【名古屋タカシマヤ】多様化する新年の食卓に合わせて“世代を超えて楽しめるおせち”が新登場 「高島屋のおせち料理 2026」

株式会社 ジェイアール東海高島屋

昨年、広域の方にも利用いただける新たな取り組みとして岐阜特設会場を新設し、売上を大きく伸ばしたおせち料理（2024年売上：前年比129%）。本年は、近年人気の和・洋・スウィーツが一堂に楽しめる「一石三鳥おせち」や「オードブルおせち」が新登場。さらに東海三県の美味を集めた愛三岐カタログでは「地元の企業や人に注目した限定おせち」を取り揃えます。

「高島屋のおせち料理 2026」概要

【店頭】

◆ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 おせち料理ご予約承りコーナー

・ご予約承り期間 ： 9月24日（水）～12月21日（日）午前10時～午後7時／計89日間（前年▲7日）

・取り扱い点数 ： 約600点（前年並み）

◆フードメゾン 岡崎店 特設カウンター

・ご予約承り期間 ： 11月12日（水）～12月9日（火）午前10時～午後5時／計28日間（前年▲1日）

◆岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場 ※配送のみの承り

・ご予約承り期間 ： 11月5日（水）～12月7日（日）午前10時～午後6時

※最終受付は閉場30分前まで／計33日間（前年＋9日）

【オンライン】 ※配送のみの承り

・ご予約承り期間 ： 9月24日（水）午前10時～12月21日（日）午後8時

・取り扱い点数 ： 約550点（前年並み）

※オンライン販売は、ジェイアール名古屋タカシマヤ マイページ会員様限定

◆本年の特徴◆

・【NEW】定番のおせちに加えて＋αで楽しむオードブルの訴求力を高めるために、カタログ表紙に

「美食の饗宴 和洋中オードブル」を新たに表記。

・平均単価は前年より約1～2％増。（2026年平均単価：約31,000円、前年＋500円）

【愛三岐カタログ】 地元で活躍する企業や名料理長のおせち

東海三県の名産品やブランド食材を詰め合わせた地域産業を盛り上げる和洋中おせち

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※オンライン販売あり

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＞ 和・洋・中 三段重 38,880円[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47031/table/374_1_3dd10154bc6ad1811f4a20b296668c88.jpg?v=202509030826 ]（※）知多クールサーモンとは

エネルギー事業を展開する東邦ガス株式会社が、知多市の陸上で養殖するサーモン。－162℃の液化天然ガスを気体に戻す際に、海水をかけ温める過程で発生する冷たい海水を寒冷地で育つサーモンの養殖に有効活用した、国内初の取り組み。

公式HP：https://chita-cool-salmon.tohogas.co.jp/

水槽外観水槽内観養殖イメージ

名古屋城正門前に佇む料亭で初代料理長を担う近澤氏が素材からこだわった珠玉のおせち

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※オンライン販売あり

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＞和・洋 三段重 38,880円

近澤 昇

40年以上数々の名店に在籍。現在は名古屋能楽堂内「蓬左亭」で料理長を務める。2014年に「愛知県優秀技能者（あいちの名工）」、2021年に「厚生労働省大臣賞」を受賞。

【開店25周年記念】 25桝の一段おせち

活け車海老やずわい蟹、松阪牛と豪華食材を名料理長が華やかにあつらえた周年おせち

※新登場 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定 ※オンライン販売あり

＜ジェイアール名古屋タカシマヤ限定＞25周年 25桝一段 25,000円[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47031/table/374_2_5fd0fe9eeaca3ad82aeb231246473000.jpg?v=202509030826 ]

総額27万円！高級おせち

特別な1年を迎えるのにふさわしい名古屋最古の料亭が手掛ける伝統おせち

蟹四杯がのった和のおせちに、お刺身4種、近江牛の味醂焼き、フルーツちらしが揃った贅沢づくしのセット。お重やお箸には岐阜県高山市の伝統工芸品「飛騨春慶」、風呂敷には「有松絞り」を使用し、しつらえも豪華に。

※新登場 ※オンライン販売あり

＜河文＞ 三段重-甘味・お刺身4種・近江牛味醂焼き- 270,001円

昨年売上5倍（※）岐阜のおせち

昨年、全13種に拡充し大好評だった岐阜のおせちを今年も充実のラインアップで展開します。

地元・岐阜県で長く親しまれる日本料亭の和風おせち （※）2024年対比

※オンライン販売あり

＜たか田八祥＞和 三段重 62,100円

和・洋・スウィーツが揃う一石三鳥おせち

桜やすいか、ハロウィンかぼちゃに雪だるまなど定番のおせちや練り切りで春夏秋冬を表した四段重

※新登場 ※高島屋限定 ※オンライン販売あり

＜高島屋 四季のおせち＞和・洋・スウィーツ 四段重 27,000円（右上から時計回りで、一の重「冬」、二の重「春」、三の重「夏」、「四の重」秋）

世代を超えて楽しめるおせちに合わせて食べたいグルメ 〔74種 前年＋2種〕

お正月の食卓を一層華やかに引き立てるお肉や魚の「オードブルおせち」

※新登場 ※高島屋限定 ※オンライン販売あり

＜高島屋 洋風オードブル＞洋風オードブル 16,200円[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47031/table/374_3_3dfb621aeedd8aac41efab97051067ca.jpg?v=202509030826 ]

プロの手で選び抜かれた極上のお肉だけを詰めた「肉おせち」

左）肉割烹ならではの技と感情を融合させた一段。

右）創業明治35年の、生産から販売まですべてを担う近江牛の老舗。

※左は新登場 ※いずれもオンライン販売あり

＜肉割烹 no.29（ニーキュー）＞肉おせち 一段 19,980円＜肉のげんさん＞近江肉おせち 一段 18,360円

ごちそうの箸休めにぴったりの「スウィーツおせち」

※いずれも高島屋限定 ※いずれもオンライン販売あり

＜トシ・ヨロイヅカ＞スウィーツおせち二段重 22,000円＜モンサンクレール＞スウィーツおせち 一段 12,801円

家族団欒の食卓を彩るおせちとお鍋のセット

※オンライン販売あり

＜つるとんたん＞和一段とおうどんのお鍋セット 25,650円

“ハレの日”の縁起物 迎春すし

※オンライン販売あり

＜柿の葉すし本舗たなか＞迎春すし 8,748円

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。