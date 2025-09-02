デジタル技術活用による新たな価値創造へ　経済産業省が定める「DX認定事業者」に認定

タキヒヨー株式会社

タキヒヨー株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員：滝 一夫）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進における取り組みが評価され、2025年9月1日（月）付で、経済産業省が定めるDX認定制度において「DX認定事業者」として認定されました。

■当社のDXへの取り組み

当社は、2023年2月に全社横断的なDX戦略チームを立ち上げて以来、アナログデータのデジタル化とアナログ業務プロセスのデジタル化、営業現場へのデジタル技術の実装と実用化に取り組んでまいりました。また、サステナビリティ経営の推進に取り組む中で、業務のデジタル化の加速およびデジタル技術の営業への実装を重要課題（マテリアリティ）の一つに位置づけています。当社のDX戦略は、「基幹システムとクラウドサービスの連携」、「業務プロセス改革」、「デジタルサービス展開」の3つの柱を中心に展開しており、今後は、DX化をさらに加速させていくとともにクラウドセキュリティの一層の強化と専門人材の育成にも注力してまいります。

【ご参考】

タキヒヨー株式会社「DX戦略」の詳細はこちらをご参照ください。

https://www.takihyo.co.jp/dx/

■DX認定制度とは

「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度

【参考】経済産業省「DX認定制度」:

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html