆さまのお越しをスタッフ一同お待ちしております。

さらに、期間限定ショップでは、大変ご好評をいただいている「カスタムオーダー（セミオーダー）」も承ります。お好みの宝石やデザインをお選びいただき、世界にひとつだけのオリジナルジュエリーをお作りいたします。経験豊かなスタッフがおりますので、初めての方でも安心してお尋ねください。



※天然石やダイヤモンドの配置、種類が1点1点異なるため、画像は商品の一例となります。

※オーダー商品はお渡しまで約2か月半から3か月ほどお時間を頂戴しております。

NEW ARRIVALS & LIMITED EDITION

■Mille Chainon Perle ― ガンビエ産ケシ真珠が織りなす静謐な輝き

タヒチ産の黒蝶真珠のなかでも、特に希少とされるガンビエ産のケシ真珠。その小粒で端正なラウンドだけを集めて仕立てたのが「Mille Chainon Perle（ミルシェノン ぺルル）」です。

一般的なケシ真珠は、大小も形も不揃いなバロックが主流ですが、本コレクションに求められるのは均整の取れたラウンド。3.5mmというサイズを満たすには、無核のケシのみが条件となります。創業者・成澤（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が買い付けたロットから、一粒ごとに選別された確率は、数十個に一粒。まさに偶然の積み重ねから生まれる指環です。

ケシ真珠ならではの奥行きある干渉色は、ただの黒にとどまらず、紫・緑・青を複雑に映し出します。光の加減で表情を変えるその小さな輝きは、指先で静かに存在を放ちます。さらに今回は、バロックの個性をそのまま生かすため、原型から仕立てた特別なリングも登場。自然が刻んだ唯一無二のかたちを纏うようにお楽しみいただけます。

写真では伝えきれない照りと色彩を、ぜひ店頭でお確かめください。

ミルシェノン ぺルル：税込107,800円より（K10WG・K10YG・真珠）■Pompone Un Seul ― 指先に唯一無二の表情を

「Pompone Un Seul（ポンポネ アンスール）」。静かでありながら確かな存在感を持ち、パーセル ジュエリーを代表するコレクション、岡山高島屋での期間限定ショップでご用意いたします。

熟練した職人がルースに合わせて原型から制作し、鋳造から仕上げまで細部に至るまで心を尽くした逸品。中央に輝くのは、人の手で丁寧にカットされたカーヴィングやカメオです。花びらのように可憐なフォルム、透けるような質感、奥行きある色合いが重なり合い、唯一無二の表情を生み出します。周囲を彩る取り巻きには、小さな宝石を花の輪郭になぞらえるように配置し、一石ごとに大きさ・高さ・角度を微細に調整。爪の長さひとつにも妥協せず、石を支える要としての美しさと強さを追求しました。

指先でふるふると揺らめく輝きは、まるで宝石でつくったジュレのよう。可憐さと気品、そして遊び心が交差するこのコレクションは、形も色もひとつとして同じものはなく、装着感や強度にもこだわり、日常にも安心して寄り添います。

ポンポネ アンスール：税込80,300円より（K10YG・天然石・ダイヤモンド）■Nature ― 指先に宿る小さな庭

咲きこぼれる花びらの重なり、風に結ばれたリボン、蔓草のしなやかなライン。「Nature（ナチュール）」は、指先で小さな庭を愛でるように楽しめるコレクションです。

ひとつひとつの指環が物語を持ち、重ね合わせることで新たな景色が生まれます。草花が寄り添い合い、風に揺れるようにきらめくその姿は、まるで自然そのものが指先に宿ったかのよう。

ナチュールはただ可憐なだけでなく、指に通した人だけが気づける横顔や、小さな意匠をそっと忍ばせています。細やかな透かし、花芯を彩る小さなダイヤモンド、そして地金の強さと繊細さを両立させた職人の技。軽やかなデザインでありながら、確かな存在感を放ちます。

全21種類。その日の気分に合わせて重ねたり、ひとつだけでさらりと身につけたりと、多彩な楽しみ方ができます。好きな草花を束ねるように、あなただけのスタイルでお楽しみください。

ナチュール：税込52,800円より（K10YG・ダイヤモンド）■Primula ― 時のはざまに咲く花

ラテン語で“桜草”を意味する「Primula（プリムラ）」。桜草は、人知れず静かに花を咲かせ、その可憐さと凛とした佇まいで、見る人の心に寄り添う花です。

咲き誇る華やぎと、蕾から花開くまでの慎ましくも芯のある美しさを、フォークリングのかたちで表現しました。花芯部に向かって斜めにセッティングすることで、蕾から徐々に咲いていく様子を表現。“始まり”と“終わり”という尊い瞬間をジュエリーに封じ込めています。

