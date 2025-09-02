「営業倉庫」をさらに加速させる施策 物流サービスページ第2弾BtoB企業様向け物流サービスページを公開

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）は、BtoB企業様向けに特化した物流サービスページを2025年8月29日（金）より公開したことをお知らせいたします。（サービスページ：https://daiwacorporation.co.jp/lp/btob）

■ぺージ公開の経緯:選ぶ前に“わかる”安心を提供 「この会社に頼みたい」がすぐ見つかる

近年、物流業務のアウトソーシングを検討されるお客様が増える一方で、サービス内容が多様化し、「どの会社に相談すべきか」「何を基準に選べばよいか」といった悩みの声も多く聞かれます。当社は、そうしたお客様の不安や手間を少しでも軽減したいという想いから、お客様が求める物流サービスを迅速かつ的確に見つけていただけるよう、BtoB企業様向けの専用サービスページを新たに公開いたしました。

本ページでは、当社の提供する物流ソリューションを分かりやすく整理し、委託にあたっての懸念や課題に対する具体的な対応内容をご紹介しています。お客様の情報収集における負担を軽減し、「この会社に相談してみたい」と感じていただけるような、実用的かつ信頼性のある情報提供を目指しています。

■伝えたい当社の強み:近隣倉庫との連携で波動の大きい出荷や突発要因にも迅速対応

東京・神奈川・千葉・埼玉に物流倉庫を展開する当社の物流ネットワークは、拠点間の連携で波動の大きい出荷にも対応いたします。緊急案件や突発要因にもスピーディーに対応し、お客様の販売機会を逃さない体制を整えています。

＜サービスページでこのようなお客様にベストな物流サービスを提供します＞

・自社倉庫や業務を委託している物流会社では波動対応が難しいと感じている企業様

・販売機会損失を防ぎ、安定供給を特に重視している企業様

・BtoBとBtoCで異なるサービス要求を両立し、双方に対応できる物流パートナーを探している企業様

■今後の展望:まずは認知、そして次なる展開へ

今夏に公開した２つの物流サービスページを起点として、物流業務委託に関するお問い合わせ・ご相談の増加を目指してまいります。また、お客様に継続的にご満足いただけるよう、安全・品質への意識を常に高く保ち、現場力を基盤とした安定的なサービス提供を徹底してまいります。

今後も当社は、お客様からのニーズや業界動向に応じて、必要とされる情報やサービスページの拡充を随時検討し、より使いやすく、有益な情報発信を進めてまいります。

＜本ページに関するお問合せ＞（受付時間 平日9:00～17:45）

ダイワコーポレーション マーケティング問い合わせ窓口 contact@daiwacorporation.co.jp

フォームからのご相談 https://marketing.daiwacorporation.co.jp/form/btob

■株式会社ダイワコーポレーションについて

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業が主なビジネスです。2026年には創立75周年を迎えます。また、関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様やエンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

＜新拠点「ダイワコーポレーション千葉八千代営業所」（2025年4月1日開所）>

地上５階建て・地上5階建て・延床面積約38,640坪のエリア最大級の大型物流施設です。東関東自動車道、京葉道路へのアクセスの良さに加え、東葉高速鉄道東葉高速線「八千代中央駅」から1.9Kmと市街地にも近く、通勤アクセスのよい立地となっています。

上り・下りそれぞれ専用の車両スロープであるダブルランプウェイを備え、荷降ろし作業の効率化と施設内の安全性の向上を図り、トラックドライバーの待ち時間の削減や働き方改革に貢献できる諸設備を備えた施設となります。

また、災害時を見据えたBCP機能として免振装置を設備しています。

＜内覧見学会を随時開催しております＞

当施設を含め、各拠点のご見学をご希望の企業様は、ダイワコーポレーション営業本部（03-3763-4511）までお気軽にお声掛けください。

【会社概要】

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： https://www.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業