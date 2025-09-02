ベーカリーが開く物語の扉―あなたの作品が1冊の絵本に―「第43回アンデルセンのメルヘン大賞」9月2日（火）全国から募集開始

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

アンデルセングループ（本社：広島市中区鶴見町2-19、代表取締役社長：沼田 二郎）は、2025年9月2日から「第43回 アンデルセンのメルヘン大賞」の一般部門・こども部門の作品募集を開始しました。

アンデルセンのメルヘン大賞 公式サイト :https://www.andersen-group.jp/meruhen/

アンデルセンのメルヘン大賞 創設の背景

アンデルセンのメルヘン大賞は、創業35周年の記念事業として1983年に創設した公募の童話大賞です。当時、物は充足してきた一方で、心のゆとりがない時代において、どのようなことがお客様の暮らしを豊かにすることにつながるのか…。店名の由来になっているデンマークの童話作家 ハンス・クリスチャン・アンデルセンが童話を通じて世界中の子どもたちに夢や希望の灯をともしたように、私たちもお客様と「童話」を通じて夢と希望を分かち合いたいと願い、創設に至りました。

【募集概要】

・応募資格 ：【一般部門】中学生以上 【こども部門】小学校6年生まで

・テーマ ： 身近な暮らしの中で感じたこと、感動したこと、想像したことなどを自由に執筆

・字数 ：【一般部門】8000文字以内 【こども部門】800文字以上2000文字以内

・応募期間 ： 2025年9月2日（火）～ 2025年12月10日（水）※当日消印有効

・応募方法 ： Web応募フォーム、応募用紙の2通りがあります。※作品は事務局へ送付

・発表 ： 2026年4月2日(木) (童話作家 ハンス・クリスチャン・アンデルセン生誕の日)

【選考方法】

応募要項 詳しくはこちら :https://www.andersen-group.jp/meruhen/application/第42回授賞式受賞者と選考委員のインタビュー原画展

画風の異なるイラストレーター5名によって行われ、「自分がこの童話の挿絵を描きたい」と思った作品が受賞作として選ばれます。そして想像を膨らませて描いた挿絵と受賞者の童話を「アンデルセンのメルヘン文庫」という1冊の絵本として刊行します。

《 選考委員 》稲葉朋子先生、いりやまさとし先生、高杉千明先生、田上千晶先生、古瀬稔先生

【賞】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9964/table/58_1_7a40f2aab143990876561dca279d57c5.jpg?v=202509030756 ]

▼賞品イメージ

【応募にあたっての注意事項（一部抜粋）】

デンマークのランゲリニエ公園アンデルセンのメルヘン文庫ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート／パンを楽しむギフトセット

・応募作品は未発表で、日本語で執筆したものに限ります。

・応募作品は返却いたしません。

・AIを利用した作品は、選考対象外になります。

・大賞・優秀賞作品の著作権は、株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所に帰属します。

【本件に関するお問い合わせ先】

アンデルセングループ広報室内 「アンデルセンのメルヘン大賞」事務局

TEL： 082-240-1003

E-mail：meruhen@angp.jp

※電話受付/ AM10:00～PM5:00（土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始を除く）

※第42回アンデルセンのメルヘン大賞 受賞作品

2024年4月2日の授賞式で受賞した作品の一部をご紹介いたします。これらが2025年9月に「アンデルセンのメルヘン文庫」という1冊の絵本として刊行されます。

一般部門 大賞

「私は鏡」

作： くろいわ 由卯

選考・作画： 服部 幸平

一般部門 優秀賞

「かみなりさまのおかげでね」

作： 宇都宮 みどり

選考・作画： 岡田 航也

一般部門 優秀賞

「秋の音楽会」

作： 小林 栗奈

選考・作画： 永野 敬子

一般部門 優秀賞

「おひさまのランプ」

作： 正岡 知子

選考・作画： ゴトウ ノリユキ

こども部門 大賞

「おおかみ達の願い事」

作： 土佐 弥依

選考・作画： 国栖 晶子

アンデルセングループ

戦後間もない1948年8月、広島県広島市で「タカキのパン」を創業。創業者 高木俊介は「本物のおいしいパンを届けることで食事を楽しく、暮らしを少しでも豊かにしたい」と考え、素人の発想でさまざまな挑戦を重ねてきました。



現在、アンデルセングループは、小売直営店を運営する「アンデルセン」、FC展開を行う「リトルマーメイド」、石窯パンなどこだわりのパンを小売店へお届けする「タカキベーカリー」を中心に、国内外の関連事業会社から構成され、ベーカリービジネスをトータルで展開しています。



これからも、「食卓に幸せを運ぶ」という 創業当時の思いを胸に、お客様のお役に立てる世界一のクオリティベーカリーへの挑戦を続けていきます。



■創業：1948年8月1日

■本社所在地：広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■URL：https://www.andersen-group.jp/