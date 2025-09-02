Green Beans「オーガニックフェア」9/3(水)開催

イオンネクスト株式会社



イオンネクスト株式会社（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：バラット・ルパーニ）が運営するネット専用スーパー「Green Beans（グリーンビーンズ）」は、２０２５年９月３日（水）から約１カ月間、約９００品目を対象に「オーガニックフェア」を開催します。

近年、化学肥料や農薬の使用を抑えた農産物や、環境負荷を低減する生産方法への関心が高まっています。当社は、鮮度管理や品質保証に強みを持つネット専用スーパーとして、健康志向・環境配慮型の商品をより身近にお届けし、持続可能な社会の実現に貢献するため、オーガニック商品の取り扱い拡大や普及に努めています。

そのような中、イギリスなどでオーガニックの普及を推進する「Organic September（オーガニックセプテンバー）」の期間に合わせ、オーガニックのメリットや意義への理解を深めていただくきっかけとして、フェアを開催します。

期間中は、有機JAS認証を取得した野菜や肉の生鮮食品などを特別価格でご提供するほか、お客さまから高評価をいただいている人気レビュー商品や、有機農家グループ「ドリアン」が生産した野菜、さらにナチュラルライフクリエイターMEGUMIさんによるオーガニック商品を手軽に楽しむ方法などもご紹介します。

当社は今後も、オーガニックを通じて持続可能な社会の実現を目指し、「安全・安心」な商品をお届けできるよう努めてまいります。

＜「オーガニックフェア」概要＞

実施期間：２０２５年９月３日（水）午前９:００～１０月１日（水）午前８:５９

取扱商品数：約９００品目

提供エリア：【東 京 都】２３区

【千 葉 県】千葉市・市川市・船橋市・松戸市・佐倉市※・習志野市・柏市※・市原市※・流山市・八千代市・鎌ケ谷市・浦安市・四街道市

【神奈川県】横浜市（鶴見区、神奈川区、西区、南区、保土ヶ谷区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、泉区、青葉区、都筑区）・川崎市

※市原市・柏市・佐倉市は、地域により配送エリア外となります。

※提供エリアは、２０２５年９月３日時点になります。

Ｕ Ｒ Ｌ：オーガニックフェア（９/３午前９:００公開）

https://greenbeans.com/products?sublocationId=4e45f346-a93d-4ad4-bb02-eaf99678973e

＜各企画と商品の一例＞

- オーガニックフェア特別価格

生鮮品や菓子などのオーガニック商品を、特別価格やよりどり５点購入ごとに５％OFF企画で販売します。

※商品により割引企画の販売期間は異なります。

※「［鮮度+］【冷蔵】オーストラリア産 オーガニックビーフももステーキ用(ランプ) １７０g～２３０g」は、５点購入ごとに５％OFFでの販売のため、割引前の価格になります。

商品名：［鮮度+］【冷蔵】オーストラリア産 オーガニックビーフももステーキ用(ランプ) １７０g～２３０g

規 格：２００g(７４８円/１００g)

価 格：本体価格１,４９６円（税込価格１,６１６円）

特 長：自然の恵みで育った安心と美味しさ。オーガニックビーフは、抗生物質や成長ホルモンを使わず、ストレスの少ない環境で大切に育てられた牛肉です。

商品名：リアルオーガニック卵

規 格：６個

特別価格：特別価格７５８円（税込価格８１９円）

特 長：環境、えさ、飼養方法、全てにこだわった商品です。有機栽培の飼料は量的に少ないことから、生産量は限られており貴重なたまごです。

商品名：サンバゾン有機アサイースーパーフルーツパック ピュアアンスウィート 砂糖不使用

規 格：４袋入(１００g ×４)

特別価格：本体価格９９８円（税込価格１,０７７円）

特 長：ポリフェノールや食物繊維が含まれる有機アサイー。フェアトレードを取得。

- お客さまから高評価の人気レビューアイテム

お客さま評価★４以上※のオーガニック商品をまとめてご紹介しています。

※８月１８日時点でお客さま評価が４以上の商品になります。

商品名：［食べごろ＋］【有機】ニュージーランド産ゼスプリ サンゴールドキウイフルーツ ４個 ４００g

規 格：４個入

価 格：本体価格６９８円（税込価格７５４円）

特 長：届いたその日から「食べごろ」をお約束する「食べごろ＋（たべごろぷらす）」のサンゴールドキウイフルーツです。

商品名：アンドレアミラノ 有機リンゴ酢 ５００ml

規 格：５００ml

価 格：本体価格４９８円（税込価格５３８円）

特 長：リンゴジュースをろ過せずに発酵させて作った香り豊かなお酢です。

- 有機農家グループ「ドリアン」が生産する商品をコーナー化

千葉県内の４農家が集まって２０２４年に発足した「ドリアン」が生産した約１０品目の有機野菜をコーナー展開します。「ドリアン」というユニークな名前は、ドリアンの実が熟して落ちてくるのを今か今かと待ちわびる様子から付けられ、見た目やにおいが独特でも食べるとおいしいことにも由来しています。

商品名：【有機】千葉県産ビーツ

生産者：柴海農園

規 格：６００ｇ（２-６個）

価 格：本体価格４９８円（税込価格５３８円）

特 長：有機で育てたやさしい自然な甘さで、カットしてサラダに添えたり、酢漬けにして常備菜にしてもおいしく召し上がれます。

商品名：【有機】千葉県産にんにく１個

生産者：シェアガーデン

規 格：１個

価 格：本体価格１９８円（税込価格２１４円）

特 長：化学的な肥料や農薬は一切使用せず、植物由来の堆肥や微生物のちからでふかふかに育てた畑から収穫される有機にんにくは、香り高く少量でもしっかりとにんにくの風味をお楽しみいただけます。

- ナチュラルライフクリエイターMEGUMIさんによるオーガニック商品を手軽に楽しむ方法を紹介

オーガニックを無理なく取り入れるコツを、ナチュラルライフクリエイターのMEGUMIさんに取材。すべてをオーガニックで揃えない、“ほどほど”なバランスこそが秘訣で、コロナ禍をきっかけに“ちゃんと選ぶ”を継続することで家族が穏やかに暮らせるようになったとお話いただきました。