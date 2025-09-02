株式会社アローリンク

- セミナー内容「ナビサイトに多額の費用をかけても、欲しい人材が集まらない…」「優秀な学生から、なぜか内定を辞退されてしまう…」「自社の本当の魅力が、学生に伝わっていない…」もし一つでも当てはまったなら、その原因は”魅力の伝え方”にあるのかもしれません。

多くの企業が陥りがちな「給与」や「知名度」での勝負。しかしZ世代が本当に求めているのは、スペックではなく、共感できる「理念」や「ストーリー」なのです。本セミナーでは、内定辞退率70%を10%に改善した弊社が実践する「採用ブランディング」の手法を、5つのステップに凝縮してお伝えします。会社の想いを言語化し、ストーリーで学生を惹きつける本質的なアプローチ。採用の”考え方”を根本から変える60分です。さらに、Z世代に響くメッセージの作り方、中小企業ならではの勝ち筋、LINEによるファン化戦略など、明日から使える実践的ノウハウも解説します。- こんな方におすすめ・広告費ばかりかさむナビサイト中心の採用活動から、抜け出したいと思っている方。・手応えは良かったはずなのに、優秀な学生に限って内定を辞退されてしまう方。・給与や規模でなく、社風や理念といった「自社の本当の良さ」で勝負したい方。・今の学生（Z世代）の価値観が分からず、自社のアピールが響いていないと感じる方。・採用活動に一貫した軸がなく、説明会や面接が場当たり的になってしまっている方。

- 登壇者情報

株式会社アローリンク

HRi事業部 部長

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング(R)"や"採用×マーケティング(R)"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

- セミナー概要

タイトル：【1時間でわかる】理念とストーリーで「選ばれる会社」になる。～アローリンク式・採用ブランディング 5つの実践ステップ～

開催日 ：日程A 2025年9月16日(火) 15:00-16:00

日程B 2025年9月24日(水) 15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/15PHNXNJRTSipD_aHSJS9NQ3ska1(https://share-na2.hsforms.com/15PHNXNJRTSipD_aHSJS9NQ3ska1)

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業／採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営／LINE API 企画・構築・運用サポート／LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート／RPA運用コンサルティング／AIシステム運用コンサルティング／職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・業務自動化サービス「派遣ロボ」 https://hakenrobo.jp/(https://line-next.com/)

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/(https://ai-sapota.jp/)

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。