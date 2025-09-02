簿記とエクセルのスキルを証明する新資格『エクセル会計スペシャリスト（EKS）』開始

株式会社オデッセイコミュニケーションズ

CBT（Computer-Based-Testing）のリーディング企業として、マイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）やビジネス統計スペシャリストなどを実施運営する株式会社オデッセイ コミュニケーションズ（東京都千代田区 代表取締役社長：出張勝也）は、本日より新しい資格試験『エクセル会計スペシャリスト』を全国の弊社認定試験会場において開始します。

シンボルマークは「Excel」と「簿記」の両輪が連動して回転するイメージから着想。グリーンはエクセルを、ブルーは会計の明朗性を象徴しています。

■ エクセル会計スペシャリスト（EKS）とは

『エクセル会計スペシャリスト』は、会計実務におけるクルマの両輪とも言える「簿記」と「エクセル」のスキルを評価する新しい資格試験です。実際にエクセルを操作しながら解答する実践的な試験により、効率的かつ正確な会計業務の能力とビジネスでの即戦力を証明します。

■ 対策教材

「公式テキスト Excel会計スペシャリスト」

発行：株式会社オデッセイ コミュニケーションズ

著者：石山 宏、木下 貴博、浜崎 央

仕様：B5正判 312頁

価格：2,860円（本体2,600円 + 税10%）

「公式テキスト Excel会計スペシャリスト」は、資格試験『エクセル会計スペシャリスト』の出題範囲を網羅しており、日商簿記検定試験３級相当の会計知識に加え、実践的なエクセルの活用スキルを１冊でバランスよく身につけることができます。

■試験概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1011/table/149_1_732b0c62dda035c5caba38f915fbcb7a.jpg?v=202509030756 ]

■試験範囲

「公式テキスト Excel会計スペシャリスト」をもとに出題します。

■受験方法

試験は、コンピューター上で実施するCBT（Computer-Based-Testing）方式で行います。CBT方式では、試験終了後すぐに結果が表示されます。試験は、全国に450か所以上ある弊社認定試験会場のうち、最寄りの試験会場で、受験者の都合のよい日時に受験できます。

試験開始：2025年9月2日(火)

最新の情報は、『エクセル会計スペシャリスト』公式サイトをご覧ください。

https://eks.odyssey-com.co.jp/

■【新試験スタート記念！】『エクセル会計スペシャリスト』公式テキスト無料プレゼント

オデッセイコミュニケーションズが運営するオンラインショップ「アオテンストア」では、試験の開始を記念し、以下の概要にてキャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

アオテンストアで『エクセル会計スペシャリスト』の受験チケットを購入された方を対象に、公式テキスト1冊を無料でプレゼントします。

キャンペーンページはこちら： https://aoten.jp/store/detail.html?no=a8000i_d250902

■ 株式会社オデッセイ コミュニケーションズについて

『エクセル会計スペシャリスト』のほかにも、MOSをはじめとする様々な資格試験を実施・運営しています。

https://www.odyssey-com.co.jp/