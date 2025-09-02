子どもの得意を科学的に引き出す“共育”が補助金採択！親子で老舗と共創する、お茶の魅力発信プログラムが9月始動

合同会社Uni-One

●子どもの認知特性を科学的に「見える化」し、親子と地域企業が共に“生きる力”を育てる──Uni-Oneの共育事業が、令和7年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金に採択されました。

●第1弾は、創業100年以上の老舗茶舗「妙香園」と連携し、親子参加型のプロジェクト学習（PBL）を2025年9月から開始します。

●地域の誇りを再発見し、未来を生き抜く力を育む新しい教育モデルとして、全国展開も期待されています。

共育モデルの全体像：

合同会社Uni-Oneは、「共育」「企業支援」「美容と癒し」という3つの事業を通じて、個々の特性を最大化し、社会との調和を目指しています。

「共育事業」はその中核であり、子ども一人ひとりの特性に合わせた支援を提供し、「学ぶ意欲」「自ら行動する力」を育む取り組みです。

【ステップ1】 科学的な特性分析＋専門家対話

「【学びナビ】 可能性を育てる特性分析プログラム」は、認知特性の可視化だけでなく、専門家との対話や親子向けコンサルティングを通じて、各々に適した学びの方向性を見つけるサポートを行います。

【ステップ2】 親子の対話を通じた認識共有

親子双方の価値観や目指す方向性のズレを可視化し、共通理解を促す対話支援により、家庭内の教育方針の一致を促進いたします。

【ステップ3】 企業連携型PBL授業で「自走力」を育む

地域企業との連携を活用し、実際の業務や商品を題材としたPBL授業を設計します。主体性・協働性・表現力の育成を通じて、自ら主体的に行動できる力を育成します。

第1弾プロジェクト：「妙香園」と共創する親子PBL授業

- なぜ妙香園なのか？

Uni-Oneの第1弾パートナーとして妙香園を選んだ理由は、地元企業との共創を通して子どもたちが地元名古屋の文化を知り、愛情を育むことにも意義を見出しているからです。

- 共育事業と今回の取り組みの背景

知識詰め込み型教育の限界が指摘される中、多くの保護者が「子どもの個性や得意をどう伸ばすか」に悩んでいます。

一方で、「探究学習」や体験型の学びが教育の主流となりつつあり、地域企業も次世代育成への強い期待を寄せています。

こうした社会の課題とニーズを受け、Uni-Oneは創業100年以上の妙香園と連携。

親子が地域の文化に触れ、科学的に「得意」を見える化し伸ばす、未来型の教育モデルを実現します。

この共育事業は、子どもたちの成長を支え、地域の持続可能な発展にも貢献していきます。

- 授業体験の内容

期間：2025年9月～10月（全6回構成）

場所：名古屋市内・妙香園施設を想定

内容：お茶の魅力を伝えるプログラム企画、試飲接客体験、プレゼン資料作成など

協力体制：妙香園による場所・商品提供、社員との対話参加

- 妙香園 担当者コメント：

「子どもたちの視点が、私たち企業にも新しい気づきを与えることを期待しています。」

代表・室園 幸志：多様な専門領域を背景に“共育”を描く

多様な専門領域を背景に“共育”を手掛ける代表の室園は、ANAや三菱総合研究所などで顧客満足度向上や事業改革に携わった後、教育という枠にとどまらず、企業支援や美容と癒しという複数事業を同時に展開することで、個の特性を社会で活かす支援をしています。

室園コメント

「【学びナビ】 可能性を育てる特性分析プログラムによる特性可視化はスタートに過ぎません。子どもたちが“自立・自律・自走”できるようになることこそ、本当の目的です。共育も企業支援も、美容と癒しも、すべてはその力を引き出すための共育の形です。」

【学びの感覚】タイプチェック :https://uni-one.co.jp/examination/【学びナビ】可能性を育てる特性分析プログラムの前に、【学びの感覚】タイプチェックをお試しください。小学生向け視覚・聴覚・体感覚簡易プログラムになります。誰でも試せる無料のweb診断コンテンツになります。

継続拡大とタイアップ募集：地域と未来をつなぐ共育を

すでに第2弾・第3弾の地域企業連携プロジェクトも企画中です。企業にとってはCSR、地域貢献、人財育成などに資する取り組みとなります。

会社概要

- 費用負担：基本無料（商品・会場・社員提供のみ）- 導入期間：最短3週間程度でプロジェクト着手可能- 発信効果：PR TIMES掲載、SNS・地元メディアによる紹介も計画中合同会社 Uni-One

所在地：愛知県名古屋市千種区桜が丘119-110

代表：室園 幸志（CEO）

創業年月日：令和7年1月

事業内容：共育事業・企業支援事業・美容と癒し事業

https://uni-one.co.jp

📧 company@uni-one.co.jp 052-990-0152

株式会社 妙香園

所在地：名古屋市熱田区沢上二丁目5番6号

代表取締役：田中良知

創業年月日：大正5年2月

事業内容：茶、精選加工販売

052-671-0228