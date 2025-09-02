【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】秋の郡上大和を楽しむe-bikeサイクリングイベントを10月25日開催！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者: 大嶋茂）は、岐阜県郡上市の一般社団法人 郡上市観光連盟とコラボレーションし、サイクリングイベントを10月25日（土）に開催いたします。本企画はフェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上にご宿泊の方限定のイベントです。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。今回のサイクリングイベントも岐阜県郡上市の魅力を体感いただくために企画されたものです。

色づく山々や田園風景の中、雄大な長良川のせせらぎを聞き、気持ちの良い秋の風を感じながらサイクリングを楽しみませんか。フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上が位置する岐阜県郡上市大和町は、鎌倉時代から室町時代の約320年、和歌に優れた才能をもった東氏一族が治め「古今伝授の里」と呼ばれる和歌の里で、豊かな自然の中、数多くの名跡があります。今回のイベントでは「一般社団法人 郡上市観光連盟」とコラボレーションし、e-bikeでのサイクリングをお楽しみいただけます。サイクリングには地元に詳しいガイドが同行し、郡上市の秋ならではの見どころをまわります。20kmほどの距離をのんびりと走るため、サイクリング初心者の方にも気軽にお楽しみいただける内容となっています。是非、秋の郡上の魅力を満喫するイベントにご参加ください。

＜イベント詳細＞

◆開催日時：2025年10月25日（土）

＜1部＞9:00～12:00

＜2部＞14:00～17:00

小雨決行、荒天中止。天候等による中止の判断は2025年10月23日午後に行います。

また、当日の天候によりやむを得ず中止になる場合があります。予めご了承ください。

◆参加対象：

＊2025年10月24日（金）または10月25日（土）に、フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上にご宿泊の方

＊12歳以上および身長150センチ以上の方

＊未成年の方は保護者の方の参加が必要です。

◆参加費：おひとりさま2,500円（税込）

◆定員：各部先着10名様

◆お貸出し品：e-bike、ヘルメット

◆服装：

動きやすい服装でお越しください。

ヒール靴、スカートやワイドパンツでのご参加はご遠慮ください。

◆持ち物：

リュックサック等、両手が自由になるカバン、水分補給用飲み物。

サングラス、雨天時用セパレートタイプのカッパの持参をおすすめします。

◆申込：

宿泊予約をお取りいただいた後、

フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上（0575-88-3391）へご連絡ください。

一般社団法人 郡上市観光連盟について

一般社団法人 郡上市観光連盟は、観光庁登録の観光地域づくり法人（DMO）として、岐阜県郡上市における観光振興の中核を担う組織です。郡上おどりをはじめとする多種多様な伝統文化、清流や山々に囲まれた美しい自然環境を活かしたアウトドア体験、地元の食や宿泊など、多彩な観光資源を活用し、地域の民間事業者・団体・行政との連携や情報発信を通じて、持続可能な観光地域づくりを推進しています。

https://tabitabigujo.com/

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテルは、今後も全国各地で地域の魅力を満喫できるイベントを開催していく予定です。都会から離れた場所だからこそできるイベントを行うことで、宿泊者の皆様へご滞在中にお楽しみいただき、地域観光の活性化にも貢献してまいります。イベントの告知は、公式WEBサイトやLINE公式アカウント、InstagramなどのSNSで随時情報発信を行ってまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

公式WEBサイト：http://www.fairfield-michinoeki.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fairfieldmichinoeki/

公式フェイスブック：https://www.facebook.com/ff.michinoeki

公式ラインアカウント：@ffmichinoeki

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。