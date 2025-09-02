【料亭 河文×ぴよりん】名古屋の伝統を受け継ぐ料亭とコラボした、和モダンな「河文ぴよりん」販売！！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」と、名古屋の老舗「料亭 河文」がコラボレーション!!

「料亭 河文」が厳選した、宇治の銘茶「後昔（のちむかし）」の抹茶を使用した「河文ぴよりん」が、2025年10月から11月に「料亭 河文」にて、テイクアウトおよびアフタヌーンティーで販売されます。

河文の歴史と伝統を表現した、和洋折衷の「河文ぴよりん」

名古屋コーチンの卵を使った濃厚なプリン、くずもち風ゼリー、ホワイトチョコムースを、「後昔」の抹茶を加えたババロアで包みました。石臼で丁寧に挽かれた抹茶のコクのある深い味わいと香りが、ババロアやプリンのやさしい甘さと調和し、ひと口ごとに雅な余韻が広がります。

また、河文の庭園に佇む「竹」のしなやかな形を羽で表現し、頭には河文の「文」をかたどったチョコレートをあしらいました。伝統と遊び心が織りなす、ここでしか出会えない特別なぴよりんです。

河文ぴよりん断面

＜商品概要＞

◆テイクアウト

河文ぴよりんと定番ぴよりんがセットで販売されます。

商 品 名 ：河文ぴよりん おでかけセット

（定番ぴよりんと河文ぴよりんの2ぴよセット）

価 格：1,500円（税込）

販 売 日 ：2025年10月1日(水)・10月2日(木)・10月3日(金)・11月27日(木) 4日間

販売時間：各日 15時～16時

販売場所：THE KAWABUN NAGOYA 北門

その他 ：河文公式サイトからの事前予約制・事前決済です。

※各日120セット限定・おひとり様２セットまで

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

◆アフタヌーンティー（イートイン）

河文ぴよりんとミニサイズの定番ぴよりんを使った「アフタヌーンティーセット」が提供されます。

アフタヌーンティーイメージ

商 品 名 ：河文ぴよりん アフタヌーンティーセット+こだわりのお茶セット

内 容：主菓子・河文抹茶ぴよりん

ミニぴよりん、豆乳パンナコッタ、栗きんとん、抹茶くるみ、葡萄清涼寄せ、マスカット大福、和栗のモンブラン、手火山出汁団子、季節のフルーツ

※こだわりのお茶セット（アイスコーヒー・和紅茶・お薄等 がお楽しみいただけます）

価 格：5,500円(税・サービス料込)

開 催 日 ：10月～11月 計13日間

【10月】1日(水)、8日(水)、9日(木)、16日(木)、23日(木)、30日(木)

【11月】5日(水)、6日(木)、13日(木)、19日(水)、20日(木)、26日(水)、27日(木)

開催時間：2部制 ※各部最大10名様まで

第1部 12時～13時30分（ラストオーダー13時05分）

第2部 14時～15時30分（ラストオーダー15時05分）

その他 ：河文公式サイトからの事前予約制です。

※季節の食材を使用しておりますので、

予告なくメニューを変更させていただく場合がございます。

※ご予約は営業3日前の19時までにお願いいたします。

※アレルギーをお持ちの方は予め、店舗にご相談ください。

※未就学児の方のご来店はご遠慮いただいております。

詳細は、河文公式サイト(https://www.thekawabunnagoya.com/kawabun/)にてご確認ください。

料亭 河文

400年続く、名古屋最古の料亭。

江戸時代は名古屋城築城のころ、“碁盤の目”が作られていく名古屋の街に魚屋として創業。

後に尾張徳川にその目利きを認められ、仕出し、料理屋として歩みながら、歴史を紡いできた、江戸から続く、市内で唯一の料理屋です。

受け継がれる伝統を大切に、時代に合わせて挑戦しながら、新しい文化を生み出しています。

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

定番ぴよりん