一石一石を丁寧に選び、職人の手仕事によって仕上げられたPrimula。その表情は色彩や光の角度によって豊かに変化し、装いにやさしい彩りを添えてくれます。

“時のはざまに咲く花”を指先に。移ろう時間の中で、幾度となく新しい表情を楽しんでいただけます。

プリムラ：税込84,700円より（K10YG・ダイヤモンド・天然石）■Mille Gothique ― 繊細なミルが描く、アンティークの面影

石枠に施した砂粒のような「ミル打ち」が、古き良き時代のジュエリーを想わせるミル ゴシック。小さなリングの中に、手間と技を凝縮したコレクションです。

先端まで輝きを宿すため、0.6mm～1.6mmのダイヤモンドを厳密にサイズ選定。デザインに応じて爪留めとミル留めを織り交ぜ、微細な表情の違いをつくり出しています。仕上げでは磨き過ぎを避け、ミルの粒ひとつひとつが生む繊細な輝きを際立たせました。地金はアンティークジュエリーで用いられてきたK9。やわらかな色味が肌になじみ、日常の装いにも自然に溶け込みます。

同シリーズで2本、3本と重ねたり、カラーストーンのリングと組み合わせたり。重ね方次第でニュアンスが変わり、互いの魅力を引き立て合います。

岡山高島屋での会期中は、細部まで施した手仕事の妙をお手に取ってご覧いただけます。ミルが描く陰影とダイヤモンドのきらめきを、ぜひ店頭でお確かめください。

CUSTOM ORDERS

ミルゴシック：税込95,700円より（K9YG・ダイヤモンド）

岡山高島屋での期間限定ショップでは、ご好評いただいているジュエリーのカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。

パーセルのバイヤーが厳選した天然石コレクションの中から、お客様のお好みの一石をお選びいただき、職人が一から手仕事でジュエリーにお仕立ていたします。世界にひとつ、あなただけのオリジナルジュエリーをお届けするサービスです。

オーダーが初めての方にも、店頭スタッフが丁寧にご案内いたしますので、安心してお楽しみいただけます。なお、お渡しまでには約2か月半から3か月ほどお時間を頂戴しております。

■Pomponne Mosaic ― オーダー例

直径わずか6mmの世界に、多彩な宝石を隙間なく並べた「Pomponne Mosaic（ポンポネモザイク）」。“石畳”を意味する「パヴェ」技法をもとに、0.1mm単位の微細な調整を重ねながら、色とサイズの異なる石を緻密に配し、職人の手で一点ずつ仕立てています。

小さな空間に凝縮された宝石の個性が、見る角度や光の加減によって表情を変え、装いに上品な華やかさを添えます。

華美すぎず、けれど確かな存在感をもつリングは、日常にも自然に馴染む佇まい。細部に宿る技術と美意識を、ぜひ店頭でご覧ください。

ポンポネ モザイク：税込100,100円より（K10YG・ダイヤモンド）■Victorian Leaf ― オーダー例

ヴィクトリア時代の華やかな雰囲気を纏ったデザイン、思わず手にしたくなるボリューミーなリング、「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」です。

宝石を留める爪を兼ねたプラチナ製のリーフモチーフのデザインがアクセント。周りにに散りばめられたダイヤモンドがリングの繊細さをより際立たせます。

トップからアームにかけて絞ったグラマラスな曲線が、指先を美しく、優雅に魅せてくれます。いつかは手にしたい 、一生物に相応しいリングです。

ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）■Art Nouveau ― オーダー例

アンティークジュエリーの意匠を現代に映した「Art Nouveau（アール・ヌーヴォー）」。華やかさと力強さをあわせ持つデザインが特徴のリングです。

プラチナの台座にダイヤモンドを3石配し、アーム部分にはゴールドを用いたコンビネーション仕様。異なる地金を組み合わせることで、クラシカルな存在感がいっそう際立ちます。

トップからアームへと流れる優美な曲線は、アール・ヌーヴォーならではのしなやかさ。そこにセッティングされたローズカットダイヤモンドが、女性らしい柔らかな輝きを添えています。

PARCELLE JEWELRY 岡山高島屋 期間限定ショップ

アール・ヌーヴォー：税込376,200円より（Pt950/K10YG・ダイヤモンド）

○期間：2025年9月3日(水)より9日(火)まで

○場所：〒700-8520 岡山市北区本町6番40号 岡山高島屋 1階 下りエスカレーター前

○電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

○時間：午前10時～午後7時

※最終日9月９日(火)は午後5時閉場となります。

※営業日・時間は変更となる場合がございます。

◯メール：info@parcelle.jp

○Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/

■岡山タカシマヤ

岡山タカシマヤは、岡山県岡山市の中心に位置し、JR岡山駅から徒歩数分という絶好のロケーションにある老舗百貨店です。駅から岡山一番街で直結しているため、天候に左右されず、快適にアクセスできます。ファッション、雑貨、食品など、幅広い商品を取り揃え、地元の方々から観光客まで多くの人々が訪れるショッピングスポットとして常に新しい発見を提供しています。短い期間ではございますが、ぜひパーセル ジュエリーへも足をお運びください。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリーのコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

