OfferBox共催、「SxPARK Fes 2025」がグラングリーン大阪にて開催決定

株式会社i-plug

株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）が運営する新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」共催の「SxPARK Fes 2025」がグラングリーン大阪にて開催されることをお知らせします。主催は、公益財団法人大阪産業局と一般社団法人デジタル人材共創連盟です。本イベントは、2025年9月17日（水）と18日（木）に開催します。

SxPARK Fes 2025について

「SxPARK Fes」は、大阪産業局が推進する「次世代産業人材育成・活躍促進プロジェクト」の取り組みの一つです。「次世代産業人材育成・活躍促進プロジェクト」を通して、大学発スタートアップをめざす人材や、グローバルな活躍をめざすテクノロジー人材の発掘・育成に取り組んでいます。

当イベントは、大阪府や独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、デジタル人材共創連盟等と連携し、「きみの“好き”が社会を変える、次の時代を創るテッククリエイターの祭典」をテーマに開催されます。イベントでは、さまざまな業界で活躍する登壇者によるトークセッション、若手テック人材やスタートアップ等によるブース展示、交流会を実施予定です。

この度、当社が運営するサービス「OfferBox」は、「SxPARK Fes」に共催することが決定しました。

OfferBoxブース出展

当イベント開催中は、「グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた」にてOfferBoxブースを出展予定です。ブース内の出展内容は、後日お知らせ予定です。

「KIDOU Global Conference」の特別審査員

「SxPARK Fes」と連携して開催されるグローバルカンファレンス「KIDOU Global Conference」で実施するピッチイベントでは、当社の代表取締役 CEO 中野智哉が特別審査員を務めます。

https://kidou.site/kidou-global/

SxPARK Fes 開催概要

開催日時

2025年9月17日（水）、18日（木）11:00～21:00（予定）

開催場所

グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた

対象者

・自身の技術やアイデアで社会を変えたいと思っている、起業を視野に入れている中学生、高校生、大学生（大学院生）などの若手テック人材

・スタートアップ関係者、ベンチャーキャピタル、企業の人事担当・経営層、研究者の方

・行政、教育機関、報道機関に関連する方

タイムテーブル（予定）

11:00～16:00 展示ブース出展

16:00～18:00 トークセッション

18:00～21:00 交流会・協賛ステージ

参加費

無料

参加方法

SxPARK Fes 2025公式ホームページにて、参加申込を受け付けます。

https://fes.spark-awards.com/

主催

公益財団法人大阪産業局、一般社団法人デジタル人材共創連盟

共催

OfferBox（株式会社i-plug）

協力

大阪府

OfferBoxの概要

OfferBoxは企業から学生にオファーを送る新卒採用サービスです。企業は「会いたい学生」の情報を検索して効率的にアプローチができます。学生は、知らない企業や業界からのオファーにより自身の可能性を拡げることが可能です。当サービスは、オファー型、逆求人型、ダイレクトリクルーティング、スカウト型サービスなどと呼ばれています。

OfferBoxにおける2026年卒業予定学生は230,200名以上が登録。企業側では累計21,089以上が登録（※1）しています（2025年7月末時点）。

学生向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp/)

企業向けOfferBox公式サイト(https://offerbox.jp/company/)

※1：登録企業数とはこれまで当社アカウントを開設した企業数であり、現時点で利用していない企業を含みます。

会社概要

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：適性検査eF-1G（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：Tsunagaru就活（https://tsunashu.com）